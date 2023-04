El paraíso comunista de Marinaleda será de Sergio Gómez o no será: "Sánchez Gordillo tendrá homenaje"

Hace casi 40 grados y las calles están desiertas. No es por un sol que hace de la sombra un tesoro incalculable, sino porque pasado el mediodía, parte de los 2.600 habitantes de Marinaleda todavía se encuentran trabajando. Muchos de ellos, en El Humoso, la finca ocupada a los hijos del duque del Infantado por un pueblo entero. Puños en alto siguieron a su alcalde: José Manuel Sánchez Gordillo. La tierra, para quien la trabaja.

Fue ahí donde se fraguó un proyecto sólido durante 44 años. Y en Marinalea, como la llaman los que son de allí con el hambre rabiosa de la Andalucía jornalera, andan muy revueltos estos días. Porque el próximo 28 de mayo puede que el proyecto se resquebraje y que llegue, o no, a su fin desde 1979.

La persona que carga a sus espaldas con la responsabilidad de continuar con la utopía comunista de Sánchez Gordillo tiene 37 años y se llama Sergio Gómez. Nació en los albures de aquella ocupación y de aquellas marchas que quedan en el recuerdo y en fotos de hemeroteca. La mayoría, en blanco y negro.

"Soy hijo de jornaleros, y ellos estuvieron en aquel proceso", subraya a EL ESPAÑOL. Un proceso reivindicativo con marchas hasta Sevilla -más de 100 kilómetros- que culminó con la expropiación del cortijo, de casi 1.200 hectáreas, por parte de la Junta de Andalucía en 1991. La explotación de la finca se cedió a las 8 cooperativas agrarias constituidas ad hoc por el ayuntamiento.

Gómez es el candidato a la alcaldía de Marinaleda (Sevilla) por el partido Con Andalucía, una coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Resolviendo la sopa de letras, se trata de la opción política de José Manuel Gordillo, el primer y único alcalde que ha conocido el pueblo desde la democracia. Gordillo no repetirá tras 44 años al frente de la alcaldía.

Sergio Gómez, junto con el periodista Jesús Cintora, hace unas semanas en Marinaleda. E.E.

Su candidatura va a sustituir al edil más longevo de España en su cargo, con once mayorías absolutas. Sergio entró en política municipal con 29 años y lleva, por tanto, dos mandatos corporativos. El primero de ellos, como primer teniente de alcalde. El segundo, como segundo, a cargo de áreas como la de Urbanismo.

Aunque en realidad Sergio Gómez se ha encargado prácticamente de toda la gestión municipal: la salud de Sánchez Gordillo tras sufrir varios ictus, el más grave, en 2018, ha impedido que se haya podido desenvolver como alcalde. Está afectado en el habla y en la movilidad. De hecho, apenas sale de casa, y a sus 74 años, es el principal motivo por el que ya no concurra como candidato.

En 2015 Gómez se convierte en concejal. Ya había acabado su Licenciatura en Historia por la Universidad de Sevilla y se encontraba opositando para obtener plaza como profesor de Secundaria. Lo logró hace 4 años, aunque está como interino. Le gusta viajar y practicar deporte, "pero lo vas dejando. Yo antes era adicto a viajar, pero ya no puedo", confiesa a este periódico.

Como candidato fue designado en la asamblea del Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT), encuadrada en IU. Atiende a EL ESPAÑOL desde Marbella, donde trabaja de lunes a viernes como profesor en un instituto. Confiesa que su interés político "surgió por mi inquietud para mejorar la situación de las personas".

¿Su primer deseo? "Concurrir y ganar las elecciones. Sería lo mejor para Marinaleda", incide.

-Tras 44 años, ¿Considera que tiene que cambiar en algo el proyecto?

-Se trata de un proyecto de presente y futuro. En estos años, la trayectoria del pueblo es incuestionable. Habrá cosas que habrá que revisar y ver dónde fallamos, y en ese caso, habrá que mejorarlas.

Entre esos logros, Gómez destaca que la Marinaleda de Sánchez Gordillo es "referente mundial" en materia de vivienda autoconstruida. Con un alquiler mensual que no pasa de los 20 euros, se trata de casas adosadas construidas con el trabajo personal de los vecinos. La medida llegó a aparecer en un reportaje del New York Times como ejemplo de economía comunitaria que rescata la vivienda de la especulación del capitalismo salvaje.

También cita como referente continuar con la acción cooperativa en la Finca El Humoso, "el pulmón" de Marinaleda. "Gracias a ella sobrevive Marinaleda. Es un pilar fundamental". En febrero de 2021, el Ayuntamiento inició el expediente para que las fincas registrales que constituyen el Humoso pasen a ser propiedad municipal.

La finca El Humoso, cedida por la Junta de Andalucía a la Marinaleda de Sánchez Gordillo para usarla como cooperativa. Edu del Campo E.E.

Con anterioridad a este litigio iniciado por el Ayuntamiento contra la Junta de Andalucía, sobre la finca pesa una orden de desalojo y una deuda de más de 3 millones de euros. Las tierras salieron a la venta pero el Ayuntamiento no las compró. Tampoco pagan el canon de ocupación.

Ocupación de la finca El Humoso.

Añade además otros logros, como "el acceso a los servicios públicos y a las guarderías. En equidad y sin que cuente el poder adquisitivo, para que la falta de dinero no sea una barrera económica para que puedan acceder".

