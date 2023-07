Sofía Salomón, la modelo transgénero que desafía las normas como aspirante a Miss Venezuela

El concurso de Miss Venezuela es un fenómeno del país sudamericano. Los ciudadanos se arremolinan para saber quién les representará en este codiciado título. Las candidatas suelen crear división de opiniones y al final la ganadora también puede optar a Miss Universo, otro concurso internacional.

Antes del acto, en la carrera por llegar al certamen, ha saltado una noticia que ha impactado a parte de la sociedad. Una influencer y modelo que suma más de 250.000 seguidores en Instagram se ha postulado como candidata. ¿Cuál es el problema? Que, aparte, es una mujer trans.

Se llama Sofía Salomón y se cambió de género. En 2022, además, ganó el Miss International Queen y quedó entre las finalistas el año anterior. Ahora se ha presentado para la competición nacional. Si la aceptan, se convertirá en la primera mujer transgénero participante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Salomon (@sofiasalomonoficial)

"Pienso que es una plataforma grandiosa para dar visibilidad a mi comunidad, hacer eco de lo positivo y que las personas conozcan la realidad de las mujeres transgénero", explicaba Salomón en un país que aún se muestra conservador en ciertos asuntos, como los relacionados con el cambio de sexo.

Durante la reciente celebración del Orgullo LGTBIQ+ se pudo ver a gente festejando en Caracas, pero a mayor nivel no hay tanta aceptación. Aun así, cunde la homofobia: llevan tiempo pidiendo que se derogue la ley que impide casarse a dos personas del mismo sexo.

[Sexo y mentiras en Miss Venezuela: el concurso de belleza, suspendido por el escándalo]

"Me gustaría que se cambiara la ley para que las mujeres transgénero puedan ser aceptadas con el nombre con el que se sientan más seguras", expresó. La selección en febrero de una mujer transgénero para que participara en el Miss Universo de Puerto Rico -por primera vez en la isla caribeña- aumentó las esperanzas de Salomón de que la acepten en el concurso en Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Salomon (@sofiasalomonoficial)

Salomón ha remarcado que sus padres, hermanos y novio apoyan su decisión de inscribirse y que los comentarios y reacciones en su cuenta de Instagram son mayoritariamente positivos. La organización Miss Venezuela, según recogió The Associated Press, no respondió a ninguna una solicitud sobre el tema.

Carrera hacia lo global

Las ganadoras del Miss Venezuela compiten después en el de Miss Universo, y el concurso global se abrió a competidoras transgénero en 2012. Osmel Sousa, entonces titular del Miss Venezuela, declaró que "el público sencillo venezolano, cristiano, no va a aceptar nunca esa posición". Marcia Ochoa, profesora asociada de estudios feministas y de estudios críticos raciales y étnicos en la Universidad de California en Santa Cruz, elogió en declaraciones recogidas por varias agencias los esfuerzos de Salomón.

"Ella está haciendo algo que tiene mucho sentido para una venezolana", alababa Ochoa, que señaló el espacio que tiene la cultura venezolana para una identidad idiosincrática de género: "Miss" (señorita). "Uno puede ver a alguien y decir si podría participar en concursos de belleza porque tiene la apariencia de competidora de un concurso de belleza. Se puede decir: 'es toda una Miss".

[El otro éxodo: Venezuela exporta sus 'misses']

Tal y como narraban, esta fórmula es un piropo en Venezuela: la belleza se premia con la frase "es absolutamente una Miss (Venezuela)". En 2018, la española Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transgénero en participar en un concurso Miss Universo. El año pasado, Anne Jakapong Jakrajutatipla, multimillonaria empresaria tailandesa y mujer transgénero, compró por 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros) la Organización Miss Universo, en la que alguna vez fue copropietario el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Las ganadoras del Miss Venezuela logran fama instantánea que puede catapultarlas a posiciones de influencia. La ganadora del Miss Universo de 1981, Irene Sáez, se convirtió después en alcaldesa del municipio Chacao en Caracas y en gobernadora de Nueva Esparta. Fue candidata presidencial en 1998, pero perdió ante Hugo Chávez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Salomon (@sofiasalomonoficial)

Josefina Mejía, que vive en Caracas, ha visto el Miss Venezuela durante décadas con su familia y amigos. Entre todos escogen a sus favoritas y compiten para ver quién acertó el nombre de la concursante ganadora. Mejía, de 65 años, contaba a The Associated Press que no se opone a los esfuerzos de Salomón, pero preferiría que las mujeres transgénero no participaran en el Miss Venezuela. "La sociedad es conservadora, y a veces juzgamos, que no deberíamos estar juzgando, a las personas. A mí me gustaría un concurso aparte para ese género".

Denuncias de agresiones

En 2022, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ -dirigido por activistas- registró al menos 97 casos de violencia contra miembros de esa comunidad en el país, incluidos 11 homicidios. La cifra quizá es menor a la real porque muchos casos no son denunciados. Una denuncia formal fue presentada ante la autoridad en al menos el 10% de los casos.

Salomón, interesada en una carrera en bienes raíces, recibió un correo electrónico que le confirmaba que la organización de Miss Venezuela había recibido su solicitud, pero aún desconoce si la aceptaron. La candidata afirma creer que su experiencia en modelaje y concursos le da una ventaja sobre las demás participantes. "Yo soy de las personas que piensan de que la experiencia no se improvisa... Y por eso las personas confían en que yo debería hacer historia en el país".

Sigue los temas que te interesan