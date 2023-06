Cristina Pardo: "Soy una tecnófoba, sé lo justo para sobrevivir. La IA da miedo, se puede usar para el mal"

En los últimos años, Cristina Pardo se ha convertido en una de las caras más reconocibles de Atresmedia, sobre todo en La Sexta, donde ha participado en numerosos programas como colaboradora y presentadora.

La navarra eligió el mundo del periodismo gracias a la afición de su familia por el fútbol y los programas de José María García, pese a que ella el balompié no le gustaba, sí la forma de comunicar del veterano locutor.

Tras nueve años en la COPE, fichó por La Sexta gracias a otra de las figuras que han sido fundamentales en su carrera, Antonio García Ferreras. Tras colaborar con Al rojo vivo o La Sexta Noche, pasó a tener su propio programa con Liarla Pardo, participar en la tertulia de actualidad de El Hormiguero y, de lunes a viernes, está al frente de Más vale tarde junto a Iñaki López.

EL ESPAÑOL ha contactado con Pardo para comentar las últimas noticias de la actualidad política, los sucesos nacionales e internacionales, pero también su pasión por Rafa Nadal y su afición al boxeo, a los crucigramas o a las series de espías.

Especialista en actualidad

Cristina Pardo se mueve en la información de actualidad como pez en el agua y, tanto en Más vale tarde como en El Hormiguero, no tiene ningún problema de expresar su opinión sobre cualquier tema, ya sea de política, deportes, tecnología…

Una de las primeras cuestiones que ha abordado con EL ESPAÑOL ha sido la fecha de las próximas elecciones generales el 23 de julio: "Todo el mundo piensa que no es la mejor ni la que es más fácil para que los españoles puedan ir a votar", comenta. "Pero bueno, pienso que si la oposición llevaba tanto tiempo pidiendo elecciones, pues oye, ya están aquí y hay que salir a jugar. Es lo que yo creo", añade.

Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

Pregunta.- ¿Cómo ve el desarrollo de las elecciones?

Respuesta.- Tengo la sensación, porque adivina no soy, de que se va a apostar mucho por el voto útil. Además, creo que tanto a PP como al PSOE les interesa, de alguna manera, que nos vayamos encaminando otra vez al bipartidismo. Esto es lo que ocurre en España, de un tiempo a esta parte no se puede saber qué va a pasar porque cada día es un mundo, de pronto hay un viraje bestial en las tendencias o en la actualidad y las cosas cambian muy deprisa. A priori parecía que Feijóo partía en una posición de ventaja, pero creo que ahora, con el Gobierno de la Comunidad Valenciana y con ese pacto que han alcanzado con Vox, se le han complicado un poco las cosas.

P.- Muchos españoles se quejan de que les han fastidiado las vacaciones. ¿Estas elecciones han enfadado o alegrado a los votantes?

R.- Está claro, es una fecha que genera incomodidad, eso es evidente, no facilita el voto a la gente y que Pedro Sánchez no las ha convocado en esa fecha pensando en los españoles, las habrá convocado, probablemente, por una cuestión de estrategia política. Pero, ¿qué hacemos? Siempre he dicho que el presidente del Gobierno ha cambiado muchas veces de opinión con respecto a sus ideas o a sus anuncios políticos, pero pocas veces ha rectificado una decisión ya tomada. Entonces nos podemos quejar todo lo que queramos, pero que lo que creo es que una vez que ya están convocadas las elecciones en esa fecha, pues hay que salir a jugar.

Al final los datos son los que son, ha subido muchísimo la demanda del voto por correo y yo creo que la gente tiene ganas de votar porque, lamentablemente, la sociedad está bastante polarizada y sí que me da la sensación de que tienen ganas de votar tanto los que están cabreados porque quieren que Sánchez se quede como los que están cabreados con Sánchez para que se vaya. En este país siempre pierde las elecciones el Gobierno y no las gana la oposición. Evidentemente, la fecha no es la mejor, pero habrá que hacer lo que se pueda porque no me parece que haya ninguna alternativa.

