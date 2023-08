El 'drama' de la influencer Zhanna: muere por cólera y agotamiento tras seguir una dieta a base de frutas

Tenía 39 años, nació en Uzbekistán y desde hace años se había hecho popular en redes sociales por promocionar y dar consejos sobre la dieta crudivegana a base de frutas que seguía desde hace tiempo. “Veo que mi mente y mi cuerpo se transforman todos los días. Amo mi nuevo yo, nunca volveré a los viejos hábitos”, contaba Zhanna Samsonova abiertamente a sus seguidores. ¿Su objetivo? Mantenerse joven eternamente. Sin embargo, esta semana salía a la luz la trágica noticia. La joven falleció el pasado 21 de julio tras varios días ingresada en un hospital de Malasia.

Su nombre completo era Zhanna Samsonova, pero en redes sociales todo el mundo la conocía como Zhanna D'art. Sus más de 10.000 seguidores presenciaban cada día la dieta extrema que la joven influencer seguía desde hace años. Solo comía frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y zumos naturales. Y no solo eso. Durante algunas épocas también practicaba "ayuno seco", negándose a comer o beber durante días.

“No beber agua es una experiencia común entre los frugívoros crudos. No tengo sed de agua. No quiero beber agua. Obtengo mi agua de frutas y cocos y eso está bien para mí”, expresaba la joven a sus seguidores. Tal y como ella misma afirmó en varias ocasiones, comenzó a seguir esta 'extrema' dieta a raíz de ver los resultados de sus amigos que no comían "comida basura" y se mantenían jóvenes. Zhanna llevaba seis años sin beber agua. La joven sustituía por zumos de frutas y verduras.

Imagen de la influencer vegana Zhanna Samsonova.

Por el momento, se desconoce oficialmente si su muerte está relacionada con la dieta que seguía. Sin embargo, la propia madre de la joven ha confesado a un periódico ruso que la influencer podría haber enfermado de cólera y que el agotamiento causado por esta dieta extrema podría haber sido lo que le hubiera llevado a la muerte.

Su madre se había mostrado completamente en contra de que su hija siguiera este tipo de dieta. De hecho, tal y como han confesado sus familiares, habían tratado de convencer a la joven para que comenzara a adoptar hábitos alimenticios más saludables para su cuerpo.

"A pesar de que cocino platos crudos sofisticados, como muy simple. Mi comida es simple, sin aceite, sin sal, sin alimentos deshidratados y sin proteínas", explicaba la joven mientras enseñaba algunas de sus comidas, basadas en frutas como el melón o verduras como la zanahoria.

La influencer, bajo el nombre de 'Rawveganfoodchef', compartió en redes sociales su cambio gradual. Al principio, además de frutas y verduras, incluía en su dieta pescados y lácteos. Poco a poco se fue volviendo más restrictiva y se limitó únicamente a comidas crudiveganas.

Imagen de la influencer Zhanna Samsonova.

Sus amigos, tras su muerte, han confesado haber sido testigo del mal estado de la joven meses antes. "Hace unos meses, en Sri Lanka, ya parecía agotada. La enviaron a casa para recibir tratamiento. Sin embargo, se escapó de nuevo. Cuando la vi en Phuket, me horroricé", ha contado una de sus amigas. "Yo vivía un piso arriba de ella y todos los días tenía miedo de encontrar su cuerpo sin vida por la mañana. La convencí de buscar tratamiento, pero no lo logró", ha añadido otro. La joven llevaba 17 años viajando por Asia. Según ha publicado Daily Mail, estaba previsto que regresara a la ciudad rusa de Kazán durante estos días.

A pesar de los intentos de sus familiares por convencerla de buscar tratamiento para ayudarla, la influencer rechazó lo rechazó, empeorando su situación hasta su desenlace. "Daba miedo mirarla, para ser honesta, sus manos eran como las de mi hermana de 12 años, delgadas", dijo otra de sus amigas.

Ahora, falta por conocer el resultado de la autopsia para saber cuál fue el verdadero motivo de la muerte de la joven. Muchos apuestan por la dieta que seguía desde hace años. Y es que este tipo de dietas crudiveganas pueden provocar deficiencias nutricionales importantes, como falta de calcio o vitaminas como la B12 o la D. De hecho, según un informe de Journal of Nutrition, el 100% de los participantes en una dieta crudivegana no alcanzan la cantidad recomendada de vitamina B12.

