La guerra de los hermanos Armas en El Hierro: Javier ganó el Cabildo y Alpidio se lo 'robó' con una moción

Javier Armas estaba aún celebrando con su equipo la investidura como nuevo presidente del Cabildo cuando llegó la noticia. La esperaba, pero no tan pronto. Apenas había pasado una hora desde que juró el cargo cuando le dijeron que su hermano Alpidio había presentado una moción de censura: quería recuperar el lugar que ostentó los últimos cuatro años.

La ley que rige la composición de los cabildos insulares tiene la culpa de esta ruada moción. Comienza gobernando la lista más votada, que en este caso fue la de Agrupación Herreña Independiente (AHI), liderada por Javier, con tan solo 25 votos más que el PSOE. Luego, la oposición puede presentar una moción para cesarle.

Se sabía desde hace una semana: el líder socialista Alpidio Armas había acordado con Asamblea Herreña e IUC -Reunir Canarias enviar a su hermano a la oposición. Lo que no parecían conocer en Agrupación Herreña Independiente es que tomarían tanta premura en desbancarles.

[El trío de la bencina de Vox: los agitadores ideológicos que presiden parlamentos autonómicos]

Su mandato durará solo 16 días. El próximo día 11 de julio se llevará a cabo una moción que terminará con el mandato de Javier. Alpidio regresará a sus funciones como presidente.

Fuentes de la lista más votada apuntan que esperaban más tiempo. "La ley de cabildos obliga a iniciar la legislatura con la lista más votada. Antes no podías presentar una moción de censura hasta dos meses después, pero ahora no es así. Se puede plantear una moción en cualquier momento", comentan fuentes del Cabildo de El Hierro.

En AHI trataron de alcanzar un acuerdo con el resto de grupos políticos, pero no llegaron a un acuerdo. Tendrían que gobernar en minoría. "Lo que dictaminó el pueblo es que quería un cambio. Confiaban en nuestro proyecto", afirman fuentes herreñas.

"Creíamos que nos iban a dar un tiempo para demostrar si había capacidad de gestión o no. Cuando dijeron que iba a ser al día siguiente fue una sorpresa", apuntan desde AHI. Estarán solo 16 días al frente del Gobierno, en los que tratarán de hacer lo máximo posible.

Corporación del cabildo al completo.

Lo que no esperaban era tanta premura en el cese. "No piensas que va a ser una hora después de tomar la posesión. Esa ha sido un poco la sorpresa", señalan.

"Ha sido muy doloroso, porque no esperas algo así. No teníamos ni la más remota idea", afirman estas mismas fuentes, que cuentan que lo ocurrido es "fuerte".

El hermano y los ex

A pesar de lo que se había rumoreado durante la campaña, los hermanos no llegaron a un pacto de no agresión. "Fue un bulo malintencionado que enviaron desde otro grupo político que se ha beneficiado, a la vista está que eso no es así. Y ahora han pactado ellos con el PSOE", cuentan fuentes de AHI.

Según sus sondeos, el rumor partió de Asamblea Herreña, cuyo candidato, David Cabrera, ostentará una vicepresidencia en el nuevo gobierno. Es el mismo cargo que ya tuvo hasta 2020 bajo las siglas de Agrupación de Electores por El Hierro, cuando Alpidio le cesó de sus funciones "por falta de confianza y deslealtad" al presidente.

Ahora, bajo el nombre de Asamblea Herreña, partido fundado en 2021, Cabrera ha pactado con el PSOE devolver a Alpidio su presidencia. Todo ello, a pesar del fuego cruzado que se lanzaron anteriormente.

Cabrera fue uno de los fundadores del nuevo partido. Sin embargo, ya había pasado anteriormente por Agrupación Herreña Independiente.

[El PP sobre los presidentes de Vox: "Ojalá Irene Montero sólo hubiera presidido un parlamento"]

"Nos sorprendieron con el pacto cuando lo anunciaron, al no tener mayoría", comentaba un miembro de AHI. "Ha sido muy sorprendente porque cuando estaban gobernando se estaban tirando los trastos a la cabeza. Incluso el líder fue destituido. Ha sido una unión rara para el ciudadano".

El acuerdo para acabar con el mandato de Javier ha contado con la participación de PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir. Por lo tanto, a partir de ahora será un tripartito.

Alpidio Armas, hermano del candidato de AHI, volverá a ser el presidente y David Cabrera, de Asamblea Herreña, el vicepresidente, en tanto que el único consejero de IUC-Reunir Canarias, ocupará la Consejería de Derechos Sociales, Vivienda, Sanidad e Igualdad.

Político y personal

La campaña en El Hierro estuvo marcada por lo llamativo del enfrentamiento entre los dos hermanos. En distintas entrevistas concedidas, los dos aseguraban que nunca habían discutido por política y que a los dos les unía una pasión común: mejorar El Hierro.

La vida de Javier y Alpidio está unida. Son dos de los hermanos de una familia de cinco. Ambos llegaron a compartir habitación e, incluso, pupitre en el colegio.

Javier Armas en el pleno de investidura.

Cuando se les preguntaba a los padres a cuál de sus hijos iban a votar, la decisión fue clara: cada uno votaría a uno, aunque no dejaron claro a cual.

Javier Armas es un maestro jubilado que llegó a trabajar como taxista y periodista. Tiene un largo recorrido en la administración insular, donde anteriormente ha llegado a ser vicepresidente.

Por su parte, Alpidio (16 de noviembre de 1959) es licenciado en Filología Inglesa. Tiene, según el parlamento de Canarias, estudios de Filología Hispánica, de Turismo y es Master OMT en Alta Gestión en Política y Estrategia de los Destinos Turísticos.

Un discurso de 4 años

La institución insular estará formada esta legislatura por Agrupación Herreña Independiente (4), PSOE (3), Asamblea Herreña (3), PP (2) e IU-Reunir Canarias (1).

Tras la sesión de constitución del pleno, Javier Armas realizó un discurso en el que parecía que su gobierno regiría los próximos 4 años. "Tengo en estos momentos sensaciones muy intensas, jamás pensé proponerme llegar a este punto, pero las circunstancias de los últimos tiempos me han hecho llegar hasta aquí", comentaba.

[La familia García y otros 23 agricultores, los "locos" tras el nuevo plátano rojo de Canarias: vale 3,64 €/kg]

"Tengo una gran ilusión, me emociona que los herreños mayoritariamente me hayan apoyado y tener la posibilidad de aportar lo que pueda con mi trabajo para cambiar y mejorar la isla El Hierro", expuso.

Su ilusión especial, dijo, reside en "pensar en un futuro mejor para los que hoy son niños y jóvenes para que puedan contar con una isla donde progresar y no tener que irse fuera. Eso es lo que me alienta y a lo que me gustaría dedicarme los próximos años".

Su hermano Alpidio, por su parte, habló de la moción. Para él es "lo mejor para los herreños". El motivo: darle continuidad a los proyectos que había comenzado en la legislatura anterior.

Sigue los temas que te interesan