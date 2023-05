Nayeli Salgado tiene 17 años y es la candidata más joven de España, pero no quiere ser política

Nayeli Salgado cumple 18 años el próximo 28 de mayo, día de las elecciones municipales. Se estrenará en las urnas, pero también podrá hacerlo como candidata. Esta joven de Carballiño (Ourense), con sus 17 años, es la candidata más joven de España que concurre en unas listas electorales por el partido Espazo Común, liderado por el exsocialista Pachi Vázquez, quien ya fue alcalde de la localidad gallega.

Eso sí, por el momento lo hace en el último lugar de la candidatura como décima suplente. "Saben que estoy estudiando", cuanta Nayeli a EL ESPAÑOL. Acaba de terminar los exámenes y ha estado luchando por mantener las notas que le permitan estudiar Medicina. "Tengo posibilidades", advierte. Tiene un 9,5 de media en Bachillerato. Por eso se ha perdido parte de la precampaña y el inicio de la campaña: ha estado en su cuarto, estudiando.

-¿Sabe ya qué especialidad?

-Cardiología. Soy muy de series de médicos y me interesa esa especialidad. Además, yo también me voy a lo difícil.

El candidato a alcalde por Espazo Común, Pachi Vázquez, es un político muy conocido en Carballino y en toda Galicia. Fue secretario provincial del PSdeG-PSOE en la provincia de Orense y desde 2009 hasta 2013, el secretario general del PSdeG-PSOE. También fue consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta... y antes, alcalde de la localidad hasta 2005.

En 2019 creó el partido Espazo Común, la formación con la que vuelve a concurrir a las elecciones municipales de Carballiño como candidato. De Nayeli destaca a este periódico que es "chica muy lista y muy comprometida".

Aunque como suplente, Nayeli explica que se decidió a dar el salto porque "me animó Érika, una amiga de mi madre que también va en la candidatura, y que me conoce desde pequeña". Confiesa que es "muy batallera. Nunca me quedo callada. Así que me preguntó si quería participar y qué queríamos cambiar en el pueblo. Cuando me contactaron me dijeron que iban a preguntar si podía votar el día de mi cumpleaños y sí que puedo. Así que dije que sí. Yo digo que sí a todo".

En colegio, cuenta la joven candidata, "siempre que veía algo que no estaba bien o no me parecía correcto lo debatía. Siempre busco luchar por lo que no está bien".

-Se habrá presentado alguna vez a delegada de clase, entonces.

-A delegada de clase, que alguna vez he salido elegida, y al Consejo Escolar, del que he sido representante de alumnos hasta este curso.

También ha pesado en su decisión estar "concienciada con Carballino y con querer un cambio. En ese sentido, le voy a dar todo el apoyo que sea posible".

Pese a haber terminado los exámenes, los días de estudio se suceden tras un breve descanso: se está preparando para los exámenes de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Pero este domingo 28 descansará porque es su cumpleaños. "Estaré con mi familia y mis amigos. Después voy a venir a apoyar a mi partido para ayudar en todo lo que pueda".

Nayeli está viviendo su estreno en la participación política, en todos los sentidos, "con mucha emoción. Estoy muy orgullosa de poder votar y de representar una candidatura que creo que es un cambio para mi pueblo. Y si mi ejemplo vale para animar a la juventud a que se interese por la política... porque estamos en un momento en el que la política no está demasiado bien vista".

Sobre la propuesta electoral que más le convence de Espazo Común, la joven destaca que en su pueblo "no se piensa en lo rural", cuando Carballino, en su término municipal tiene vecinos que viven en núcleos rurales.

¿Y su futuro en política? "De momento solo me importa Carballiño, es decir, lo local. Para iniciarme en este mundo está bien empezar mi pueblo. Luego en un futuro ya se verá. Lo que tenga que ser, será".

