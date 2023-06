Athenea Pérez, la 'miss' víctima de insultos racistas: "No encajo en su prototipo de murciana"

Athenea sufría por Vinicius, cada vez que esta temporada le veía en las noticias enfadado en algún partido de liga que disputaba con el Real Madrid: "La gente decía que esos insultos solo eran parte del fútbol, pero eso no es así, yo entendía su enfado porque llamarte mono es racismo". Ahora le está tocando a ella lidiar con esas conductas xenófobas desde que ha sido elegida Miss Universo Murcia, para representar a la tierra que la vio nacer en la gran final de Miss Universo España 2023.

Este miércoles, la modelo sufrió el último tuit racista por el color de su piel: "Imagina ser negra y murciana, luego dicen que Dios no castiga dos veces". La presión en redes sociales crece a diario, conforme se acerca el sábado: el día en el que Athenea desfilará sobre la pasarela de Miss Universo España, en Los Olivos Beach Resort de Tenerife.

"Todo lo que está ocurriendo me da pena, no quiero que piensen que Murcia es racista porque yo siempre he sido muy feliz en mi región", tal y como reflexiona esta modelo, de 27 años, "nacida y criada" en el emblemático Barrio de San Antón de la capital del Segura. Sin embargo, lo que figura en su DNI y en su partida de nacimiento no está impidiendo una lista de comentarios deplorables: "Está más indicada para Miss Marruecos, no parece murciana ni aproximadamente", "pero esta chica por qué no se presenta por Guinea si es de allí"....

Athenea (Murcia, 1996) solo claudicó una vez al racismo y esta vez no está dispuesta a ceder a la presión porque está orgullosa del color mulato de su piel: la herencia genética de su madre, Susana, natural de Guinea Ecuatorial. "Mi madre es negra y he vivido el racismo hacia ella porque ha sufrido muchas circunstancias feas", según explica la modelo, graduada en Publicidad y Marketing en la Universidad Nebrija de Madrid.

"Ella vino a España para trabajar, con 18 años, me crió sola y tuvo muchos empleos para mantenerme". Pero hubo uno que nunca logró esta madre coraje, a pesar de que Susana siempre era la única candidata de color en una cadena de supermercados donde al término de cada entrevista volvía a escuchar la misma respuesta para no ser contratada: "Le decían que no encajaba en el perfil".

Lo que vivió en casa Athenea, le hizo pensar durante su infancia que el color de su piel podía suponerle un hándicap para lograr sus sueños. "Con 9 años no quise presentarme a unas pruebas para la selección española de gimnasia rítmica porque yo era mulata y las demás niñas eran blancas: pensé que no me cogerían", tal y como confiesa Miss Universo Murcia, mientras atiende por teléfono a EL ESPAÑOL, haciendo un hueco en su apretada agenda en la turística localidad tinerfeña de Adeje.

Athenea, posando en una sesión de fotos. Cedida

"Yo misma me frené porque entonces no había referentes raciales y eso ha provocado que ahora no me deje condicionar por el color de mi piel". Prueba de ello es que dejó atrás aquellas miradas intolerantes que en ocasiones recibió en su niñez y los insultos que a veces escuchó en su adolescencia, como "negra de mierda", para labrarse una prometedora carrera de modelo comercial. "Mi agencia madre es Monroe Models en Murcia, pero también trabajo para agencias en Madrid, Noruega, Italia, Alemania o Francia. Hasta ahora ha hecho anuncios para la línea de cosméticos Garnier, para la empresa estadounidense de movilidad Uber, para marcas de automoción como Seat o Citroën...

"Lo próximo que saldrá es con About You: una marca muy potente". Este contrato es solo un ejemplo de que la belleza de ébano de esta joven murciana ha logrado seducir al mayor portal de ventas on line de Alemania, para productos de ropa, calzado y complementos. Todo ello, después de trece años de trabajo en un sector al que Athenea llegó por casualidad: "Con 14 años entré en Monroe Models porque acudí al centro comercial Nueva Condomina de Murcia, a acompañar a una amiga a un casting, pero como era abierto a todo el mundo, me presenté y gané".