P.- El aumento del precio de la vivienda, el alquiler, la comida... ¿Es muy complicado vivir en España?

R.- Para muchísima gente sí, eso está claro. El invierno ha sido complicado con los precios de la luz, la subida de los tipos de interés, de las hipotecas, llenar la cesta de la compra, pero yo, de todas maneras, en estas elecciones coincido con lo que dijo Emiliano García-Page, que comentó que no se ha votado, por lo menos en las últimas municipales y autonómicas, pensando en el bolsillo, que era algo que sí solía ocurrir en España.

No sé hasta qué punto en este momento la economía es lo que más pesa en los ciudadanos a la hora de ir a votar. En todo caso, que hay gente pasándolo mal, es evidente. Y yo creo que quien no lo quiera ver es que no ve la realidad.

P.- ¿Pesa más la ideología que el bolsillo en la elección de voto?

R: Ahora mismo, en estas elecciones, creo que va a pesar más la ideología que el bolsillo porque se va a hacer campaña por el voto útil, y ese tiene muchos ingredientes. Van a confluir más cosas aparte de la economía, que tendrá un peso relativo.

Patricia Pardo en 'El hormiguero'.

P.- Pasando al ámbito internacional, ¿se atisba el final de la guerra en Ucrania?

R.- Parece no tener fin, está siendo larguísima y no se vislumbra de qué manera puede terminar. Lamentablemente, ya no ocupa tantos titulares como al principio. Como única cosa buena te diría que creo que los aliados internacionales siguen unidos, que era algo con lo que se especulaba también si eso podría generar divisiones y, de alguna manera, debilitar a Ucrania. Pero no sabría decir, solo que está durando mucho y que no se ve el final.

P.- ¿Y con la muerte de Berlusconi, Putin pierde un apoyo en Europa respecto al resto o no?

R: Berlusconi ya no pintaba nada, pero sí que me ha sorprendido la poca representación internacional que había en su funeral, porque estuvo mucho tiempo como Primer Ministro de Italia y me ha sorprendido. Pero bueno, me parecía un señor del todo excéntrico y que tenía algunos comentarios, para mí inadmisibles, que probablemente opacaron todo lo demás que hizo. Lo bueno y lo malo. Pero tenía algunos comentarios de algunas ideas francamente extravagantes.

P.- La baja natalidad en España está alcanzando datos muy bajos y Bruselas está instando a nuestro país a fomentarla: ¿Qué opina sobre este tema?

R.- ¡Qué voy a decir yo que no tengo hijos! Yo sí que no estoy fomentando la natalidad (risas). Hay una mezcla de todo porque ahora mismo hay muchas dificultades para que la gente pueda hacer su vida, independizarse, tener un piso, una vida estable o tener los medios para dar una vida estable a otra persona, en este caso a un hijo, y eso retrasa mucho la maternidad.

Además, todos estamos rodeados de personas que no consiguen tener hijos y que tienen que recurrir a los institutos en los que en los que te ayudan a intentar ser madre. Supongo que todo está relacionado, que se tarda mucho más, pero porque tienes menos posibilidades de tener una vida estable y poder garantizarle una buena vida a otra persona.

P.- La Inteligencia Artificial también está muy de actualidad. ¿Da miedo?

R.- Soy una persona tecnófoba, sé de tecnología lo justo para sobrevivir. La inteligencia artificial da miedo porque se puede utilizar para el mal y, de hecho, ya se está haciendo. Por lo tanto, todo lo que sea confundir a la gente, intentar manipular a la población o, si me apuras, sofisticar las estafas de tal manera que al final sea prácticamente imposible distinguir cuando te están intentando estafar y cuando no, me parece delicado.

Estaría bien que se legislara a ese respecto, porque lo han pedido las propias personas que están involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial, es que muchos científicos dicen que esto podía acabar con la raza humana. Si lo dicen ellos, ¿qué voy a decir yo? Pues que ojalá se utilizara para el bien, nos iría mucho mejor a todos.

Cristina Pardo en la radio.

