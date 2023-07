La vida que le espera a Echenique en el CSIC: 4.000 euros al mes por investigar Física Molecular

Ser científico en España nunca fue un gran negocio, al menos en lo estrictamente económico. El diputado Pablo Echenique se despidió este miércoles del Congreso de los Diputados para volver al ámbito de la investigación pública, donde verá reducido sensiblemente su salario. “Es mi última intervención aquí, y aquí se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico”, manifestó en la diputación permanente de la Cámara baja.

Echenique retomará su actividad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde está en excedencia desde mediados de 2014, cuando inició su andadura política. Tras una brillante etapa académica, se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza en 2002 y cuatro años más tarde presentó su tesis basada en un análisis computacional de las proteínas, que fue calificada con sobresaliente cum laude. En su introducción revela que en realidad él no quería estudiar Física sino Ingeniería y, en su habitual tono sarcástico, agradece a sus padres y compañeros por la “dura tarea de aguantarle”.

Más tarde dejaría todo eso para contribuir a inventarse Podemos. Pero antes de que llegara el asalto a los cielos, continuó estudiando para obtener una plaza como científico titular en el CSIC en 2009. Se integró en el Instituto de Química Física Rocasolano, perteneciente al organismo público, con sede en Madrid. Y allí publicó hasta 39 documentos, entre artículos y preprints -una versión de un artículo científico previo a su revisión formal antes de ser publicado en una revista especializada-, especializados en Física cuántica y molecular.

En 2015, con el éxito inesperado de Podemos en las elecciones europeas del año anterior, sus dirigentes publicaron en su portal de transparencia una declaración de bienes de sus cargos públicos. Pablo Echenique declaró haber ganado el año anterior 69.000 euros entre su responsabilidd como eurodiputado -que ejerció desde julio de 2014 a marzo de 2015- y su puesto en el CSIC. De esa cantidad, unos 45.000 correspondían a su actividad como eurodiputado, por lo que habría percibido unos 24.000 como investigador durante los seis primeros meses del año, antes de marcharse a Bruselas. Es decir, unos 4.000 euros brutos al mes por su tarea científica.

Al Congreso pasando por Bruselas

Echenique había conocido a su mujer, Mariale, bióloga molecular, unos años antes en la Universidad de Zaragoza. Coincidieron por los pasillos, comenzaron a salir, se casaron en Tenerife y poco después estaban publicando artículos científicos juntos. En la web del CSIC hay un par de ellos escritos de forma conjunta. Sin embargo, el experto en Física molecular prefirió la política antes que la investigación y cuando se fue a Bruselas, arrastró a Mariale con él.

El sueldo como eurodiputado, de unos 8.000 euros brutos al mes en ese momento sin contar dietas ni complementos, era más alto que el de investigador, aunque los miembros de Podemos donaban una parte de su salario al partido, con el compromiso de no recibir más de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. Después, ya como diputado en el Congreso, el sueldo de Echenique llegaba hasta 130.000 euros brutos anuales, por lo que la vuelta a la actividad académica supondrá una merma considerable en lo económico.

Desde el CSIC aseguran a este medio que, de momento, no han recibido la petición de Pablo Echenique para reincorporarse a su plaza, aunque aclaran que dispone de un plazo de un mes desde el momento en el que entregue su acta de diputado. “He conseguido no dejarme seducir por los oropeles de la Corte, no dejarme engatusar por sus señorías y no dejar que se me pegue la moqueta a los pies, aunque es verdad que como no la piso tengo menos problemas”, bromeó este miércoles el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. “Pienso que en el fondo, nunca he dejado de ser un intruso, y eso me produce bastante orgullo”, sentenció antes de despedirse.

Un caballo de Troya

Tras su declaración, Echenique recibió las felicitaciones del núcleo duro de Podemos, desde Ione Belarra a Pablo Iglesias e Irene Montero. Su futuro en la formación todavía no está escrito. Él mismo reveló más tarde en los pasillos del Congreso que aún tiene pendiente una conversación con la secretaria general del partido para definir su rol en el mismo. “Estaré donde [ella] me pida. Voy a ser un militante de Podemos y a trabajar desde mi militancia para que a Podemos le vaya lo mejor posible”, afirmó. Si bien, insistió en que no recibiría dinero alguno del partido.

Hoy vuelves a tu puesto de trabajo @PabloEchenique Podrías haber cuidado tu imagen; ahora eso se lleva mucho. Lo tenías fácil, pero decidiste ser el más valiente y generoso a la hora de enfrentar al adversario, sabiendo que te iban a crucificar los medios. Te ganaste un veto por…

El desfile, por tanto, de los diputados de Podemos que se quedaron fuera de las listas de Sumar o no han salido elegidos en estas elecciones ya ha comenzado. La mayoría de sus dirigentes procedían de otras actividades profesionales y más de uno, como Echenique, volverá a su ocupación anterior. Pablo Iglesias continúa con su discurso político desde el espectro mediático gracias a su colaboración con distintos medios y a su altavoz en su propia cadena de televisión, Canal Red. Mientras, el futuro de Irene Montero, aún ministra de Igualdad en funciones, no está claro, aunque tiene derecho a seguir percibiendo un 80% de su sueldo público por un periodo máximo de dos años.

De los 31 diputados electos por Sumar sólo cinco pertenecen a Podemos, que en la legislatura anterior aportaba 23 escaños de todas las confluencias que integraban su grupo parlamentario. A la cabeza de este reducido número de cargos está la secretaria general, Ione Belarra, que este lunes criticó la estrategia elegida por Yolanda Díaz y ya dejó entrever que la postura de Podemos dentro de la coalición tendrá autonomía propia y no se plegará a las decisiones de la líder de Sumar. “La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente”, manifestó públicamente Belarra, al tiempo que criticó la pérdida de escaños en relación a 2019, cuando Pablo Iglesias lideraba el mismo espacio político.

Miembros que han abandonado la formación lamentan que “esta postura pueda servir para volver a abrir heridas e impedir la articulación de un espacio a la izquierda del PSOE, imprescindible para tener un Gobierno progresista”. “Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero las declaraciones de Ione Belarra, por el momento, no son nada halagüeñas”, insisten estas fuentes. Una actitud combativa de Podemos dentro de Sumar podría dificultar la acción de un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez, que cuenta con unos números muy ajustados. Así, Sánchez no tendría sólo el obstáculo de los independentistas sino también de sus antiguos socios de la izquierda.

Queda por ver el futuro de hombres fuertes de Podemos que se quedaron fuera de las listas de Sumar, como Rafa Mayoral, fiel a Pablo Iglesias; o Juantxo López de Uralde, ex líder de Equo y representante de la izquierda verde. Otros miembros de la formación morada se presentaron bajo las siglas del partido de Yolanda Díaz, pero no obtuvieron escaño, como la eurodiputada Idoia Villanueva, que mantendrá su cargo en la Eurocámara. “El domingo, la movilización ciudadana paró a la extrema derecha y sus políticas reaccionarias. La caída de la extrema derecha en España es una victoria también para la UE. Ahora toca el momento de la política en mayúsculas, para ponernos de acuerdo y que haya un gobierno que represente a las mayorías sociales cuanto antes”, manifiesta a este medio. Insiste en que “los números son más complicados que en la legislatura anterior, pero Podemos siempre estará junto a quienes trabajen con ese objetivo”.

