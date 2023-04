Paco Naval, futbolista de 24 años, asesinado de una puñalada en el tórax por otro joven en Chipiona

Paco Naval, futbolista de 24 años, falleció esta pasada madrugada tras recibir una puñalada en el tórax en Chipiona, de donde era natural. El joven fue trasladado rápidamente al Hospital de Jerez, pero debido a la gravedad de las heridas se le llevó en helicóptero al Puerta del Mar de Cádiz. Allí murió durante la madrugada tras no poder recuperarse de las heridas causadas.

El presunto autor del ataque fue un joven de la misma localidad, de 20 años, que clavó al jugador un cuchillo de grandes dimensiones. Luego, acudió junto a su padre para entregarse en las dependencias de la Guardia Civil. El agresor ya ha sido puesto a disposición judicial.

El Ayuntamiento de Chipiona ha mostrado la consternación por el fallecimiento de un joven muy conocido de la localidad y que tenía una hija menor de edad: "Una desgracia que nos ha conmocionado a todos y que nos entristece totalmente, un joven muy apreciado con toda la vida por delante".

Ha sido el propio consistorio quién ha anunciado el fallecimiento, decretando tres días de luto oficial en señal de respeto "para mostrar nuestras condolencias y repulsar totalmente todo acto de violencia".

A las condolencias se han sumado muchos clubes de la provincia. Entre ellos, el Atlético Sanluqueño, equipo en el que militó Naval: "Paco militó en nuestra entidad entre los años 2014 y 2019, en las categorías de juvenil y sénior, jugando con nuestro filial. Muy querido en nuestra institución, firmó una de las páginas de nuestra historia, consiguiendo en la 16/17 el ascenso a la División de Honor Juvenil. El segundo de la historia del Atlético Sanluqueño CF".

Desde la entidad verdiblanca apuntan que aún no pueden asimilar lo ocurrido. "Transmitimos nuestro más sincero pésame a toda su familia, amigos, compañeros y allegados. Así como a nuestra vecina localidad de Chipiona y a un club tan querido por nosotros como el Chipiona CF", escribían desde la localidad vecina.

El presidente de la federación gaditana de fútbol, Pedro Curtido, escribía también unas líneas en su Facebook para él: "Chipiona está de luto. Hoy es un día triste, gris y sin sentido, de verdad que no me lo explico. Sólo tienes que tener la desgracia de cruzarte con alguien por la calle, que no conoces y con unos pensamientos terroríficos. Descansa en paz, amigo Paco Naval Pérez. Dios mío... Contigo la vida ha sido muy injusta".

Sigue los temas que te interesan