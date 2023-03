Siro López desvela los abusos sexuales que sufrió de una joven a los 5 años: "No me generó un trauma"

Apenas recuerda nada de aquel affaire. El pequeño Siro López tenía cinco años y supuso que no estaba bien lo que hacía junto a aquella amiga de 14 o 15 que se llamaba Blanquita. Supo que los mayores no aprobarían aquello porque ella le amenazaba con contárselo a todo el mundo si se negaba o huía. Apenas recuerda cómo se produjo, solo que ocurrió. "Es cien por cien seguro, y en mi mente quedan nítidos los recuerdos, que mi vecina Blanquita me afilaba el lápiz", afirma.

No ocurrió en una ocasión de manera esporádica, sino que los actos sexuales se produjeron hasta que él hizo la comunión, cuenta López. "Nada había despertado en mí que tuviera que ver con el sexo más allá de algunas más que probables e incontrolables erecciones matutinas", dice. "Sí sé que no me apetecía, no sentía ningún tipo de atracción hacia ella ni hacia el sexo en general, tema que desconocía", rememora.

López apunta que no recuerda nada más, que no le dio importancia y que no le "generó ningún trauma", ni le afectó a su vida, cree. "¿Que ahora lo reflexiono desde la distancia y se me hiela la sangre al pensar que le hubieran hecho algo así a alguno de mis hijos? Por supuesto", afirma el periodista.

Cuando perdí la virginidad a los cinco años. Ese es el nombre que lleva por título uno de los capítulos de las memorias de Siro López 'Un tipo con suerte', donde se narra la primera experiencia sexual del periodista deportivo, a los cinco años de edad y con una joven de 14 o 15 años, con aparente normalidad.

Los hechos, ocurridos en los años 60, se centran en la vivencia con la joven a la que Siro prefiere exonerar de culpa —"quiero creer que ella también era una niña"; "que para ella fue una especie de juego"; y "que no tenía malas intenciones" . "Se llamaba Blanca, Blanquita", cuenta un periodista que no recuerda mucho más de ella. "Podríamos afirmar que fui una víctima".

La historia es narrada por Siro López, al igual que en el resto del libro, con todos los detalles, de una forma cercana al lector y con capítulos cortos, que se leen con agilidad.

El periodista deportivo pasea por todas las anécdotas que puede recordar también el lector. De esta forma, y comenzando todos los capítulos con un Cuando..., López narra hechos históricos del periodismo deportivo, como cuando se fue de fiesta con Maradona.

Algunos de los capítulos llamativos para el gran público serán, sin duda, aquellos en los que López narra su bronca con Josep Pedrerol, desgranando los motivos que le llevaron a irse de El Chiringuito, rompiendo la relación profesional que les unía. En esas mismas páginas asegura que Lara Álvarez sufrió mobbing antes de irse del programa Jugones.

Uno de los capítulos más curiosos para los chismosos se titula: Cuando compartí 'novia' con Julio Iglesias.

Un tipo con Suerte

Estas memorias, que están a la venta desde este jueves 30 de marzo por un precio de 21,90 euros, cuentan todas las anécdotas vividas por el presentador, desde las más personales hasta las más profesionales. "Si esperas encontrar aquí la historia de un tipo especial, ya puedes dejar de leer", reconoce el propio Siro.

López apunta siempre que le preguntan que se considera "un privilegiado, un tipo con suerte que un día, perdido en una aldea, soñó con ser periodista y viajar por el mundo. Y lo consiguió, pero pasó mucho".

En este libro, López cuenta con el apoyo de sus más íntimos, abriendo la puerta a los viejos narradores de fútbol como Manolo Lama, que escribe el epílogo, y a los nuevos streamers con los que se relaciona ahora. Ibai Llanos realiza el prólogo.

Lama apunta sobre López: "Es un gallego muy catalán, nacionalizado madridista y con alma española. Un fenómeno".

Por su parte, Llanos señala: "Es el libro de una gran persona. Una persona con 67 años de vida y 50 de labor profesional. Emprended este viaje apasionante de la mano de este comunicador que empieza con José María García y acaba con Ibai Llanos, pero siempre con un micrófono delante".

El libro, escrito con la colaboración de Lorena González y Pablo Lolaso, se divide en cinco partes: infancia, juventud, madurez, prórroga y tertulia. En esta última parte son los amigos de Siro López quienes hablan sobre él, sus vivencias y lo que les ha parecido el libro. Están desde viejos amigos como Ferran Requejo, su mentor político y vital, hasta a Augusto César Lendoiro, expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña.

Los temas son diversos: desde su relación con Lendoiro y el Súper Dépor a cuando realizó el Camino de Santiago con José María García, pasando por aquellos momentos en los que Florentino Pérez le dejó hablar.

La nueva vida de Siro

Tal y como expone Ibai Llanos, Siro López ha estado presente en muchas noches que se han convertido en historia de España. En estas memorias se cuentan algunas de estas anécdotas, como cuando se iba a cenar con Jabo Irureta —entrenador del Deportivo de La Coruña— o cuando Hacienda le pegó "un palo tremendo". También cómo inició su redención en Twitch.

En una entrevista con EL ESPAÑOL realizada a finales de junio del pasado año, Siro López ya contó que él no cree que haya llevado a cabo una revolución en el mundo de las redes sociales. "Eso lo han hecho los chavales", dijo el periodista, que abrió las puertas de su casa a los reporteros.

—Pero, al final, es pionero de una generación que tiene edad de jubilarse.

—Bueno, de mi edad, sí, creo que yo soy el único. Sí hay más periodistas deportistas que lo está haciendo fenomenal y mejor que yo, como pueden ser Gerard Romero, que tiene una cantidad impresionante de seguidores, Rubén Martín, ha entrado Javier Ares, está empezando Miguel Ángel Román, que es el narrador de Movistar. Va llegando gente. Mr. Chip. No quiero olvidarme de ninguno. Sí, sí que van llegando periodistas deportivos. Pionero en lo que se refiere a la edad que tengo y que esté metido en este mundillo, sí, porque no conozco a nadie, digo latinoamericano y no sé si a nivel mundial. Seguramente habrá algún periodista deportivo que esté tan zumbado como yo y que se dedique al mundo de Twitch.

—¿Tiene la sensación de que el 'streaming' ha cambiado su imagen?

—Hay un antes y un después tras dejar de ir a Punto Pelota, no puedo hablar de El Chiringuito porque yo sólo estuve un mes. Y es verdad que yo me había generado una imagen de polémico, de agresivo, que no era muy yo. Y es cierto que merecidamente generé una imagen mía que no era muy real de lo que soy yo y. A mí Twitch me ha valido para cambiar esa imagen, pero yo creo que donde primero empecé a cambiar de imagen fue en Colgados del Aro, que también es el mundo de streamer de YouTube.

A pesar de que entonces no quiso hablar demasiado de El Chiringuito, López detalla su relación y algunas de sus broncas con Josep Pedrerol. La relación terminó con un intercambio de whatsapps.

—Eres la peor persona que he conocido en mi vida. No me busques, que me encontrarás—le dijo Josep Pedrerol a Siro López tras explicar este su marcha de El Chiringuito en otros medios, narra el libro.

—Mira, Pedrerol, olvídate de mí que he pasado página hace unos días. Relájate y olvídate de mí— contestó López.

