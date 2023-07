Los contenidos de la EBAU de Feijóo los harían "instituciones como la RAE" y se corregirían igual

La presentación del programa del Partido Popular de cara a las elecciones del próximo 23-J tenía varios puntos clave. Entre ellos, destacaba la modificación de la prueba de acceso a la universidad en un momento en el que muchos esperan saber a qué carrera acceden.

"Implantaremos una prueba de acceso a la universidad (EBAU) común para todo el territorio nacional, cuyas condiciones básicas, incluyendo su evaluación, deberán ser fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los órganos de representación de las universidades, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades". Así reza el punto 158 del programa de Alberto Núñez Feijóo.

Ese escueto punto señala un nuevo cambio para toda la comunidad educativa. El esquema estaría listo. Pero para empezar a armar el proyecto, hay que desarmar el anterior. "Tenemos claro el modelo que no queremos", apuntan fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL.

[La FP Dual se consolida en España como una alternativa a la formación tradicional]

El primer paso será derogar lo que no gusta al PP de la última reforma educativa en este sentido. "Hay que acabar con la prueba de madurez, la ponderación; queremos acabar con el batiburrillo propuesto, que degradaba la prueba", comentan fuentes parlamentarias del PP.

Tampoco quieren que siga existiendo la polémica entre comunidades. La idea es fulminar ese mantra que asegura que en unas comunidades la Selectividad es más fácil que en otras.

La idea principal es la de un "acceso común", porque el distrito universitario es único. A partir de aquí, el proyecto del partido es hablar con todas las Comunidades Autónomas para poder definir "las condiciones básicas" de la nueva prueba.

Para ello participarían todos los agentes de la comunidad educativa. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades tendrían que "negociar" unas condiciones comunes.

Lo primero sería abogar por una corrección única, algo en lo que han insistido todos los docentes. "Es algo en lo que ya se trabaja y se busca una fórmula para que no exista esta disparidad", aseguran. De hecho, la Comunidad de Rectores de Universidades Españolas ya trabaja en un fórmula para esta equiparación.

Asimismo, los populares quieren terminar con la fórmula que propone la Lomloe: no se podrá acceder con suspensos a la prueba.

Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en Madrid, durante la presentación de la candidatura del PP. Tarek

En el tema curricular, la idea es que los contenidos sean "claros, concisos, directos y que tengan una base fuerte". Es decir, no permitir que se impartan una serie de asignaturas en unas comunidades y otras en el resto.

Además, pretenden que los currículums sean elaborados por los organismos regulados, "que sean profesionales quienes los hagan". Por lo tanto, el de currículum de Historia lo haría la Real Academia de Historia, el de Lengua y Literatura lo haría la RAE, el de Matemáticas el Instituto de Estudios Matemáticos, etcétera.

Todo esto no se implementaría, al menos, hasta dentro de dos cursos escolares y en caso de alcanzar Alberto Núñez Feijóo la Moncloa. El Gobierno saliente de las elecciones del 23-J no se formará, presumiblemente, hasta el mes de septiembre.

A partir de ahí, el PP deberían comenzar las mesas de diálogo con todos los agentes implicados. "Esto hay que hablarlo, hay que consensuarlo, hay que sacarlo adelante", insisten las fuentes consultadas.

El debate

El debate sobre la Selectividad es recurrente, sobre todo en esta época del año, cuando los alumnos están inmersos en plena preinscripción en la universidad. También es habitual que se plantee por parte de los partidos políticos. No es la primera vez que el PP lleva en su programa realizar una selectividad común en todo el territorio. Sin embargo, cuando gobernó no consiguió llevarlo a cabo.

La propuesta no tiene visos de prosperar. La realidad educativa española hace muy difícil esta empresa que pretende poner en marcha el partido popular. Unificar algunos criterios quizás podría llevarse a cabo, pero hacer una prueba única es algo más complicado.

La cesión de las competencias educativas a las comunidades autónomas provoca que deban llegar a acuerdos entre las 17 y el Gobierno. Entre todos deberían establecer un currículum común para los alumnos de primero y segundo de bachillerato, con los mismos contenidos. A partir de ahí, habría que comenzar a hablar sobre el resto de aspectos de cada asignatura.

Exámenes de Selectividad.

Los profesores, inmersos en estos procesos, ven complicada la implantación de una misma prueba. Enrique Panao, profesor de Historia, es conciso en su reflexión: "Si las competencias están cedidas a las comunidades y cada una aporta un enfoque diferente, centralizar el modelo de Selectividad es complicado".

Sonsoles, por su parte, apunta que se debe hacer, ya que es la única forma de igualar a todos "sin discriminación alguna". "Las mismas pruebas para toda España garantizan los mismos derechos y oportunidades para todos. Los alumnos darían más valor a una prueba nacional que local".

Por su parte, Juan Antonio Moreno, jefe de estudios de un instituto sevillano, apunta que esa idea "aparentemente homogénea, es un auténtico problema. Entre otras cosas, parte del hecho de no conocer la realidad educativa española".

Este profesor cree que se trata de un tema "tremendamente populista", que sale en un momento donde los alumnos tienen los sentimientos "a flor de piel" y "es dificilísimo hacerlo".

[Carmela, Daniel y David sacan un 14 en la EBAU de Extremadura: "La etiqueta de empollón es inevitable"]

Desde su punto de vista, el problema no está en estas diferencias "que la legislación permite". "Yo me preocuparía más por las diferencias entre centros privasodos y públicos, que abre otra amalgama de problemas".

