Pepe Sánchez, el polémico alcalde acusado de sexista por regalar bayetas a las mujeres de su pueblo

Nunca una merienda para mayores por motivo de unas fiestas populares se había convertido en objeto de tanta polémica. Como cada año, el Ayuntamiento de Albondón (Granada) organizó su tradicional reunión de jubilados para conmemorar las fiestas de San Luis. En ella colaboró la Asociación de Mujeres Sierra y Mar y, como suele ser habitual, el alcalde hizo entrega de un obsequio a sus vecinos y vecinas.

Sin embargo, lo que José Sánchez, más conocido como Pepe y alcalde de Albondón, no esperaba era que sus regalos iban a acabar en polémica tras ser tachados de sexistas. El edil entregó a los hombres una botella de licor y un sacacorchos mientras que las mujeres recibieron una bayeta metida en una taza.

El Partido Popular del municipio, que en la actualidad cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento, ha pedido la reprobación de José Sánchez al considerar que su acción "es incomprensible y fuera de lugar". El líder de los populares, Francisco del Castillo, ha manifestado su "incredulidad" ante los regalos del líder del PSOE, partido que, tal y como ha afirmado, "precisamente son los que van pregonando cada día que son los abanderados de la igualdad de género".

A la izquierda, José Sánchez, el alcalde de Albondón. A la derecha, la bayeta entregada a las mujeres.

Desde el Partido Popular han considerado que el alcalde debía pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas por una acción que, bajo su punto de vista, no puede volver a repetirse y que nunca se debía haber producido por parte del Ayuntamiento del municipio. "Es un retroceso que ofrece una imagen avergonzante" del pueblo", ha confesado Del Castillo.

"Aunque creemos que después de su última nefasta gestión de las Fiestas Patronales, lo que debería hacer es presentar su inmediata dimisión, esa actuación si sería un verdadero avance para Albondón. Un grupo que se jacta durante toda su campaña de ser abanderados de los derechos sociales y el progreso, de la igualdad de género... ¿Y así actúan? Una actitud bastante incongruente diríamos nosotros", afirmaron desde la cuenta 'Populares Albondón'.

[El caso único de los 700 vecinos con apellido Japón en un pueblo de España y con sake propio]

Ante la gravedad de los hechos y las críticas recibidas, el alcalde del municipio, José Sánchez (PSOE), ha trasladado a la ciudadanía y en especial a sus vecinos sus "disculpas más sinceras". El líder del PSOE ha reconocido que el obsequio entregado a las vecinas del pueblo fue "inapropiado".

"El consistorio todos los años ofrece un pequeño detalle a nuestros mayores y, sin ninguna duda, este año la elección no ha sido acertada", ha asegurado recalcando que el municipio tiene un "compromiso con la igualdad" que es "férreo".

"Por eso, además de admitir el error y pedir disculpas, revisaremos todos los protocolos relativos a la igualdad para que hechos como este no vuelvan a suceder en nuestro municipio", ha apuntado.

Además de lanzar comunicado formal, el alcalde de Albondón no ha dudado en responder de forma directa a las críticas. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Facebook, donde ha cargado contra el líder de los populares. "Se me caería la cara de vergüenza pedir mi dimisión cuando has perdido cinco elecciones", ha publicado.

Tras sus palabras, el alcalde de Albondón, Pepe Sánchez, ha rectificado y ha lanzado el siguiente mensaje a través de la cuenta del PSOE: "Tras las continuas faltas de respeto hacia mi persona a través de la página de populares de Albondón y otras, me he visto obligado a contestar no siendo ese mi estilo. Os pido disculpas pero hay veces que el vaso se colma".

Sigue los temas que te interesan