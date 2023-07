Urbanvisión, la empresa de Madrid tras las lonas polémicas desplegadas por Vox, Desokupa...

A falta de seis días para las elecciones generales, las pancartas publicitarias de los partidos políticos están jugando un papel fundamental. A lo largo de esta campaña electoral, las calles de Madrid se han convertido en un campo de batalla de lonas que, a través de imágenes de grandes dimensiones y lemas afilados y punzantes, lanzan mensajes a los cientos de miles de viandantes que cada día cruzan por delante de ellas. Una estrategia con la que ganar votos atacando directamente a los rivales políticos y sus distintos idearios, generando así polémica y confrontación.

El primer partido en abrir fuego fue Vox el pasado 17 de junio al colocar una lona cuya imagen mostraba una mano lanzando a la papelera diversos símbolos como la bandera del colectivo LGTBI, del feminismo, del independentismo catalán y la Agenda 2030, entre otros. Acompañando la imagen, el partido de Abascal incluyó el eslogan: "Decide lo que importa".

Una acción que generó una oleada de críticas por parte de los colectivos afectados, quienes consideraron que la lona promovía la intolerancia y la discriminación hacia determinados grupos sociales. Finalmente, la Junta Electoral ordenó su retirada inmediata al considerarla publicidad electoral fuera del período permitido, que comenzó el viernes 7 de julio.

Imagen de la lona colocada por Vox en la calle Alcalá el pasado 17 de junio. Europa Press

Pero, ¿quién está detrás de estas lonas cargadas de controversia? Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la empresa encargada de realizar esta y otras de las lonas que aderezan las calles durante esta campaña electoral es Urbanvisión España S.L., una micropyme constituida en el año 2019 que cuenta con tan sólo cinco empleados y un capital social de 6.000 euros. No obstante, se trata de una filial de una multinacional italiana, Urban Vision s.p.a., dedicada a "apoyar a las instituciones públicas y privadas a través de sistemas innovadores de comunicación exterior", según explican desde su página web.

Este diario se ha puesto en contacto con la filial española, con sede en Madrid, con el fin de conocer el coste de las lonas y el porqué ha sido elegida para desempeñar dicha labor. Sin embargo, han preferido no hacer ningún tipo de declaración. Lo que sí podemos saber, según datos de Informa, es que, en el año 2020, esta empresa facturó 326.370 euros y tuvo unos gastos de 796.368 euros, por lo que generaron unas pérdidas de casi medio millón de euros.

Unas cifras que hacen indicar que la empresa se encontraba, hace tres años, en un alto riesgo de endeudamiento. Aunque se intuye que, tras el encargo de los diferentes partidos y organizaciones para hacer las lonas de la campaña electoral, han debido lograr revertir su mala situación económica. Este diario ha preguntado a las diferentes formaciones políticas por el precio de las lonas y su vinculación con la empresa que las realiza, pero tampoco ha obtenido respuesta.

"Desokupa, a La Moncloa"

Otra de las polémicas lonas que Urbanvisión España ha llevado a cabo fue la que la empresa de desalojos Desokupa colgó el pasado 3 de julio en la calle Atocha en Madrid, junto a la estación de metro Antón Martín, la cual exhibía un lema provocador hacia Pedro Sánchez: "Tú, a Marruecos; Desokupa, a La Moncloa". Junto a la imagen de Sánchez aparecían también otros políticos de izquierdas como Pablo Iglesias, Gabriel Rufián e Irene Montero. El PSOE no tardó en denunciar ante la Junta Electoral dicha campaña, solicitando la retirada inmediata de la lona. Sin embargo, la Junta declinó la petición y decidió que la lona permanecerá hasta el 24 de julio, un día después de las elecciones.

Una semana después, activistas antidesahucios decidieron intervenir y boicotear la lona, colocando carteles en los que exigían la abolición de los alquileres, las hipotecas y las deudas. En medio de esta polémica, Daniel Esteve, líder de Desokupa, anunció en redes sociales que retiraría la pancarta debido a la controversia generada. No obstante, en un vídeo posterior publicado en sus redes, Esteve afirmó que todo había sido una "broma". "¿Alguien se ha pensado que nos íbamos a acojonar? Parece mentira que no me conozcáis", dijo haciendo alarde de la decisión de la Junta Electoral.