- ¿Cómo está viviendo el aluvión de comentarios racistas que está recibiendo en redes sociales por ser una miss de color?

- Athenea: Están rechazando mi trabajo, mi inteligencia, mi elocuencia y están tirando por tierra todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo me lo he currado para poder destacar, solo porque no les encajo en su prototipo de persona murciana-española. A mí esto no me afecta, a mí me da rabia por las generaciones que vienen detrás porque no quiero que se sientan diferentes ni que se sientan atacados. Yo estoy en un certamen de belleza siendo mulata y quiero que las generaciones futuras sepan que pueden hacer cualquier cosa de cara al público.

- ¿Qué le dicen las otras misses sobre los comentarios racistas que está recibiendo usted?

- Las compañeras me apoyan un montón, a pesar de que estoy teniendo un pelín de protagonismo en los medios de comunicación por las circunstancias que se están dado.

- ¿Considera que el debate racial que se ha levantado alrededor de su candidatura a Miss Universo España le puede ayudar o perjudicar en la gala final?

- Creo que ambas cosas. Al final, me estoy exponiendo públicamente y eso tiene sus cosas buenas y malas: hay gente a la que le puedes gustar mucho y puede estar de acuerdo con mi opinión, pero también puede haber gente contraria y que encuentre fallos en mi discurso y en mi postura. Pero yo me arriesgo a eso porque considero que es una causa muy seria y hace falta darle visibilidad. Quiero ser la primera Miss Universo España racializada, para que se note por mi color de piel y mis facciones que tengo ascendencia africana.

Athenea, luciendo su característica melena en una sesión de fotos. Cedida

Athenea no piensa renegar de su árbol genealógico porque considera que es compatible con su murcianía, de la que siempre hace gala dejando constancia de su acento inconfundible en cada conversación y vendiendo sus atractivos. "Lo que más me gusta de la Región de Murcia es su gente, somos agradables, amables, ayudamos a todas las personas y somos una comunidad autónoma muy familiar, que le da calor a la gente y experiencias positivas", según reflexiona la modelo, a la que le pirra un buen caldero de Cabo de Palos o marcarse una caminata por la famosa huerta del Segura. "Yo vivo en Churra y siempre que puedo salgo a pasear por el campo con mi perro Magic: un gran danés".

Este sábado, en Tenerife, en la gran final de Miss Universo España 2023 estará en juego un pase al certamen Miss Universo que se disputará en El Salvador, pero pase lo que pase, esta veinteañera tiene claro que seguirá desfilando porque su vocación profesional está por encima de cualquier polémica racista: "Terminé mi carrera universitaria hace dos años y desde entonces me dedicó íntegramente a la moda".

- ¿Esta situación le está haciendo revivir a su madre alguno de los sentimientos que tuvo al llegar como inmigrante a España?

- Athenea: Ella me está enviando vídeos de niños mestizos de Murcia cuyos padres se los están haciendo llegar a mi madre para apoyarme en el certamen. Mi madre solo me dice que está muy orgullosa de mí y que no dude en ningún momento porque estoy haciendo algo muy bonito.

Yo también siento que la estoy defiendo a ella porque tiene 50 años, pero lleva media vida en la Región de Murcia: ¿De verdad que le gente no la considera española? Hasta 1968, Guinea Ecuatorial fue una colonia de España, por lo tanto, hubo mucho mestizaje con los españoles que se fueron allí a trabajar en las plantaciones.

- ¿Qué le diría a esas personas que en redes sociales la están menospreciando como Miss Murcia por ser mulata?

- Les diría que hay que abrir la mente y dar la oportunidad de conocer a las personas, no quedarse con la primera imagen que ven, sino interesarse por el interior de la gente, por sus sueños y sus motivaciones porque eso les podría llegar a gustar. En esta vida, no todo es blanco o negro, hay una escala de grises que es preciosa.