Coincide en esto Ángeles, profesora en Madrid, que añade otro matiz. "Mientras las competencias estén transferidas, esa idea es un brindis al sol puramente electoralista, populista, imposible de llevar a cabo porque los temarios son diferentes, las condiciones laborales de los profesores también".

La mayoría de los consultados coincide. Tal y como resume Borja Delgado, profesor de Biología y Geología, "no es una muy buena idea, porque choca con las competencias en educación transferidas a las CCAA. Tendría detrás una reforma legislativa muy profunda".

Evau 2023 en Aragón.

Explica que "ve un problema desde el punto de vista didáctico y docente de cómo hacerlo con el alumnado. O se elimina en todo el Bachillerato la parte de aprendizaje relacionado con el entorno más cercano o nada. Estaríamos quitando algo bastante importante como es que el alumno sea capaz de relacionar los conocimientos con su propio entorno".

Modelo válido

Para Eva Nicasio, profesora en Jerez de la Frontera, este "no es más que el enésimo intento de politizarlo todo, de imponer visiones partidistas a un derecho que ha entrado ya en riesgo de convertirse en un tema más ideológico que de consenso social".

Apunta que "se avecina nuevo gobierno, tendremos un cambio de ley, cuando esta nueva no ha empezado ni a implantarse. Y lo peor es que seguirán sin contar con los que realmente nos batimos el cobre en las aulas diariamente. Supongo que todo tendrá un porqué ‘político’".

"Lo de la Selectividad común vuelve a ser lo mismo: una cuestión ideológica".

A ella, "en el fondo", no le "parece mal que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades para acceder a la titulación y universidad que quiere, pero para eso no solo hay que modificar la Selectividad, sino todo el sistema educativo y todo el sistema de acceso a los centros. Creo que garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades implica varios factores".

[Lorena, el prodigio que ha sacado un 13,974 de 14 en la EvAU de Navarra: "No me he matado a estudiar"]

Nicasio comienza a enumerarlos. "Uno, la pérdida de autonomía de las comunidades, que no se nos olvide tienen transferidas las competencias en educación y, que por tanto, son las que fijan los currículos educativos".

El segundo: "Una pérdida de autonomía de las universidades, que son las que gestionan, elaboran y fijan los criterios de evaluación de los exámenes de Selectividad".

El tercero: "Una equiparación no solo de los currículos de las enseñanzas de bachillerato, sino universitarias. No se nos olvide que una selectividad única debe ser correspondida por una universidad que hable el mismo idioma y mantengan unos criterios comunes. De nada sirve tener un distrito único universitario si en una universidad X me van a dar clases en una lengua que no conozco, porque además no tengo la obligación de haberla estudiado en mi bachillerato a mil kilómetros de distancia".

Varios estudiantes enfrentándose a un examen de la EVAU. EUROPA PRESS

El cuarto punto: "Controlar realmente que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de acceder a la misma nota por ‘méritos y esfuerzo’, como dice y recalca el PP, y no porque se las inflen en los centros privados".

Señala Nicasio "que la nota global tras la selectividad es el 60% la media de bachillerato, donde entraría la arbitrariedad, y 40% de los exámenes de acceso, más real. Sin embargo, en el programa se insiste en primar la libre elección en detrimento de la educación pública que es la que todos pagamos".

De todos modos, desde el punto de vista de la profesora, "si algo positivo tiene el plantear una selectividad única es que de esta forma los alumnos andaluces podrán acabar de una vez por toda con ese mantra obsesivo y falaz de que aquí nuestros exámenes son más fáciles y que por eso nuestros estudiantes les quitan las plazas universitarias al resto. Invito a todos a comparar los exámenes de este año de forma objetiva para demostrar lo fácil que es creerse los bulos a fuerza de repetición".

Antonio Pérez, profesor de Los Barrios y conocido en las redes sociales como Antonio Profe, asegura que hay razones para apoyar "las dos selectividades". No obstante, "a nivel legal, como están transferidas las competencias en Educación, como las comunidades ponen un 55% de los contenidos, pues sería complejo".

A pesar de ello, aclara que, "por otro lado, se ve que hay disparidad de resultados en función de donde estudien. Hay criterios de corrección distintos, por ejemplo. Hay algunos que tienen más ventaja, porque luego tenemos un distrito único, que tú te puedes presentar en la comunidad donde tú quieras. Existe esa injusticia".

"A lo mejor esto se podría igualar de alguna manera, poniendo los mismos criterios de corrección", apunta Pérez. El problema es que "volvemos a invadir competencias. Pero ese sería un punto que se puede tocar y se haría más justo".

Aclara Pérez que "esto lleva años denunciándose por profesores y ningún gobierno ha abierto el melón". El problema, apunta, es que nuevamente no se vela "por el beneficio de los alumnos. Ahí se está pensando en política. Si quiero hacer un sistema más justo, ponerse de acuerdo no sería tan difícil".

Para Pérez "el problema es que cuando se usa la educación con fines electoralista, se toman posiciones que a lo mejor no ayudan o no mejoran la calidad de la enseñanza, de este aspecto de pequeña injusticia con el alumnado. Si se dejan fuera los ámbitos políticos, ponernos de acuerdo no sería complicado".

El profesor de Física y Química de Los Barrios realiza una petición a toda la clase política. "Que se pongan de acuerdo. La Educación es uno de los pilares del Estado del Bienestar y hay cosas en las que se deben entender. Que no utilicen políticamente la educación y se centren en mejorar el sistema educativo".

Sigue los temas que te interesan