José María García

Pardo estudió Periodismo en la Universidad de Navarra, y eligió esa carrera motivada por uno de los grandes periodistas de este país: "En mi casa escuchábamos los partidos narrados José María García y, aunque a mí que no me gustaba mucho el fútbol, me interesaban muchísimo sus programas".

"Y a mí eso me pareció una genialidad, que una persona fuera capaz de captar mi interés a pesar de que, a priori, no me interesara mucho el tema del que estaba hablando… me parecía un comunicador magnífico. Y yo dije: "Quiero ser eso y ya está, estudiaré Periodismo".

P.- ¿Cómo comenzó su trayectoria profesional?

R.- Le escribí una carta a José María García para hacerle una entrevista para la universidad. Al principio no me hizo mucho caso, pero al final su secretaria me dijo que me iba a atender. Vino a la Universidad de Navarra y se la pude hacer.

Luego le mandé otra para decirle que quería ir a ver Tiempo de juego y una más pidiéndole prácticas. Se la dio al director de informativos, me llamaron, me hicieron las pruebas, pero me dijeron que era demasiado joven porque yo estaba en 2º de carrera. Pero bueno, al final me cogieron y al año siguiente me contrataron. Estuve nueve años en la COPE, aunque nunca llegué a trabajar con García. Lo que tengo clarísimo es quién me dio la primera oportunidad y quién me ha dado todas las oportunidades de mi vida. Y esas cosas no se deben olvidar. Como decía García: "De bien nacidos es ser agradecidos".

Cristina Pardo con Ferreras.

P.- ¿Qué papel ha jugado Antonio García Ferreras en su carrera?

R.- Vine a La Sexta porque me llamó él. Le conocía porque en la universidad me había hecho una entrevista para hacer prácticas en la SER, pero justo me ofrecieron un contrato en la COPE, aún así no perdimos el contacto. Y después, cuando nació el canal, me llamó. Como ya llevaba casi una década en la radio me apetecía cambiar. Probablemente, la mayor oportunidad que he tenido ha sido sustituirle en Al Rojo Vivo. Para mí fue una etapa súper emocionante que me abrió muchas puertas. Le estoy muy agradecida.

P.- Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, Liarla Pardo y ahora Más vale tarde: ¿Qué puede contarnos de esos programas?



R.- Al Rojo Vivo fue la gran oportunidad, me permitió poder hacer entrevistas a mucha gente, y me encanta. Me lo pasé muy bien, pero es, probablemente, el programa más difícil que he hecho porque no hay escaleta, no hay ningún guión, todo va en función de lo que va pasando a lo largo de la mañana y, por lo tanto, tienes que estar muy atento para poder hacer el programa metiendo la pata lo menos posible. Esa manera de trabajar te da mucha soltura.

En La Sexta Noche participaba en las entrevistas políticas, y como me encantan, me lo pasé muy bien. Los inicios de Liarla Pardo fueron complicados porque todos los programas, cuando se estrenan, tienen muchas turbulencias. Los inicios son complicadísimos, pero guardo un recuerdo buenísimo, el equipo me pareció increíble, el director (Alberto del Pozo) me parecía muy bueno… Los colaboradores, el ambiente que había en el equipo… todo genial.

Sí que es verdad que trabajar en fin de semana era complicado para compaginarlo con la vida social, por eso siempre tuve claro que debía de ser algo temporal. Después llegó la oportunidad de Más vale tarde. He tenido mucha suerte en mi vida.

Cristina Pardo en 'Liarda Pardo'.

P.- ¿Qué tal es trabajar con Iñaki López en Más vale tarde?

R.- Es buen compañero, muy simpático, ingenioso.... pero también la persona más despistada con la que voy a trabajar en mi vida, con total seguridad, pero si Iñaki no fuera así, hacer un programa los dos sería imposible porque es muy complicado, sobre todo cuando no tenemos nada escrito como es el caso.

P.- ¿Y las colaboraciones de El Hormiguero?

