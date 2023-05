El 'efecto Merche': otras madres denuncian que el director de la guardería incumple tasas en Murcia

Patricia se quedó petrificada al recibir un WhatsApp dos días antes del inicio del curso en la guardería municipal de Alcantarilla, donde se le informaba de que debía abonar 80 euros más al mes por dejar a su hijo, de 9 a 17 horas, con servicio de comedor. "En septiembre, nos subieron las cuotas sin cambiar antes las tasas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia", según denuncia esta madre. Tal subida fue aplicada por José Antonio: el responsable de la escuela infantil al que Down España llevará a la Fiscalía por pedirle -supuestamente- a otra madre que pagase el doble de la tasa mensual porque su hija tenía una discapacidad.

Primero fue la denuncia de Merche, la madre de Arya, la niña con síndrome de Down, a la que José Antonio supuestamente le pidió 400 euros, en vez de 200 euros, porque su niña ocupaba una plaza doble por su discapacidad. Y ahora es la denuncia de Patricia la que vuelve a sembrar la duda sobre la aplicación de los precios públicos en la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz.

"Yo venía pagando 200 euros al mes por dejar a mi hijo en la guardería, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, con servicio de comedor, pero este curso empezaron a cobrar el servicio de comedor aparte por 80 euros", según detalla Patricia. "El 30 de agosto avisaron de que el 1 de septiembre debía pagar 280 euros".

Tasas publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que están anunciadas en el tablón de la guardería y donde se refleja que por el pago de 200 euros, por dejar a un niño, de 9 a 17 horas, se incluye el servicio de comedor. Badía

Tal cantidad no aparece en las tarifas publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y que se aplican desde marzo de 2017. De modo que Patricia denunció esa subida al considerarla injusta: "Puse una reclamación al Ayuntamiento de Alcantarilla en octubre de 2022 y todavía no me han contestado". El asunto no es baladí porque en la guardería está colgado el citado BORM y este es el precio que se pide por el turno más demandado entre las familias: 'En horario escolar, (9 horas a 17 horas), (con comedor), 200 euros/mes'. Sin embargo, el 30 de agosto de 2022, a través de un grupo de WhatsApp de madres de alumnos, se les envió un PDF con tarifas distintas al BORM: 'En horario de 9 a 17 horas, mensual, 200 euros. Por servicio de comedor, mensual, 80 euros'. En total: 280.

En este documento al que ha accedido EL ESPAÑOL figuran los datos de José Antonio: el empresario al que el Ayuntamiento le adjudicó la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz en noviembre de 2021. Como era de esperar, algunas madres no se tomaron bien una subida mensual de un 40% para un servicio público porque afecta a la economía familiar. Así se lo trasladó Patricia a José Antonio en una reunión que mantuvo con las familias: "Le dije al director de la guardería que iba a presentar una reclamación y me contestó que perdería el tiempo".

En la denuncia de Patricia alerta al Consistorio de Alcantarilla del supuesto incumplimiento de los precios públicos: "Soy consumidora del servicio de guardería y comedor de la escuela infantil municipal, la cual no está respetando los precios indicados en el BORM porque se ha incrementado en 80 euros el precio mensual, respecto al año pasado, sin la publicación de un nuevo BORM. El precio del horario, de 9 a 17 horas, es de 200 euros con comedor, pero desde septiembre se está cobrando la cuota de comedor aparte [80 euros]".

Esta madre incluye documentos para probar su reclamación: una copia del Boletín Oficial, con las tasas públicas que el anterior adjudicatario venía cobrando desde 2017, y un PDF presuntamente elaborado por José Antonio con sus nuevas tarifas. "A mi hijo mayor también lo traje a esta guardería y la anterior responsable cobraba la tarifa de 200 euros del BORM, pero este hombre subió el precio", insiste Patricia. Su denuncia concluye con una petición al equipo de Gobierno del PP: "Que se apliquen los precios del BORM y se me devuelvan los importes pagados de más".

La fachada de la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz de Alcantarilla. Badía

Patricia pagó 280 euros en septiembre y en octubre, pero al ver que su reclamación no obtenía respuesta desde el Consistorio decidió prescindir del servicio de comedor y reducir el horario de estancia de su hijo porque no podía afrontar esa subida del 40%. "Una apunta a su hijo en la guardería municipal para conciliar en el trabajo, pero así no te sale rentable", reflexiona esta curranta. De modo que su pequeño está matriculado desde noviembre, de 9 a 13 horas, y así solo abona 100 euros al mes.

