Por qué abucheé a Irene Montero: "No es feminista ni de izquierdas, quiere borrar a las mujeres"

Una nota discordante resonó este viernes en el baño de masas que Irene Montero se dio en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Patricia Bilbao, que se autodefine como "hembra humana adulta" y "feminista radical", increpó a la ministra al grito de "¡no eres feminista, ser mujer no es un sentimiento!".

La joven, en conversación con Madrid Total, asegura que las políticas de Montero son "neoliberalismo" y no "feminismo".

"Está haciendo esta monetización de un movimiento político y social que lleva siglos de historia", defiende Bilbao sobre Montero, a la que abucheó. Su imagen levantando las manos en forma de triángulo fue la más representativa de su intervención: "Con ese gesto quiero representar a las feministas de toda la vida que han luchado por los derechos de las mujeres y sobre todo hacer ver que el sexo no es género".

Para ella, es la "biología" de las mujeres la razón por la que se las ha "oprimido durante siglos": "Se ha vulnerado nuestros derechos como si fuéramos de segunda, una población marginada", asevera la que se ha convertido en una de las protagonistas de la primera sesión del Encuentro Internacional Feminista organizada por el Ministerio de Igualdad.

Según cuenta, acudió al evento junto a cuatro compañeras aunque una de ellas sólo estuvo grabando. Critican que ahora "no se habla de sexo sino de género como una identidad inventada que básicamente acude a los sentimientos individuales de cada persona y a las fantasías y a los deseos que cada persona podemos tener".

A su parecer, un sector del feminismo las "borra" llamándolas "mujeres menstruantes y vaginoportantes", lo que "es una aberración contra las mujeres".

La joven madrileña explica la trascendencia de su interrupción del acto, ya "ha sido internacional": "Queremos hacer ver al mundo que esto que se está llevando a cabo en España no es feminista, que sería bueno que se nos escuche".

Lamenta que la ministra no haya querido reunirse con asociaciones como 'Contra Borrado' o 'Espacio Feminista Radical' al trabajar en la "mal llamada" 'Ley Trans' o la del 'sí es sí'. Sin embargo, Montero la invitó a subir al estrado a exponer su visión, algo que finalmente no sucedió. Considera que estaba en "desventaja": "Por mucho que me haya invitado, no hubiera querido hablar conmigo. Saben muy bien cuando decirlo, porque llevamos meses y meses detrás rogándole".

Respecto a las leyes de Montero, afirma que "están sacando a violadores y a pedófilos de la cárcel" y que la ministra está "rodeada de hombres": "No legisla para beneficiar a las mujeres sino todo lo contrario".

Las cuatro compañeras no forman parte de ninguna asociación. Se ven como "mujeres de izquierdas", aunque creen que a día de hoy no las representa ningún partido político en España. De hecho, se sienten decepcionadas con Montero, porque en su momento pensaron que ella podía ser la que les diera voz.

Patricia alega que el término TERF "es un insulto despectivo que se ha inventado para desprestigiar a las mujeres" que opinan de una manera contraria: "Antiguamente eran brujas, luego pasamos a ser feminazis, locas... ahora somos TERF".

Ellas no se definen como "haters": "Nuestro movimiento al no incluir a los hombres en el sujeto político no puede ser excluyente de algo que no incluye".

El acto se ha desarrollado en la Facultad de Medicina de la misma Universidad Complutense donde hace un mes fue abucheada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La popular acudía ahí a recoger su nombramiento como alumna ilustre. La alumna con el mejor expediente de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad, Elisa Lozano Triviño, hizo un duro discurso contra la presidenta. Terminó gritando: "¡Ayuso, pepera. Los ilustres están fuera!".

La fractura del feminismo

Al evento con Montero acudieron algunas personalidades internacionales como Helena Dalli, comisaria europea para la Igualdad, o la ministra de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia, Hanna Sarkkinen, entre otras.

Este evento pone de manifiesto la fractura que se está viviendo en el movimiento feminista a causa de la famosa Ley Trans. Tras su aprobación hace dos semanas en el Congreso, Irene Montero se tuvo que enfrentar a gritos similares.

Ocurrieron mientras se hacía una foto frente a los leones de la Cámara Baja, cuando un grupo de feministas clásicas la acusaron de lo mismo que esta joven, de no ser feminista, y con pancartas similares que decían que "ser mujer no es un sentimiento".

Muchas feministas de la vieja escuela consideran que la Ley Trans desprotege a las mujeres con cuestiones como la autodeterminación de género. Estos eventos hacen preveer un 8-M con una fractura todavía mayor que en años anteriores, donde la situación del colectivo trans también fue motivo de disputa.

