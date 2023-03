Los matemáticos Jorge y Rubén contra 'Pam' por denigrar la raíz cuadrada: "Perjudica a las chicas"

La polémica vuelve a girar en torno al Ministerio de Igualdad y, de nuevo, lo hace alrededor de la figura de la número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam. Como ya suele ser habitual, la actual secretaria de Estado de Igualdad ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán por motivo de sus recientes y desafortunadas declaraciones en una cadena de televisión catalana. En esta ocasión, no ha sido por hablar de los hombres, ni tampoco del placer sexual de las mujeres, sino por restar importancia a las matemáticas y aseverar ser menos importantes que el hecho de educar en los colegios sobre la necesidad del consentimiento en las relaciones sexuales.

"Algo tan sencillo como que tratar bien está bien y tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas... no sé si a ti te sirven las raíces cuadradas para algo. A mí no. Sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y esto es un elemento clave en nuestras vidas", expresaba 'Pam' durante una entrevista en TV3.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el ámbito educativo y que han provocado que hayan sido muchos los profesores y matemáticos que en las últimas horas se hayan pronunciado al respecto y en contra de las declaraciones de la número dos de Montero. Algunos, de hecho, consideran hasta paradójico que sea una integrante del Ministerio de Igualdad la que arroje unas declaraciones que afectan de forma directa a las mujeres y a los colectivos con mayor vulnerabilidad y necesidades económicas.

"Es posible que la secretaria de Estado de Igualdad no haya necesitado esos conocimientos porque ha tenido una vida más fácil en la política. Sí son necesarios y sí es necesario saber hacer raíces cuadradas. Quien no sabe hacerlas no sale adelante, a no ser que tenga recursos familiares o a menos que tengan la posibilidad de trabajar en un puesto como el que tiene Ángela Rodríguez Pam", explica a EL ESPAÑOL Jorge Calero, catedrático de la Universidad de Barcelona especializado en Matemáticas.

Bajo su punto de vista, las palabras de Ángela Rodríguez Pam influyen de manera directa y muy negativamente en las mujeres, un colectivo que lleva años luchando por hacerse hueco en profesiones relacionadas con las matemáticas y en las que la mayoría de los perfiles contratados son hombres. "A quien más perjudica es a las chicas. Su orientación siempre es más hacia las carreras de letras. Justamente lo que se ha intentado hacer todos estos años es que tengan un trato igualitario y que haya una mayor concienciación. Y viene esta señora con esa falta de rigor y con esa presuntuosidad y se carga el trabajo de mucho tiempo", añade.

Y no solo a las chicas, sino también a los colectivos más vulnerables, aquellos que, como asegura, sí necesitarán esos conocimientos más prácticos a la hora de buscar trabajo. "Ya no solo es necesario para conseguir puestos de trabajo. Es necesario para trabajar en general. Tú no puedes tener un empleo técnico con un salario decente si no saber hacer una raíz cuadrada. Hay trabajos donde no se necesitará, pero otros muchos sí", asevera.

A pesar de que se muestra a favor de parte del discurso de 'Pam' en lo relativo a la necesidad de incidir en la importancia del consentimiento, Jorge considera un error haberlo comparado con las raíces cuadradas y haber conseguido, finalmente, despreciar una rama del conocimiento tan importante para el desarrollo futuro de los estudiantes como son las matemáticas.

— ¿Considera que sus palabras han sido un desprecio hacia las matemáticas?

— Ha sido un desprecio absoluto. Un desprecio a las matemáticas específicamente, pero a lo que está despreciando es a las habilidades cognitivas y al conocimiento en la escuela. Dice que en la escuela te tienen que enseñar que las relaciones sexuales se basan en el consentimiento. Por supuesto que estamos de acuerdo en eso. Pero eso lo aprendes continuamente en todas partes, en la familia, en el propio colegio sin que nadie te lo explique, es algo inmediato de respeto y de los límites propios. Se enseña desde infantil, el límite de tu propio cuerpo. Es algo que está implícito tanto en la familia como en el colegio. No quita que tengan que descartarse las habilidades cognitivas

Por ello, incide en la necesidad de destacar la importancia de la enseñanza de las matemáticas en la escuela y arremete contra la secretaria de Estado de Igualdad por sus consejos e intrusismo en la rama educativa. Una acción que, considera, tira por tierra el trabajo que durante años han desarrollado los profesionales del sector.

"No es casualidad que hace mucho tiempo que se utilicen raíces cuadradas, porque las vas a utilizar inmediatamente en muchísimos grados y en muchísimas cargas profesionales. Desde muy pequeñito, desde Primaria casi, si quieres resolver una ecuación necesitas hacer una raíz cuadrada. O para una ecuación de segundo grado también se necesita. El pensamiento matemático y el educar a los niños en el pensamiento matemático da unos recursos potentísimos para entender la realidad en muchísimos aspectos. Conocer matemáticas te ayuda en todo", explica en conversación con este periódico.

Un muy mal ejemplo

Una opinión muy parecida a la del docente Rubén Pérez, profesor de Primaria del IES Mata Jove de Gijón y presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedrayes. Y es que tras ser consciente de la repercusión de las palabras de 'Pam' durante su intervención en TV3, Rubén no tardó en compartir en redes sociales su impresión al respecto.

"Entender qué es una raíz cuadrada y qué trascendencia tiene esta operación aritmética en nuestra vida cotidiana es necesario. Saber calcular “a mano” la raíz cuadrada de un número es, a día de hoy, y mientras sigamos teniendo acceso a la energía eléctrica, información irrelevante. El Ministerio de Igualdad es, a día de hoy, necesario. Del mismo modo que personas como Ángela Rodríguez, alias Pam, sobran", expresaba.

Tal y como asegura en conversación con EL ESPAÑOL, quizás la número dos de Irene Montero tenga razón en el hecho de que saber resolver en la actualidad una raíz cuadrada a mano es algo únicamente pertinente para los especialistas en las matemáticas. Pero a pesar de ello, lo considera "cultura de la humanidad" y define como un error el ejemplo de la gallega para destacar la importancia de la educación sexual.

Por ello, incide en la necesidad de recalcar en los más pequeños la importancia que tiene el concepto de la raíz cuadrada en sí y en qué aspectos de la vida cotidiana puede usarse y no tanto en el hecho de saber resolverlas de forma manual.

"Es algo que está presente constantemente. Necesitaría media hora o más para explicar por qué son necesarias las matemáticas y por qué están presentes en nuestro día a día. Una operación tan simple como la raíz cuadrada está en todo lo que nos rodea. No tendríamos casa, no tendríamos coches, no tendríamos nada si no comprendemos qué es una raíz cuadrada. Están presentes en un montón de sitios. En un montón de cálculos necesarios a día de hoy para que las cosas funcionen. No se trata de que tú sepas hacerlas, sino que tú comprendas que es ese el cálculo que hay que hacer", asegura.

Del mismo modo, Rubén apoya el trasfondo del mensaje de 'Pam' y se muestra completamente de acuerdo con la necesidad de hablar del consentimiento en las aulas. Sin embargo, no cree que haya sido acertado —y es precisamente lo que critica de la gallega— el hecho de haber acabado menospreciando a las matemáticas con el fin de resaltar otro tipo de valores y necesidades educativas.

"Yo estoy muy de acuerdo en que los centros tengan que incidir en luchar contra la violencia sexual. Pero que no me lo sacrifique poniendo un ejemplo tan tonto como el de la raíz cuadrada. Estamos todo el día los profesores intentando motivar a los chavales e intentándoles justificar que lo que les estamos enseñando es importante. Podría haberse buscado otro ejemplo", concluye.

