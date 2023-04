Quién es Cecilio G, el joven rapero amigo de Ada Colau que ha agredido a varios miembros de Vox

Este domingo, y durante la celebración del Día del Libro en Lloret de Mar, el joven rapero Cecilio G y su pareja atacaron y agredieron a varios integrantes de Vox y a la candidata a la alcaldía del partido en el municipio gironés, Mar Coque Hernando.

"Dais asco", "la gente homosexual existe, los inmigrantes existen", "a tu madre se la está follando un negro y me llamas a mí ridículo", "eres una puta", "ojalá os muráis todos", fueron solo algunos comentarios del cantante y su novia hacia los miembros del partido ultraconservador. Entre tanto, grababan con el móvil, atacaban y golpeaban las casetas y al equipo de Hernando. Ambos han sido denunciados y los Mossos d’Esquadra les están investigando por un presunto delito contra los derechos y las libertades públicas y por lesiones leves.

[El vídeo de la agresión del rapero Cecilio G y su pareja contra miembros de Vox: "Dais asco"]

➡️ 23 de abril de 2023, Lloret de Mar.



Chusma ataca una mesa informativa de VOX en la localidad y agreden a varios de nuestros militantes.pic.twitter.com/AAS2DhmsT0 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 23, 2023

Canciones de Cecilio G

Juan Cecilio Ruiz (1994, Barcelona), más conocido como Cecilio G o Ceci, es un cantante catalán considerado uno de los pioneros de la música trap en España.

Cuando tenía solo siete años, su padre falleció, algo que le ha marcado en el estilo y las letras de sus canciones. Comenzó con su carrera musical y en sus pinitos con el freestyle con 14 años. Hacía llamarse Punky Negro.

Fue uno de los integrantes y fundadores del grupo Pxxr Gvng —después llamado Los Santos—, formado por Kaidy Cain, Yung Beef, Khaled y el productor Steve Lean, también traperos. Al poco tiempo de formar el grupo, se desvinculó. "Yo estaba en Pxxr Gvng, lo que pasa que vi muchas niñas chonis, me asusté y me piré", señaló en una entrevista bastante tensa en La Resistencia en 2020.

Cecilio G en La Resistencia.

Su primer debut como cantante fue Legal Drugz en 2012. Ha cantado con Costa, Kidd Keo, Mala Rodríguez, Duki, Químico Ultra Mega, El Jincho, Yung Beef, e incluso Jedet hizo una versión de su canción Porque te vas.

Algunas de sus mejores canciones son From Darkness With Love, en la que dice: "Sé que he cometido muchos pecados. No sé si algún día me perdonaré..."; Million dollar baby, Pikete espacial, Bakanito, Gucci Shanna y The Animals. Sorprendió en 2018 con el lanzamiento de su disco punk Yonosoytupadre, que el propio Cecilio denominó "Suicidio comercial". Su última canción se llama Team Shakira.

También ha participado como actor en la serie Da Suisa, de Venga Monjas, y ha salido en VICE con 'Cecilio G'.

Las polémicas de Cecilio G

El 6 de agosto de 2018, el catalán fue condenado por amenazas en el metro de Barcelona en 2015 e ingresó en la cárcel. A este delito se sumó otro de robo con fuerza en 2013. Su mánager aseguró que "debería estar en un psiquiátrico", debido a sus problemas mentales. Fue condenado a un año y dos meses de cárcel. Estando en prisión sacó un tema, Hahahah. En noviembre de ese mismo año, fue puesto en libertad. En 2019 regresó a la música trap y cantó en el festival Sónar.

Tres años después, y en el mismo festival, aunque esta vez no formaba parte del cartel, fue detenido por los Mossos d’Esquadra por comportarse de manera agresiva al no poder entrar en una zona restringida. El sindicato de seguridad privada ADN sindical apuntó que su detención también fue por masturbarse delante de una mujer en una cafetería de Starbucks y alertar la víctima a los vigilantes, aunque después él negó estas acusaciones y pidió perdón.

Momentos antes de ser detenido, Cecilio publicó una foto con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en la que puso: "Protect my city lady".

Foto que subió en sus redes con Ada Colau.

Después del escándalo en el concierto, Ceci lanzó una canción, Starbucks, en la que hablaba de lo ocurrido. "Ayer lie una que mamá mía, pero hoy, buenos días. Estuve borracho con la alcaldesa, coño, quién lo diría. Me han cancelado de la música, voy a echar currículum en el día. Cada vez que voy al Sónar se lía, 50 seguratas encima de mí. (...) Abrís la boca y sois mierda. Dicen que me han visto tocándome en un Starbucks. La peña espera a ver si me encierran".

Ahora, otro altercado vuelve a poner al cantante en el foco de atención. Su detención por increpar a miembros de Vox.