Esta mujer ha decidido hacer pública su denuncia al Ayuntamiento tras conocer el caso de Mercedes: la madre de Arya, una niña con síndrome de Down, a la que el nuevo responsable de la guardería supuestamente le pidió que pagase el doble de la tasa que aparece en el Boletín Oficial. En concreto: 400 euros al mes, en vez de 200 euros, por el horario de 9 a 17 horas, alegando que su hija tenía una discapacidad y debía cobrarle doble plaza.

"No se están aplicando las tasas municipales en la guardería y el Ayuntamiento lo sabe y lo permite", según afirma esta madre. "Tú ves los precios de las guarderías municipales de otros pueblos y la de Alcantarilla es la más cara. Es un buen momento para meter presión: tenemos que denunciar lo que está pasando por las madres que vendrán detrás".

Lo mismo opina María que hace pública la denuncia que ha tramitado ante la Administración local para ayudar a otras usuarias. Esta madre también expone que supuestamente se incumplen las tarifas del BORM, por parte del nuevo responsable de las instalaciones: José Antonio. "Se ha pensado que esto es una mina de oro y una guardería pública es una necesidad para los padres: hay gente que este curso ha reducido el horario de sus hijos porque no pueden pagar el comedor", critica María.

El 'efecto Merche' ha puesto en pie de guerra a algunas madres de la guardería por el alza de precios. "Me parece una pasada que un servicio de comedor para niños cueste 80 euros, ese gasto en comida no se lo come mi hija, y mucho menos siendo una niña que todas sus comidas son trituradas".

Mercedes, en el salón de su casa, cogiendo en brazos a su hija, Arya. Badía

La denuncia de María fue tramitada en febrero de este año y ha corrido la misma suerte que la de Patricia: el Ayuntamiento no le ha respondido, a pesar de que ambas madres alertan del supuesto incumplimiento de los precios públicos en unas instalaciones que son de su propiedad. Así lo expone María: "La guardería municipal de Alcantarilla no se rige al cobro de las mensualidades, ni del servicio matutino, reflejado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Incrementando en 80 euros al mes el servicio de comedor [...]".

Por todo ello, María solita esto en su denuncia: "Que se tomen medidas al respecto y la devolución de lo que corresponda [...]". EL ESPAÑOL acudió la semana pasada al Ayuntamiento y a la Concejalía de Educación, para preguntarle a su titular, la edil popular Luz Marina Lorenzo, por los motivos por los que el nuevo adjudicatario ha sido denunciado por Merche, Patricia y María por la gestión de las tarifas municipales. El periodista también llamó a la edil y le dejó su número de teléfono a un funcionario de Educación, pero una semana después la concejal guarda silencio.

Parece que la clave de esta polémica con las tasas se inicia en el curso 2021/2022, con la entrada de un nuevo adjudicatario al frente de las instalaciones. José Antonio, gerente de Creativo Artecom, una empresa de artes gráficas, se hizo en noviembre de 2021 con la gestión de la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz. De hecho, el acuerdo de la Junta de Gobierno refleja que se le adjudicó por 1 euro un servicio valorado en 665.712 euros. En el punto 12 del pliego de licitaciones se alude a la fuente de ingresos por la explotación de la guardería:

"La empresa adjudicataria tendrá derecho a exigir a los usuarios de la Escuela Infantil Municipal, el abono del importe de la tasa, por el uso del servicio establecido, mediante la ordenanza municipal vigente en cada momento. En la actualidad, la ordenanza vigente se publicó en el BORM de 16-02-2012, modificada por el BORM número 49 de 01-03-2017". Este Boletín Oficial de 2017 cuantifica así el importe del turno más demandado por los padres: 'En horario escolar, (9 horas a 17 horas), (con comedor), 200 euros/mes'.

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Luz-Marina Lorenzo.

Sin embargo, el coste que se recoge para ese turno es distinto en el anexo VI del pliego de cláusulas administrativas porque se alude a la ordenanza fiscal reguladora: 'En horario escolar, (9 horas a 17 horas), (sin comedor), 200 euros/mes'. Ese matiz es el que lleva a cobrar el servicio de comida aparte, por 80 euros, pero lo llamativo del asunto es que esa ordenanza no ha sido publicaba en el BORM como ocurre con todas las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, de forma que las madres denuncian ante la concejal de Educación que el precio vigente es el que se publicó en el BORM de 2017 y que cobraba la anterior adjudicataria de las instalaciones: 200 euros al mes.