Daniel Esteve y la pancarta desplegada por Desokupa en Madrid.

Por otro lado, y según reveló eldiario.es, los vecinos del edificio se mostraron sorprendidos con el motivo y el mensaje de la lona. La empresa que la diseñó, Urbanvisión, se puso en contacto con los vecinos para informarles de que colgarían una lona publicitaria, pero no les especificaron el contenido. "Nos han engañado, estamos en contra de esta publicidad. No teníamos ni idea ni nos pidieron permiso", declaró la presidenta.

Por tener colgada la lona en la fachada del edificio durante tres semanas, la comunidad de vecinos recibiría 8.000 euros, reveló la presidenta. Por otro lado, Desokupa explicó a este medio que la lona le había costado un total de 50.000 euros. Aunque, según la presidenta, el ingreso mínimo que recibe la comunidad por colgar una lona es de 5.000 euros. Durante este año, el edificio ha tenido cuatro lonas diferentes de empresas como Uber o el Fútbol Club Barcelona. El coste de cada lona varía en función del tiempo que permanece colgada y las dimensiones de la misma.

La nueva lona de Vox

Esta misma semana, la citada empresa de publicidad también ha sido contratada por Vox para diseñar y colgar en la plaza de Iglesia, en el centro de Madrid, otra lona cargada de polémica. En esta ocasión, la formación liderada por Santiago Abascal arremete contra Pedro Sánchez en relación a la controvertida ley del 'solo sí es sí'. Bajo el lema "Pedro Sánchez ha puesto a cientos de monstruos en la calle", la campaña de Vox denuncia las supuestas consecuencias negativas de la mencionada ley.

La lona incluye una imagen impactante en la que se observa a un hombre encapuchado sujetando violentamente a una joven. Al lado, unas letras advierten de que la formación verde es "el único partido que exige aumentar las penas a los agresores de mujeres. "Vota seguridad. Lo que importa”, reza la campaña.

La nueva lona colocada por Vox. Vox

Además de esta acción en la plaza de Iglesia, Vox ha utilizado las redes sociales para complementar su campaña electoral. En ellas, el partido ha presentado un decálogo que recoge sus medidas para "combatir la violencia contra la mujer y sus causas". Estas medidas fueron previamente anunciadas en una rueda de prensa por su portavoz político y eurodiputado, Jorge Buxadé, durante el pasado mes de junio.

Entre las propuestas de Vox se destaca su postura como "el único partido que exige aumentar las penas a los agresores de mujeres". Además, el partido muestra su apoyo a "todas las víctimas de violencia doméstica”, haciendo especial hincapié en “mujeres, niños y ancianos". Asimismo, exige al Gobierno identificar a los violadores que han sido liberados debido a la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Vox ha advertido que buscará responsabilidades para los autores y se ha comprometido a derogar dicha ley en caso de llegar al gobierno.

"¿El cambio climático os la suda?"

Aprovechando la ola de calor que atraviesa España, Greenpeace también ha querido participar en esta "batalla de las lonas" y lo ha hecho colgando el pasado martes una pancarta en la Puerta de Alcalá, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid. En la lona se mostraban las caras de los cuatro candidatos a la Presidencia de España: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo para exigirles un compromiso firme con el cambio climático.

La pancarta mostraba a los candidatos políticos con aspecto acalorado, sin ropa en la parte superior y con un detalle peculiar: los dos candidatos de derechas aparecían sonriendo, mientras que los dos de izquierdas tenían un gesto serio. Junto a la imagen, el mensaje era claro: "¿El cambio climático os la suda?". Minutos más tarde, en la cuenta de Twitter de Greenpeace publicaban la fotografía de la lona acompañada de otro mensaje: "El mayor desafío de nuestro tiempo exige vuestro máximo compromiso antes del 23-J".

Pancarta desplegada por Greenpeace en Madrid.

Esto generó un fuerte revuelo en redes sociales. Por ejemplo, Yolanda Díaz, líder de Sumar, destacó que su formación política es "la fuerza verde" del país y subrayó que “combatir la emergencia climática es un pilar fundamental de su programa electoral”. Tras este mensaje de la que fuera vicepresidenta de España, Greenpeace rectificó a través de su cuenta de Twitter y agradeció a Yolanda Díaz por demostrar que "no a todas os la suda la crisis climática".

