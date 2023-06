El sistema revolucionario de la DGT que permite llevar la documentación del coche en el llavero

La Dirección General de Tráfico siempre se ha caracterizado por ser una institución que mira hacia delante y que busca la innovación constante. Siempre con el objetivo de pensar por y para los conductores, este organismo lleva varios años encontrando novedades que intentan hacer más cómoda la vida de los usuarios de la vía.

Desde hace ya un tiempo, se ha generalizado entre la sociedad el uso de la aplicación miDGT que permite, entre otras muchas funciones, la posibilidad de llevar la documentación del coche en el teléfono. Así, de esta forma, es más sencillo de tener controlados los papeles del vehículo sin necesidad de tener que transportar la tradicional carpeta que todos suelen guardar en la guantera.

Esta aplicación fue muy bien acogida entre los conductores y a día de hoy ya registra casi nueve millones de descargas en las diferentes casas de ventas. A través de esta vía, los conductores y propietarios tienen más fácil agilizar diferentes trámites. Sin embargo, no es el único sistema que la DGT ha puesto al servicio de la sociedad, ya que recientemente se ha desarrollado un sistema que permite llevar la documentación en el propio llavero del vehículo junto a las llaves y al mando del mismo. Ahora, resolvemos algunas cuestiones claves sobre estos avances.

¿Es legal llevar la documentación del coche en una aplicación?

Efectivamente, este sistema es perfectamente legal. Así lo ha confirmado la propia Dirección General de Tráfico, quien le transmitió a la Guardia Civil que se había implementado una nueva forma de transportar la documentación con el objetivo de agilizar y hacer más cómodos muchos trámites.

Así pues, a través de miDGT se puede llevar desde el carnet de conducir hasta el permiso de circulación o incluso la tarjeta de la ITV sin necesidad de tener que portarlo encima. Es decir, ya se nos pueden olvidar este tipo de cosas tan importantes que a través de una aplicación se pueden recuperar en caso de que la Guardia Civil lo requiera en un control.

No obstante, este sistema no es infalible por lo que lo mejor es intentar llevarlo siempre encima. Al funcionar a través de una aplicación móvil, este sistema depende de que tengamos internet en el dispositivo y, sobre todo, cobertura. Si no disponemos de ello, podría jugarnos alguna mala pasada.

No obstante, el equipo de desarrollo tecnológico de la DGT ya ha conseguido implementar las últimas versiones de esta aplicación para que pueda almacenar una última versión desde el último momento en el que ha dispuesto de datos móviles y cobertura. De esta forma, se podría recuperar y no circular sin documentos.

¿Cómo se puede llevar la documentación del coche en el llavero?

La Dirección General de Tráfico, en asociación con Feneval, la patronal de empresas de alquiler de vehículos, ha puesto en marcha un sistema que ha sido llamado DNI Car. Esto permite consultar la documentación del coche en caso de que sea de alquiler sin necesidad de llevar la documentación en la guantera.

Este mecanismo funciona de manera muy sencilla, ya que los papeles del coche se guardan en un código QR que muestra toda la documentación completa del coche. En principio, este sistema solo está destinado a los servicios de coches de alquiler. No obstante, muchas marcas ya están estudiando cómo ponerlo en marcha para coches de venta. Es un sistema que reduce las posibilidades y la importancia de robos.

Imagen de archivo de un Opel Astra eléctrico

La empresa cuando entrega el vehículo, activa el uso de este QR para sus clientes, el cual se mantiene en uso durante el plazo de tiempo que quiere la compañía. Cuando se detecta el robo de un coche, lo puede desactivar. Así pues, el vehículo pasaría a circular sin documentación inmediatamente.

Lo realmente revolucionario de esta empresa es la variedad de soportes que han encontrado algunas empresas para entregar estos códigos QR a sus clientes. Una de ellas ha sido mediante la impresión de este código QR en un pequeño llavero que se entrega junto a las llaves del vehículo.

Este sistema que está gustando mucho a los conductores que ya lo disfrutan es una forma muy cómoda y también funcional de tener siempre los papeles y la documentación del coche a mano. Así se reduce el riesgo de perderla al no tener que estar pendiente de documentos físicos ni de carpetas donde guardarlos.

Otras empresas han optado por otros sistemas como pegatinas que se pueden adherir a la luna o a diferentes partes del vehículo o a través de un cartón. Sin duda, eso de llevarlo en el llavero parece la manera más funcional de no perderlo nunca y de tenerlo siempre a mano. Un avance que parece haber llegado para quedarse y para generalizarse en el día a día de los conductores.

