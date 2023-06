'Elegance', el fenómeno del piano que agita Sevilla: 'Antes cargaba cajas, ahora me gano la vida con esto'

El pasado 31 de mayo el Sevilla ganaba su séptima Europa League frente a la Roma. Lo hacía tras una temporada plagada de dudas acerca de su permanencia en la primera división del fútbol profesional. Pero el Sevilla, como cantan en su himno "dicen que nunca se rinde", y los hispalenses volvieron a vencer su campeonato fetiche.

De este himno es buen conocedor Izan Cortés, más conocido como Elegance (2000, Almería), un joven del municipio almeriense de Vícar que en los últimos meses se ha convertido, sin pretenderlo, en ídolo de una de las mayores aficiones futbolísticas de nuestro país. Comenzó subiendo vídeos tocando el piano a su canal de TikTok, hasta que unos usuarios le pidieron que tocara el himno del Sevilla y su vida cambió para siempre.

El club contactó con él e hizo sonar su versión aflamencada de la mítica canción tras uno de sus encuentros. Todo estalló, desde ese momento, su teléfono no ha parado de sonar e, incluso, las peñas sevillistas lo han contratado para amenizar su fiesta de celebración por el título. El Sevilla ha resistido y ha logrado triunfar, como Elegance, cuya vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora tiene actuaciones por todo el país y sus vídeos tocando acumulan millones de reproducciones en las redes sociales.

Pregunta.- ¿Cómo surge todo este fenómeno?

Respuesta.- Tocaba el piano en mi casa porque me gustaba. Empecé a viralizarme en TikTok y ahora el vídeo tiene dos millones y medio de reproducciones. A raíz de eso, unos chavales vinieron a pedirme que si les podía hacer el himno del Sevilla. Un día me levanté y salía en el periódico, en Google, en Twitter… me hice viral.

P.- ¿Cómo te sentiste cuando el Sevilla contactó contigo para poner tu versión del himno en uno de sus partidos?

R.- Cuando estaba viendo el partido estaba diciendo "mi canción está sonando por detrás en un estadio donde hay 40 mil personas", fue increíble.

P.- ¿Sevilla o Almería?

R.- Soy del Sevilla, del Almería nunca he sido. A raíz de la afición me he hecho sevillista. Yo antes el fútbol lo veía poco, pero me empecé a interesar por el Sevilla y cuando nadie daba un duro por ellos consiguieron ganar.

Al igual que el club andaluz, Elegance ha podido levantar el ansiado trofeo de la UEFA. En imágenes compartidas en redes sociales se ha podidido ver al pianista tocando en una fiesta rodeado de aficionados sevillistas que celebraban el triunfo de su equipo.

P.- Hace poco hemos podido verte tocando en una fiesta con aficionados del club.

R.- Sí, hace unos días estuve tocando el piano en una fiesta que organizaron las peñas sevillistas de muchos lugares de España. Me regalaron bufandas y camisetas muy guays.

Ahora mantiene contacto con los aficionados del equipo, pues sus conversaciones con el club cesaron tras la reproducción del himno en el partido contra el Manchester United, pero su unión con la "familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán" parece que durará para siempre ,y que juntos seguirán "gritando ¡Sevilla! llevándolo en volandas por siempre a ganar".

Elegance levantando la Europa League en una fiesta de las peñas sevillistas.

Este reconocimiento ha hecho que la vida de Izan cambie radicalmente, por eso hemos querido conocer más en profundida la historia del joven almeriense que tocando el piano se convirtió en ídolo y amuleto de uno de los clubes señeros de nuestro fútbol.

P.- ¿Cómo llegó el piano a tu vida?

R.- Empecé a tocar cuando tenía 11 años porque un hermano se compró un piano, pero no lo tocaba, así que yo se lo compré y empecé a aprender.

P.- Tocas muy bien, se nota que lo dominas, ¿alguna vez has dado clases?

R.- No, soy autodidacta, no sé leer partituras. Tampoco quiero dar clases, no me gusta, me gusta cómo aprendo porque yo solo aprendo más rápido.

P.- Tienes una manera de tocar muy particular, ¿cuál dirías que es tu estilo?

R.- Mi estilo es el flamenco. Yo, canción que cojo, canción que "aflamenco", porque yo soy gitano y eso es lo que me gusta.

P.- Ahora que te has hecho viral ¿te llegan muchas ofertas para actuar?

R.- Sí, muchísimas. Ahora mismo tengo unos cinco bolos pendientes y van llegando nuevas fechas. Me han llamado de Jaén, Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, Castellón, Valencia… También me llamaron de Dublín y me dijeron que me pagaban el avión y todo, pero yo tan fuera no salgo, porque estoy empezando ahora y no me apetece.

P.- Últimamente tu vida ha dado un giro radical, ¿a qué te dedicabas antes? ¿estudiabas o trabajabas?

R.- Sí, yo ahora mismo lo que hago es dedicarme al piano, últimamente me salen muchos bolos, estoy empezando mi carrera musical. Con 16 años dejé de estudiar, así que empecé a trabajar. En Almería si no trabajas en el almacén, trabajas en el invernadero, y yo siempre he trabajado en los almacenes.

P.- Pasar de cargar cajas a tocar el piano es un gran cambio.

Sí, he pasado de trabajar nueve horas en un almacén por 1.200 euros al mes, a ganar la mitad por dos horas tocando el piano y haciendo lo que de verdad me gusta.

El estilo de Elegance dista mucho del de los pianistas a los que estamos acostumbrados. Su rapidez tocando las teclas sorprende a los que acuden a sus actuaciones, que según comenta el propio Izan "cuando estoy tocando en cada evento murmuran y dicen que no se me ven las manos, o que toco y no me hace falta mirar el piano. Me han llegado a hacer tocar con los ojos vendados."

Elegance con su piano a las puertas del estadio del Sevilla.

P.- ¿Qué te dice tu familia de todo este fenómeno?

A mí la gente siempre me decía que debería dedicarme a esto, que lo mío era la música y que tenía mucho mérito. Me ha impactado que muchas personas me han visto por la calle y me han pedido fotos y autógrafos. Mi familia está alucinando, ellos han pasado de verme tocar en nuestras fiestas a que yo les salga en las noticias, es flipante. Me dicen que tire para adelante que esto es lo mío. Ellos buscan ese grano de arena que me impulsa.

