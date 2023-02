El 'Chabolín', tras asesinar a Erick en Murcia: "Me lo dijo Dios. Cogí un cuchillo y lo apuñalé"

El sistema ha fallado con Sebastián 'El Chabolín' y las consecuencias las ha pagado de manera trágica e injusta Erick: un veinteañero, al que degolló a traición. No se puede entender cómo es posible que 'El Chabolín' andara a su aire por las calles de Mazarrón, con varios ingresos psiquiátricos a sus espaldas, por esquizofrenia paranoide, negándose a tomar su medicación y fumando porros. 'El Chabolín' era una bomba de relojería y le tocó a Erick, como le podría haber tocado a cualquiera de los 33.700 habitantes de esta localidad murciana que se hubieran cruzado en su camino.

Un jurado popular tendrá la responsabilidad de juzgar la muerte violenta de Erick, padre de una niña de 3 añitos, como un homicidio o como un asesinato, como un ataque perpetrado por una persona con problemas mentales o por una persona que distinguía la repercusión de sus acciones. También tendrá que decidir si hay que indemnizar a los familiares de este adolescente al que arrebataron la vida.

La instrucción de este caso no es baladí, ya que Sebastián 'El Chabolín' podría pasar de enfrentarse a penas de 10 a 15 años de cárcel, por homicidio, a una condena de 15 a 22 años, por asesinato, incluso a beneficiarse de un informe de inimputabilidad. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la declaración que 'El Chabolín' prestó tras ser detenido. Su relato contiene indicios de alevosía en su ataque con arma blanca, pero también pone de manifiesto que fue un error darle el alta después de su último ingreso psiquiátrico que se prolongó durante ocho días.

Prueba de ello es que fue capaz de interrumpir a la magistrada, instándola a que le hablase con un tono de voz más alto, incluso llegó a afirmar que mató a Erick guiado por la palabra de Dios. El médico forense que le evaluó en octubre, justo antes de acudir a declarar a los juzgados de Totana, concluyó que dentro de su esquizofrenia paranoide, 'El Chabolín' "sí conoce la diferencia entre el bien y el mal". Un dato crucial en esta causa.

Sebastián 'El Chabolín' fue detenido por la Guardia Civil, el 17 de octubre de 2022, por matar de una puñalada a traición a Erick, de 21 años, en el Barrio de Playasol en Mazarrón Sara Fernández

- Magistrada: Se declaran abiertas las diligencias previas.

- 'El Chabolín': Perdón, puede usted hablar un poquitín más fuerte.

- Magistrada: ¡Ah! ¿No escucha usted?

- 'El Chabolín': Sí escucho, pero me gustaría que hablase más fuerte.

- Jueza: Bueno, yo le grito. Nos encontramos en las diligencias previas número 'x', se va a proceder a tomar declaración del detenido don Sebastián Sánchez Garnés. Muy buenos días don Sebastián.

- 'El Chabolín': Buenos días, letrada.

- Jueza: ¿Eh? Yo soy la jueza, para que usted lo sepa. ¿Usted quiere declarar o se acoge a su derecho a no hacerlo?

- 'El Chabolín': Lo que me preguntéis, yo lo contesto. No tengo que esconder nada. Lo que me preguntéis, yo os lo digo.

Y eso lo cumplió con creces. Sin mostrar ningún tipo de escrúpulo ni de arrepentimiento, Sebastián 'El Chabolín' narró cómo apuñaló a Erick en el cuello, el lunes 17 de octubre de 2022, cuando este veinteañero se encontraba con la guardia baja, charlando tranquilamente con familiares y amigos del mismo hombre que le atacó con un cuchillo. Todo ocurrió en un suspiro, a la altura del número 7 de la calle Emilia Pardo Bazán del Puerto de Mazarrón: una zona conocida por los lugareños como el 'Barrio de Arriba' por la existencia de garitos de venta de drogas.

Erick llevaba instalado desde julio en una casa de la citada calle, que era propiedad de unos allegados de 'El Chabolín' que tienen gallos de pelea y perros de raza peligrosa. Ese fue el único error que cometió este joven, de 21 años, de nacionalidad española y ascendencia ecuatoriana: instalarse en aquel inmueble, después de haber abandonado la vivienda de su abuela, Martha Cecilia, a raíz de una discusión porque algunos de sus amigos trapicheaban y ella le pedía que evitase las malas compañías.