Así lo corrobora María: "Mi hija entró en septiembre de 2021, pagaba 200 euros al mes, pero cuando José Antonio se hizo con la guardería, le dije que a mitad de curso no podía cambiar el precio a 280 euros". Tal situación se ha vuelto a repetir en el curso 2022/2023, según asegura otra madre. "Llevo todo el año pagando 280 euros: no veo ni medio normal ese precio para una guardería municipal", zanja Sandra, madre soltera y empleada en un restaurante. "Si tengo que ir al Ayuntamiento a poner una reclamación lo haré".

Sandra pone como ejemplo práctico lo que abonó por su hijo mayor, cuando fue a la guardería municipal con la anterior adjudicataria, y lo que paga ahora por su hijo pequeño con Artecom Gestora de Servicios al frente de la escuela infantil: "Por once meses de guardería voy a pagar 880 euros de más, entre un hijo y otro. Voy hasta el cuello, yo siempre he pagado 200 euros al mes, hasta que entró este hombre. ¡Le gustan mucho las perras!"

Todas estas madres remarcan que la plantilla de la guardería hace un gran trabajo, pero se quejan de la gestión de los precios públicos y de que la Concejalía de Educación guarda silencio sobre sus denuncias. Todo ello, a pesar de que en el pliego de la guardería se recoge que cobrar una cantidad distinta a las tasas municipales es una falta grave. Precisamente, Merche decidió hacer público su caso porque la Concejalía tampoco le aclaraba si había sancionado al responsable del centro: José Antonio.

De hecho, el Ayuntamiento solo le ha entregado la resolución después de que EL ESPAÑOL desvelase el audio que esta mujer le grabó a José Antonio, cuando acudió a informarse para matricular a su hija y el director le pidió supuestamente el doble de la tasa porque la niña tenía síndrome de Down. Así vienen detallados los hechos en el expediente sancionador:

"El día 12 de enero, habla telefónicamente con el señor José Antonio T., quien le vuelve a informar sobre los precios, horarios, mensualidades y resto de información que considere relevante para el uso del servicio. En el transcurso de esta conversación, ella le informa de que su hija tiene Síndrome de Down".

"Tras informar de esto, el señor José Antonio T. le indica que entonces debe abonar el doble de la tasa de todos los conceptos (matrícula, mensualidad, comedor y material escolar), por lo que le solicita una reunión presencial que se produce el 18 de enero para que le explique mejor esto. La señora González indica que en esa reunión del día 18, el señor José Antonio T. se reafirma en lo comunicado por teléfono el día 12 [...]".

El director de una guardería pública le pide pagar el doble a una madre porque su hijo es discapacitado

En el audio, el gerente y director de la guardería le explica a la madre que según la ley, debe abonar 400 euros, en vez de 200 euros al mes, porque su hija, Arya, al tener una discapacidad ocupa doble plaza. Sin embargo, la Concejalía de Educación le enmienda la plana a José Antonio remarcando que eso es mentira: "Respecto a esto, cabe indicar que es totalmente falso que exista una normativa de ningún tipo que establezca que los niños diagnosticados, con algún tipo de discapacidad, deban pagar el doble de los no diagnosticados, por lo que en lo que respecta a esta información facilitada por el señor José Antonio T. no es cierta".

En el expediente sancionador se expone que los hechos le podrían haber costado al empresario hasta la rescisión de la concesión de la guardería municipal. Eso no ocurrirá porque el Ayuntamiento de Alcantarilla ha considerado que este caso de discriminación sufrido por una niña, de 3 añitos, es una falta de carácter leve.

"A la vista de los hechos probados, se considera que la infracción cometida por el director de la Escuela Infantil Municipal, debe considerarse como leve, al no estar incluida dentro de las establecidas en el pliego como muy graves o como graves, pero sí que la actuación realizada por el director supone un detrimento en la calidad del servicio prestado, al dar una información errónea que genera malestar y confusión entre los usuarios". El equipo de Gobierno local del PP le podría haber puesto un máximo de 500 euros a José Antonio, pero también ha rebajado la multa en 300 euros:

"Imponer a Artecom Gestora de Servicios S.L., concesionaria de la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de Alcantarilla, una penalidad de 300 euros, como autor de una falta, de carácter leve, en la prestación del servicio, al considerar probado que el concesionario ha dado información errónea a los usuarios que pretendían escolarizar a menores con algún diagnóstico médico de discapacidad, dándoles a entender que deberían pagar el doble, pero que no se les cobraba esa tarifa doble por gentileza de la empresa, generando confusión y malestar entre los usuarios".

Merche ha ganado su batalla, pero detrás vienen otras madres como Patricia y María que también aguardan respuesta del Ayuntamiento a sus denuncias por la gestión de la guardería.

