Polémica por la frase de Ángela Rodríguez 'Pam' sobre las matemáticas: "A mí no me han servido"

Ángela Rodríguez Pam no sale de una y ya se está metiendo en otra. La número dos de Irene Montero, secretaria de Estado de Igualdad, ha regresado a la palestra por unas controvertidas declaraciones que se han hecho virales en las que ningunea la importancia de las matemáticas en favor de la educación contra las violencias machistas. Ha sido este domingo en el Canal 3/24 de TV3, la televisión pública catalana.

En él, Pam ha repasado diferentes cuestiones sobre las políticas del Ministerio, lamentando que los casos de violencia machista no han dejado de producirse y admitiendo que les generan una "preocupación máxima". La secretaria de Estado ha valorado, además, que "el hecho de que estemos conociendo más agresiones puede ser indicativo de que algunos protocolos en el ámbito educativo están funcionando", un extremo que ha considerado "muy positivo".

Preguntándose por qué no se trabaja más en este aspecto, Pam ha defendido que "en la caja de herramientas" para luchar contra la violencia machista, "el Código Penal tiene que ser una de ellas, pero no la fundamental", incidiendo en que "lo que hemos demostrado es que la mejor forma de llegar a tiempo, que la violencia no se produzca, es precisamente que aprendamos a que la violencia está mal".

"A mí no me han servido"

En este contexto, Ángela Rodríguez continuó diciendo que "algo tan sencillo como que tratar bien está bien y que tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio", y valoró que, en cambio, "aprendemos a hacer raíces cuadradas. No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas, a día de hoy, para algo. A mí no; pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y este es un elemento clave en nuestras vidas":

Más que a hacer raíces cuadradas (lo dice un enamorado de las matemáticas 😜) en la escuela hay que aprender a que tratar bien está bien y que tratar mal está mal y que el consentimiento es esencial para tener relaciones sexuales.

Ojalá más sentido común como el de @Pam_Angela_ pic.twitter.com/zYH4qjidOl — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) March 26, 2023

Este fragmento, en el que Pam cuestiona el aprendizaje de las raíces cuadradas, ha corrido como la pólvora en Twitter, levantando ampollas y suscitando críticas como estas:

Pues elimina también lengua porque sabemos hablar el castellano y tenemos libros y elimina inglés porque tenemos el traductor de Google y otras cuantas cosas… Ya os vale… — DarkGod 09 🇪🇸 (@LilBUKAT) March 27, 2023

“No sé si a ti te sirven de algo las raíces cuadradas, a mí no”



Ésta inútil nos cuesta más de 120.000€ anuales. https://t.co/ISvpzpSkH8 — PABLO (@KalosKaiAgath0s) March 27, 2023

No es solo aprender las integrales o la raíz cuadrada, es el proceso que se da en el cerebro que permite el desarrollo de las capacidades cognitivas y del pensamiento. Quitemos todo lo que implique un reto y nos quedaremos con seres incapaces de pensar. — 💙 Rafael Duarte ✒🐍 (@fenixnik) March 27, 2023

Van contra las matemáticas, porque te ayudan a pensar de forma lógica.

Ese es el sentido de las mates, además de para que no te timen. — willowofwood (@willowofwood_1) March 26, 2023

Estoy de acuerdo en el fondo, PERO poner el ejemplo de las matemáticas es maltratar la educación.

Somos una ciencia básica ya bastante odiada. Las mates te aportan actitud crítica, razonada y abstracta.

Si nos burlamos por lo útil o no, podemos ridiculizar casi toda la educación. https://t.co/zLRDYbSdx2 — Santi Gª Cremades ² (@SantiGarciaCC) March 27, 2023

Qué gran idea! Pero sería mucho mas rápido y mejor eliminar los colegios. Así se evitaría que llegara otra "Generación más preparada de la historia" al poder. — Leopoldo II del Kongo (@ii_kongo) March 26, 2023

Realmente se deberían quitar todas las asignaturas. Total, entras en el gugel y la uikipedia esa y te enteras de todo.

Y así dedicar todas las horas lectivas a hablar de sexo y pronombres. Que es lo realmente importante en esta vida. https://t.co/6aMOj9fc0e — Lluna (@maripuri65) March 27, 2023

Artículo 14 CE:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."



¿ Para que necesitamos el Ministerio de Igualdad ? — Tancinus (@tancinus) March 26, 2023

Cada reforma educativa incluye recortes en ramas del conocimiento que la patronal no considera productivas: supeditan la Educación al mercado laboral y la persona deja de ser alumno para ser trabajador en potencia. Pero que la ¿izquierda? compre el "¿para qué te sirve eso?"... https://t.co/pPHIDgmUdU — Alex Sanchis ✌🏻🇵🇸✌🏻 (@AlexSanchis_) March 26, 2023

Ni una cosa ni la otra,hay que aprender cosas prácticas y no torturar a los alumnos,por ejemplo yo no he necesitado utilizar una integral en mi vida y eran una tortura,sin embargo reglas de tres ,porcentajes son muy útiles,seamos prácticos — nuria gonzalez (@ngonzalezsanch1) March 26, 2023

A mí me van a llevar preso un día. Nunca se puede despreciar el conocimiento en favor de otras cosas que puedan hacer falta incorporar en el sistema educativo. Encima le compran el argumentario de la derecha patronal que solo busca productos.

Es lamentable todo. https://t.co/VFRLQRmBgG — Da Baus 🍏 (@Andresalme) March 27, 2023

Otra nueva polémica para su colección.