- Magistrada: ¿Usted sabe quién es Erick?

- 'El Chabolín': Sabía quién era de vista y de estar con él poco tiempo. No sé si fue a principios de esta primavera, cuando él se vino con mis familiares.

- Magistrada: ¿Usted apuñaló a este chico y le quitó la vida?

- 'El Chabolín': Sí.

'El Chabolín' narró con frialdad que apuñaló a Erick en el cuello porque por esa zona se mata a los animales Sara Fernández

- Magistrada: ¿Qué ocurrió el 17 de octubre para que usted le hiciera eso? ¿Mantuvieron alguna discusión?

- 'El Chabolín': No tuvimos ninguna discusión. En semanas anteriores, vi cosas en Erick. Me miraba de forma rara, se le ponían los ojos blancos, y a raíz de ahí, empecé a cazarlo, a ver cómo se comportaba. Yo iba a cenar a casa de mi madre y cuando volvía, me 'asentaba' en la puerta de casa de mis familiares y él estaba allí. Yo le notaba raro hacia mí. Entonces, empezé a observarlo. Mi primo tiene una perrita y cuando la sacaba, Erick olfateaba por la caravana como si fuese un cerdo y a moverse deprisa.

- Magistrada: Usted veía que últimamente lo miraba raro, pero ese día concretamente: ¿Qué es lo que pasa para que usted le haga eso?

- 'El Chabolín': Me dijo Dios que lo hiciera, de lo contrario, Erick nos haría mal. Perdone que suene a loco, que suene raro, pero es como una señal de Dios que me dijo que lo hiciera, que me defendiera. Erick era algo extraño, no era bueno para los seres vivos, le pegaba a los animales, se comía a los animales, y se transformaba en cosas raras.

El Señor me ha ido preparando para que ganara confianza y no le cogiera miedo. Entonces, me acerqué hasta donde estaba él, vi el momento y le hice el mal. Él estaba 'asentado' en la puerta de una casa. Me acerqué, le tiré [con el cuchillo al cuello] y me fui corriendo. Me puse nervioso.

Erick Andrés Rivero Torres, según el informe del Instituto Anatómico Forense, sufrió un corte en el cuello, de 5 centímetros de longitud: "Una herida incisa, en región latero-cervical izquierda". Sebastián 'El Chabolín' le degolló de forma tan certera que el chico no tuvo la menor oportunidad de ser salvado por los Servicios de Emergencias porque murió por una "hemorragia masiva" y un "shock hipovolémico".

Después del apuñalamiento, 'El Chabolín' salió corriendo, tiró el cuchillo entre unas palmeras y se escondió antes de ir a casa de su madre a contarle la salvajada que acababa de hacer. Esta fue la antesala de su detención aquel lunes, a manos de la Guardia Civil, mientras los vecinos de Mazarrón ya lloraban con impotencia por la muerte de Erick.

- Magistrada: ¿Le apuñaló por la espalda? ¿Erick le llegó a ver a usted?

- 'El Chabolín': No fue por la espalda. Me acerqué por el lado. Erick no me llegó a ver. Cuando le pegué la puñalada, se levantó riéndose y diciéndole a la gente: ¿Qué hace este? Entonces, empecé a reprenderlo en el nombre del Señor todopoderoso y empezó a chillar con una voz rara y a tirar sangre. Comenzó a chillar no con una voz de ser humano, sino de serpiente.

- ¿De dónde sacó usted el cuchillo?

- 'El Chabolín': De mi casa. Yo vi a Erick sentado, me fui para mi casa y cogí el cuchillo.

'El Chabolín' afirmó en su declaración que era consciente de que atacó a Erick en una zona vital y afirmó no padecer problemas mentales Sara Fernández

- Magistrada: O sea, ¿usted ve a Erick sentado, se marcha a su casa a coger el cuchillo ya con la intención de matar a Erick?

- 'El Chabolín': Yo no quería. Yo le pedí al Señor que si era su voluntad que fuese así y así fue.

- Magistrada: ¿Pero usted fue a su casa a coger el cuchillo con la intención de darle la puñalada a Erick?

- 'El Chabolín': Sí, sí.

- Magistrada: ¿Y por qué eligió el cuello y no otro lugar?

- 'El Chabolín': Es como los animales. Hay que darle en el sitio para que esa alma no se vuelva a reconstruir en ningún lado. Ese alma es mala.