Su legado

En cuanto a la lista, que cierra José Manuel Sánchez Gordillo, "se ha apostado por un equilibrio entre juventud y experiencia. Hay gente joven, con energía y ganas, y gente que ha formado parte de los equipos de Sánchez Gordillo, que por su trayectoria y experiencia también son de utilidad".

Sergio nació en 1986, "en plena efervescencia en Marinaleda. Sánchez Gordillo es un referente. Al final, el tiempo no perdona a nadie, y por su estado de salud ya no puede presentarse. Te da mucha pena, pero intentaremos preservar su legado. Y vamos a reconocerle su labor".

-¿Le aconseja?

-Hemos tenido muchísimas charlas. Me da consejos, sí. Es sano escucharle como referente, y aporta, claro que sí. Lo que dice hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la forma de realizar las gestiones.

En función del resultado electoral, decidirá si solicita una excedencia como profesor interino o no. "Hay que marcar prioridades y se decidirá lo que que quiera y sea mejor para la mayoría". No obstante, como todo político destaca que hay "buenas expectativas" en cuanto a los resultados. "Con los matices y defectos, el proyecto (de Sánchez Gordillo) ha funcionado bien".

¿El fin?

En las pasadas elecciones municipales de 2019, Sánchez Gordillo volvió a ganar con el 48 por ciento de los votos con seis concejales, frente a los cinco de la candidatura alternativa de Avanza Marinaleda, una escisión del propio partido de Gordillo. Fueron 891 frente a 847 votos. La diferencia de un concejal quedó marcada por tan sólo 44 papeletas. El número es casualmente el mismo que los años que marcan su adiós como alcalde.

Margarita Pradas, una de las mujeres más reivindicativas contra Gordillo, en la puerta de su casa. Laura Garófano

Los 63 votos que obtuvo el PSOE y los 27 que logró el PP se perdieron. El clima político en Marinalea es tal que, a excepción del candidato socialista, de ambas listas nadie reside en el pueblo.

Haciendo cuentas con todos los votos, más de la mitad de votantes ya decidieron hace 4 años retirar el apoyo mayoritario al proyecto de Gordillo. El quid de la desafección son las cuatro décadas, una red clientelar menguante "y el ordeno y mando" del alcalde, cuenta a este periódico Margarita Pradas, la mujer de Marinaleda que, sostiene, "ya no tiene miedo".

La candidata de Avanza Marinaleda es Cristina Saavedra. Diplomada en Relaciones Laborales y profesora -autónoma- de inglés a domicilio, es hija de dos marinaleños emigrados a Barcelona, y que regresaron cuando ella ya tenía 13 años. Con 5 concejales, Saavedra cuenta a EL ESPAÑOL que en el Ayuntamiento "en estos cuatro años no se nos ha dado un espacio de trabajo como grupo municipal".

Cristina Saavedra, la candidata que puede acabar con la Marinaleda de Sánchez Gordillo. Laura Garófano

Como todos, sus padres y ella sumaron a la marea roja, hasta que como muchos en el pueblo dijeron basta. Ella ya lo dijo hace 4 años y volverá a hacerlo el próximo 28 de mayo como cabeza de una lista que puede cambiarlo todo.

-Su candidatura nace de una escisión del partido de Gordillo. ¿Ideológicamente son de izquierda comunista también?

-Nuestro partido es municipal y plural. No tenemos siglas detrás. Nuestra prioridad, además del pleno empleo, es acabar con esa utopía. Y una utopía es un sueño.

Pone de ejemplo que en 2018 "la única empresa privada del pueblo fue desalojada. Y si un alcalde quiere empleo para su pueblo, no puede hacer eso. Esto no se atreve a hacerlo ningún alcalde. Porque hay que apostar por el empleo público, pero también por el privado".

El problema de Marinaleda "es que lleva 44 años sumido en el pasado. No prospera. Y la nueva candidatura de Sergio Gómez no va a aportar ideas para que el pueblo prospere", cuenta a EL ESPAÑOL.

"Lo más fácil es mantenerse al margen y ser imparcial, pero yo me decidí a presentarme hace 4 años porque son muchos años ya, y los vecinos estamos sumidos en un ciclo interminable de promesas incumplidas. Y recalco lo de incumplidas: obras faraónicas que prometen y no se han hecho, por ejemplo, la residencia de ancianos, o la Casa de la Cultura, que está cerrada, hay parte acabada pero no se abre al pueblo".

-¿Palpan cierto cambio en la calle, o siguen sintiendo que hay miedo?

-El miedo existe. Hay gente que es imparcial y que no se moja. Yo espero que apoyen el voto útil para que haya de verdad un cambio en Marinaleda.

"Yo a Sergio lo conozco desde chaval, y que luego se marchó a estudiar. Su familia sí estaba muy implicada con Sánchez Gordillo. Yo nunca he tenido un problema con él. No digo que sea mala persona, pero se rige por unas directrices que no entiendo ni comparto. En más de un pleno le he tendido la mano y le he dicho que nos tomásemos un café, y no me ha respondido. Y bueno, él está fuera y el Ayuntamiento lleva 4 años vacío. Si ha acudido un vecino, no ha podido hablar ni con el alcalde ni con el teniente de alcalde. No hay nadie, y así sigue".

