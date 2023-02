Ayuso frenó con una frase en Génova la 'operación Villacís' que Bendodo comenzó hace cinco meses

No hubo fichaje estival de relumbrón para el PP en Madrid. En la dirección nacional del partido, sin embargo, no elevan la anécdota a categoría habida cuenta del aluvión de incorporaciones que esperan rubricar en los próximos días. La planta cuarta de Génova echa fuego. Y es Elías Bendodo el encargado de aglutinar las pavesas de un partido, Ciudadanos, que no por refundado tiene más futuro. Begoña Villacís, segada por Isabel Díaz Ayuso toda opción de integración en sus cuadros regionales, eso sí, será todavía una asignatura pendiente.

Fue en el Hotel Ritz de Madrid, el pasado 23 de septiembre, donde Bendodo inició la operación soterrada para ficharla. Donde, una vez terminado el desayuno informativo protagonizado por José Luis Martínez-Almeida, el coordinador general del PP propuso a la vicealcaldesa de Madrid, en tono informal, casi entre chanzas, fichar por los populares por primera vez en la era Feijóo. Y donde ella, aseguran a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la conversación, "tomó el guante".

"Fue de manera natural", apostillan desde el entorno de Bendodo. El contacto fue una espita que prosperó durante meses, entre conversaciones y reuniones, hasta que Ayuso cerró la válvula el pasado lunes, a las puertas de Génova: "Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo". Operación cancelada. Nadie en la plana mayor del partido salió a cuestionar la situación. "Esa es la diferencia: esto, con nosotros, hubiera sido un cisma", ilustra un miembro de la anterior dirección.

Villacís intentará renovar su puesto en Ciudadanos como cabeza de lista a la alcaldía de Madrid y Almeida, con quien guarda una relación complicada, no habrá de buscarle acomodo en la papeleta. Villacís vertió kilos de arena este miércoles sobre la sugerencia de ser una "corriente interna dentro del PP".

Pese a la frase con la que la presidenta madrileña dictó sentencia, y pese a recoger el cable, Villacís sigue siendo una cuestión en el argumentario que Génova distribuye a sus diputados. "El PP es un partido con las puertas abiertas al talento y en los últimos meses cada vez se está sumando más gente a nuestro proyecto", insisten en el documento diario.

Villacís y Bendodo, tan sólo separados por una persona, escuchan la ponencia del alcalde de Madrid en el Nuevo Economía Fórum, el pasado 23 de septiembre. YouTube

Nada perturba, por tanto, los planes de Alberto Núñez Feijóo. El PP seguirá anunciando fichajes provenientes de Ciudadanos en los próximos días. Una cuenta llevada detalladamente en Génova y que esta semana alcanzaba, según desveló el propio presidente popular, los 166 cargos orgánicos reclutados. Ruth Merino, ex portavoz naranja en las Cortes Valencianas, presentada por Carlos Mazón este jueves, anotó el tanto 167 en el marcador.

Capaz de decantar, a tenor de las encuestas, un empate técnico entre bloques en el Ayuntamiento de Madrid, la incorporación de Villacís se antojaba estratégica para la dirección nacional. Paradójicamente, el hecho de que las negociaciones fueran semipúblicas en sus compases finales, al trascender una reunión de cafetería entre Bendodo y Villacís adelantada por El Mundo, ha podido generar un efecto similar y debilitar el caudal político de la vicealcaldesa. Villacís es mirada, ahora, con especial recelo en muchos sectores del partido.