Tal confesión apunta a indicios propios de un asesinato, en vez de un homicidio, como inicialmente se instruyen las diligencias. Todo ello, debido a que Sebastián presuntamente actuó con alevosía para garantizar la ejecución de su ataque mortal a Erick. De hecho, cuando vio al joven charlando con sus allegados en la calle Emilia Pardo Bazán, fue a su casa a por un cuchillo, por el camino maduró la idea del apuñalamiento, y al regresar, degolló al chico a traición, en una zona de riesgo vital, como el cuello, sin permitirle defensa alguna.

- Magistrada: Mire, ¿usted tiene algún tipo de enfermedad?

- 'El Chabolín': No. Me dijeron que me diagnosticaron que tenía esquizofrenia y he estado hablando antes con el médico forense por qué me habían encerrado [en el área de psiquiatría de un hospital]. Yo le he contado que fue porque escuchaba voces que abusaban de mi familia.

- Magistrada: ¿Usted toma medicación?

- 'El Chabolín': Nada. Con perdón de usted, de vez en cuando, yo me fumo un cannabis. Me gusta el cannabis y fumo.

Los amigos de Erick visitan todos los días su tumba para dejarle velas y notas de recuerdo. Cedida

A sus 34 años, el cannabis era una de las pocas ocupaciones que tenía Sebastián. Algo que sus familiares no le impedían, a pesar de que vivía con ellos y eran conscientes de sus antecedentes de esquizofrenia paranoide y de que no tomaba su medicación. Aunque en su vida laboral figuran contratos en la construcción y el campo, 'El Chabolín' ahora se dedicaba a recoger chatarra para gastarse el dinero en los bares.

El cruel azar quiso que su vida se cruzara en el camino de la de Erick: un joven, de 21 años, cuyo mayor tesoro era su hija pequeña, y que trataba de encauzar su futuro, unas veces currando de camarero y otras de albañil. Meses después de su muerte, sus amigos no dejan de acudir al cementerio para dejarle en su lápida algunas cosas que le encantaban: latas en miniatura de Red Bull, de Nutella, dedicatorias…

El Ministerio Público, durante el interrogatorio de 'El Chabolín', enfocó algunas de sus preguntas a demostrar que era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos violentos, al margen de sus antecedentes clínicos. Valga como botón de muestra esta interpelación:

- Fiscal: Ha dicho usted que cuando le dio la puñalada, se la dio en el cuello porque ahí se le da a los animales. Entonces, pregunto si usted sabe que cuando a los animales se les apuñala ahí mueren rápido. ¿Usted le dio la puñalada en el cuello porque sabía que ahí la sangre salía rápido?

- 'El Chabolín': Es 'asín' señoría.

- Fiscal: Usted ha dicho que se fuma un porro de vez en cuando. ¿Cuántos?

- 'El Chabolín': Dos o tres al día. Ese día me había fumado un porro o dos, no hay que echarle la culpa a eso [las drogas]. Parece una locura, pero yo estoy perfecto. Yo fumo a diario, cuando tengo, y si no tengo, no fumo.

La madre de Erick se ha personado en la causa para ejercer la acusación particular, a través del bufete Carrañaca Abogados, con el objetivo de evitar que el historial clínico de Sebastián le sirva de atenuante para mitigar su condena. La defensa de 'El Chabolín' ya pidió un informe de imputabilidad el día que declaró en los juzgados y centró su interrogatorio en reforzar sus delirios, frente a la gravedad del ataque que le costó la vida a un chico, con solo 21 años, dejando como víctima colateral a su hija de 3 añitos.

Prueba de ello es que Sebastián llegó a afirmar que Erick se transformaba en serpiente y comía animales: "Él es el diablo, la serpiente, el cerdo y el ternero". Tal afirmación contrasta con algunas respuestas coherentes que ofreció en su entrevista con el médico forense al que admitió: "Sé porqué me han detenido. He hecho un acto mal". Un jurado popular deberá decidir si 'El Chabolín' es un homicida, un asesino o un perturbado mental. De momento, aguarda a ser juzgado en el Centro Penitenciario Murcia I.

- Magistrada: Don Sebastián, han pedido la pena de prisión provisional para usted. ¿Quiere decir algo?

- 'El Chabolín': No. Estoy de acuerdo, vosotros mandáis.