Sin embargo, no todos recibieron la reivindicación de Greenpeace de manera positiva. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, anunció acciones legales por parte del Ayuntamiento contra Greenpeace, calificando la acción de "patochada" y acusando a la organización de "utilizar un monumento de Patrimonio Mundial como un espacio para su performance ideológica". "Frente al incivismo, tolerancia cero. La lona ya ha sido retirada por la Policía", anunciaba el alcalde. Asimismo, Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, reprochó a la organización que la lucha contra el cambio climático se puede llevar a cabo "respetando el patrimonio y sin poner en peligro a nadie".

Ante estas críticas, Greenpeace respondió desde su delegación española argumentando que el verdadero "incivismo es talar árboles y convertir lugares como la Puerta del Sol en una sartén". Además, afirmaron que las acciones que Almeida debería llevar a cabo "solo deberían servir para proteger a la ciudadanía frente a la emergencia climática".

Siete pisos de lona del PSOE

El pasado 7 de julio, el primer día de campaña electoral, el PSOE desplegó otra lona en la céntrica calle Gran Vía de Madrid. La pancarta, que ocupa siete pisos de altura, muestra en su parte superior, en color, un selfie de Pedro Sánchez junto a varios ministros socialistas y el lema de su campaña: "Adelante". Mientras, como contraste, en la parte inferior de la imagen, esta vez en blanco y negro, aparecen el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. Sobre ellos, una palabra: "Atrás".

La lona del PSOE en Gran Vía Madrid

El objetivo de los socialistas al exhibir esta imagen es advertir sobre la regresión en los derechos sociales que, según su opinión, ocurriría en caso de que los partidos políticos de Feijóo y Abascal llegaran al poder gobernando en coalición. Una lona que contrapone la visión de una España en color y moderna a una en blanco y negro y que hace referencia a la retirada de banderas LGTB por parte de Vox, así como el veto a la cultura o el negacionismo de la violencia machista.

La fotografía del PSOE se difundió hace algunas semanas en las redes sociales y fue tomada después de que los coordinadores del programa electoral del partido se reunieran en Ferraz tras la convocatoria de elecciones. En la imagen aparecen, junto a Sánchez, varios ministros como María Jesús Montero, Teresa Ribera, Nadia Calviño, Félix Bolaños y José Luis Escrivá, así como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

"Vota contra los pactos del odio"

Siguiendo esta misma línea ideológica, el pasado lunes, la organización civil Avaaz llevó a cabo una acción en Madrid para denunciar lo que consideran "los pactos del odio" entre el PP y Vox. Colocaron un gran cartel de 400 metros cuadrados en un edificio de la plaza Pedro Zerolo, ubicada en el barrio de Chueca. En la lona se muestra una mano arrancando una máscara con el rostro de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, debajo se encuentra la cara de Santiago Abascal con una cerilla encendida en la boca, reflejando así que, tras el discurso moderado de Feijóo, se oculta el extremismo de Vox.

Además, la fundación, dedicada al activismo ciudadano en materias como el cambio climático, los derechos humanos o la pobreza, acompaña esta fotografía con unas palabras: "Despreciar los derechos de las mujeres no es patriotismo. Homofobia no es libertad. 23-J. Vota contra los pactos de odio", reza la lona de Avaaz quien, instantes después, publicó la fotografía a través de sus redes sociales. "Porque no queremos que el odio de unos pocos arrase los derechos de millones", escribieron en su cuenta de Twitter.

Lona de Avaaz desplegada en la plaza Pedro Zerolo de Madrid. Somos Madrid

Asimismo, alertaban del peligro que supondría que PP y Vox llegaran al poder de la mano. "Un gran pacto nacional con Vox amenaza con invisibilizar la violencia machista, hacer retroceder 40 años los derechos de la mujer y acosar a la comunidad LGTBI. Nuestra esperanza es más grande que nuestro miedo. Porque no queremos una España en la que mujeres y niñas vuelvan a sufrir lo que vivieron nuestras abuelas", concluían.