R.- El Hormiguero tiene la peculiaridad de que es un programa en 'prime time' y cuando nunca has trabajado en uno, de pronto, te asustas mucho por la trascendencia que tiene cualquier cosa que pasa o que dices en ese programa. Pero a mí me parece una genialidad que hayan sido capaces de mantenerse tantos años con una audiencia tan alta.

Solo puedo decir que hay muy buen ambiente, y eso, para mí, es muy importante a la hora de trabajar, prima sobre casi todas las cosas. Eso sí, los jueves salgo por la mañana de casa y digo: "Madre mía, el día largo que te queda por delante…". Pero luego voy allí, me lo paso bien. Para Pablo Motos no tengo más que palabras de agradecimiento porque ha querido contar conmigo y al final, para mí es una experiencia más.

P.- ¿Y de sus compañeros de mesa, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y María Dabán?

R.- Creo que hemos compuesto una mesa que es muy dispar que funciona bastante bien. De Tamara puedo decir que a mí me parece que es una persona que se hace querer. Nuria es una tía súper agradable, es muy raro que tenga ni una mala palabra o una mala cara. Es una tía estupenda. A Juan no le conocía antes, le he ido conociendo en El Hormiguero y me parece un tipo con mucha personalidad, y a mí la gente con personalidad siempre me parece que tiene su atractivo.

A María Dabán la conocí en la COPE, somos amigas desde hace muchos años. Hemos hecho campañas juntas, salimos los fines de semana porque somos compañeras de trabajo y amigas. Es la mejor persona que puede haber en este mundo.

Patricia Pardo con sus compañeros de 'El Hormiguero'.

Rafa Nadal es su pasión

La navarra nunca ha ocultado su gran afición por el tenis y, en concreto por Rafa Nadal, aunque admite que no se acuerda muy bien cómo surgió esa predilección por el deportista, "pero me encanta".

"Recuerdo que me gustaba la fuerza con la que jugaba, además, por aquel entonces, me recordaba mucho a mi hermano pequeño. Me veía todos sus partidos, que era algo que solo me había pasado anteriormente con Arantxa Sánchez Vicario, que también me parecía una jugadora muy aguerrida", comenta.

Añade que "me fui enganchando a sus partidos y cada vez sufro más viéndolos, soy de pegar mamporrazos al sofá. Me gustaría que no se retirara nunca y siempre me pregunto qué hubiera sido de él si las lesiones le hubieran respetado un poco más porque, si con todo lo que tiene, que está hecho a retales, ha ganado tantos Grand Slams, que habría hecho estando sano. Me parece una persona que trasciende del mundo del deporte".

Cristina Pardo y Nadal.

P.- ¿Llegó a coincidir con él cuando fue de invitado a El Hormiguero?

R.- No le he visto nunca en persona. Alguna vez le hemos pedido alguna entrevista para el programa, pero obviamente, entiendo que un espacio de actualidad como es Más vale tarde no forme parte de sus prioridades.

La última vez que fue a El Hormiguero estuve tentada de ir, pero me daba un poco de vergüenza y no fui. Pero ahora que ya veo que se avecina su retirada, sí que intentaría ir a verle al programa porque solo a él y a Bruce Springsteen son las únicas personas que les pediría hacerme una foto con ellos. Me da rabia que, después de tantos años, no haber coincidido con él nunca en ningún sitio.

P.- ¿Cuáles son sus aficiones?

R.- Aparte de Nadal (risas), soy una persona muy normal, practico boxeo con saco, deporte que Pablo Motos me ha animado a practicar. Siempre había intentado hacer como muchos deportes, algunos me gustaban más que otros, pero nunca había encontrado un deporte que me apasionara, como es el caso. Y creo que cuando encuentras un deporte que te gusta de verdad, pues ya no te supone ningún esfuerzo.

También me gusta mucho quedar para tomar el aperitivo, me apunto a todos; leo mucho; durante la pandemia me enganché a los crucigramas y todos los días hago uno o dos porque me relajan, me permiten no estar pensando en nada. Además, me encantan las series de espías.

