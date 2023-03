Patricia Bilbao, la 'acosadora' de Irene Montero: de abuchearla en la Complu al boicot el 8-M

"Hembra humana adulta, feminista radical, el género es opresión, luchando por la agenda feminista", así se define en Twitter Patricia Bilbao, joven de 24 años y una de las activistas que han ido a saco contra la ministra de Igualdad Irene Montero en el acto conmemorativo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. "El feminismo no vota traidores", señala en su foto de perfil de la plataforma.

Ella y su grupo han eclipsado esta celebración tras preguntar a Montero: "¿Qué es ser mujer? No sabes definir lo que es ser mujer y por qué se nos oprime. El ministerio niega la realidad biológica", refiriéndose a la Ley Trans aprobada el pasado 2 de marzo. A lo que la ministra respondió: "Quizás lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, pero mi obligación como ministra es respetar los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales".

En este sentido, Bilbao contaba la tarde de este miércoles a Cuatro: "Nos hemos reunido para pedir el debate y hacerle ver a Irene Montero que hay mujeres que somos feministas y que no estamos de acuerdo con las políticas que se están haciendo. Como no nos han dado espacios para debatir, hemos tenido que buscarlos nosotras". La joven cree que las políticas de Irene Montero y el Ministerio de Igualdad son "antifeministas y queers". El término queer hace referencia a una persona cuya identidad de género reside fuera del tradicional binarismo de género.

Patricia Bilbao, contraria a la Ley Trans, ha asegurado a este medio que el feminismo se basa en "una teoría política donde su sujeto político es la mujer y ser mujer es nacer con cuerpo de mujer, con un sexo biológico femenino".

Aquí tenéis a Doña @PatriciaBilbao4 dando argumentos y poniendo razón feminista en ese cónclave de acunapenes vendidas al capital y al patriarcado. B-R-A-V-A 💜💪💪💪💪💪💪💪🙏🙏🙏🙏🙏🙏 GRACIAS. https://t.co/TxZHVEQdAl — Madre de CabroneZ (@madredecabrones) March 8, 2023

También ha aclarado que, tanto ella como sus compañeras, no niegan "la existencia de nadie", pero que es importante "aprender a diferenciar lo que es un hecho contrastable de algo que es una identidad, un sentimiento y una percepción individual. Es válida para esa persona, nosotras no decimos lo contrario, pero ante la ley, la salud, el deporte… no se puede legislar en cuanto a identidades y sentimientos propios".

No es la primera vez que Bilbao persigue y ataca a la ministra en un acto. Ya lo hizo el 24 de febrero en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Esta feminista alzó la voz y le dijo: "¡No eres feminista, ser mujer no es un sentimiento!". En ese momento, al igual que en este 8-M, su grupo de feministas levantaron las manos con forma de triángulo, simbolizando así la 'matria feminista'. "Con ese gesto quiero representar a las feministas de toda la vida que han luchado por los derechos de las mujeres y sobre todo hacer ver que el sexo no es género", contaba en una entrevista con Madrid Total para EL ESPAÑOL.

Aunque no tuvo la oportunidad de coger el micrófono como ha ocurrido en este último encuentro dirigido por Carlota Corredera, sí quiso recalcar en su cuenta de Twitter el porqué: "Desde abajo invité a Irene a debatir en un espacio equitativo y no bajó a coger mi contacto para poder hacerlo, pero mientras ella me invitaba, había un segurata abajo que venía a por mí y otro por arriba. No todo lo cogen las cámaras. Estábamos cuatro compañeras, tres gritando y una grababa, desperdigadas por todo el auditorio, pero a mí se me ha visto más porque estaba más cerca y ha sido a mí a quien se ha dirigido la ministrans, brava por las otras compañeras también".

En la tarde de este miércoles, la joven acudirá a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que discrepa precisamente con la Ley Trans y la 'ley del solo sí es sí' y exige la abolición de la prostitución.

