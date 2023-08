La vida de 'opresión' de Soudi Al Nadak tras irse a Dubái por amor: sin amigos y fichada por GPS

Las relaciones de pareja son un universo casi indescifrable. Hay personas que se atreven a cambiarlo todo por amor. Sin embargo, a veces esos cambios traen consecuencias muy importantes y que vistos desde fuera, para miembros que no están dentro de la relación, pueden suponer realmente chocantes. Esta es la historia de Soudi Al Nadak, una joven de tan solo 26 años que cambió el Reino Unido por Dubái. Una decisión que transformó su vida por completo.

Soudi Al Nadak se encuentra casada con Jamal Al Nadak, un joven de Emiratos Árabes Unidos que ha conseguido hacer una fortuna gracias a sus múltiples negocios. Cuando ambos se conocieron, seguramente Soudi no sabía cómo sería su futura vida, esa que ha aceptado con los ojos cerrados y que ahora ha querido mostrar en sus redes sociales generando un enorme impacto.

Aceptar la viabilidad de su relación con Jamal en este país le ha obligado a decir que no a muchas cosas y sí a otras. Conductas que muestra de manera muy abierta en internet y que ahora se han viralizado hasta el punto de generar un amplio debate en torno a su figura y es que muchas personas claman por la vida que ha tenido que aceptar esta joven británica que tanto está dando que hablar.

Sin amigos hombres y controlada por GPS: la vida de Soudi en Dubái

Soudi Al Nadak es una joven de tan solo 26 años que vivía en Reino Unido. Sin embargo, se marchó a estudiar a Dubái y allí conoció a un hombre del que se enamoró. Se trata de Jamal, quien poco después se convertiría en la persona con la que compartiría el resto de su vida. Ambos se encontraron por primera vez hace siete años y ahora acaban de cumplir su tercer aniversario de matrimonio.

Al parecer, la vida les trata bien. Al menos eso es lo que muestran a través de sus redes sociales, donde presumen de todos sus lujos y excentricidades. Sin embargo, dentro de su actividad en internet, Soudi ha incorporado un nuevo contenido a sus vídeos que ha generado una enorme repercusión. No es oro todo lo que reluce.

La joven ha querido explicar a todos sus seguidores cómo es la vida que está obligada a llevar si quiere permanecer en Emiratos Árabes Unidos junto a su pareja. Una oda a la sumisión y al control del hombre. Algo que seguramente no hubiera imaginado cuando era tan solo un adolescente, pero que ahora no parece importarle en exceso. Su vida está rodeada de coches de alta gama, ropa de diseño y mansiones de ensueño. Pero también de estrictas reglas que está obligada a cumplir como si fueran acuerdos.

Según cuenta ella misma con total normalidad en sus vídeos, algunas de las estrictas normas con las que tiene que convivir son no poder tener amigos del género opuesto, el deber de compartir todas sus contraseñas con su marido e incluso permitir que este pueda rastrear su localización vía GPS.

Jamal Al Nadak junto a su pareja Soudi Redes sociales

"Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos, no tenemos amigos del género opuesto, siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, uñas y maquillaje".

Las exigentes condiciones de vida que tiene que poner en práctica Soudi no se quedan ahí, ya que tiene que tener mucho cuidado con la imagen pública que da, especialmente en internet: "Siempre tengo cuidado con lo que comparto en las redes sociales para respetar a Jamal y su familia, ya que tienen una comunidad cerrada".

¿Qué impacto están generando sus confesiones?

A pesar de lo impactante de sus mensajes, Soudi ha creído buena idea compartir con sus seguidores en redes sociales cómo lleva a cabo su día a día entre las enormes imposiciones familiares con las que tiene que lidiar. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, estas confesiones no han pasado desapercibido para muchas personas que han querido denunciar su situación.

"Hermana, te has perdido", "elijo creer que esto es una sátira" o "sociedad machista" son algunos de los comentarios que recibe cada día. Usuarios que intentan hacer ver a Soudi que está inmersa en una vida que ninguna mujer merecería llevar. Sin embargo, hay otro importante sector que afirma que la joven del Reino Unido ha aceptado esta vida solo por tener una situación económica acomodada. "¿Se casó solo por el dinero" o "¿lo amas a él o a su dinero?" son algunas de las preguntas que la hacen.

La situación se ha vuelto insostenible para ella hasta el punto de que ha decidido dar explicaciones sobre la situación que se ha generado para intentar cortar de raíz las críticas que están recibiendo tanto ella como su marido y la sociedad de Emiratos Árabes Unidos.

"Siempre recibo el apoyo de otras mujeres que se alegran por mí y aman mi estilo de vida. Siempre recibo a personas que comentan y dicen que están viviendo a través de mí con mis viajes de compras y viajes. También recibo mucho apoyo de otras mujeres, especialmente en Dubái, porque les encanta ver lo que compro y dónde voy a comer y comprar. Creo que recibo mucho odio de la gente solo porque están celosos o no entienden mi relación y el contenido que hago y supongo que al poner tu vida en las redes sociales, la gente siempre comentará".

