El drama de Sheila, que ya no sabe qué hacer: su hijo ha tratado de suicidarse tres veces por bullying

"Mamá, no quiero ir al colegio". La frase la pronuncia un joven que sufre acoso escolar mientras su madre, Sheila, le asegura que todo irá bien, trata de convencerle. Ella le llevará hasta la puerta y le recogerá también a la salida. El centro escolar, le dice, es un entorno seguro. Sin embargo, la experiencia de él no es esa. Está desesperado. Tal es el hastío que ha intentado suicidarse hasta en tres ocasiones, una de ellas tratando de lanzarse desde un séptimo piso.

Los presuntos agresores tienen entre 12 y 14 años y viven, como la víctima, en Tenerife. La progenitora asegura que han llegado a estar en la puerta de su casa para acosar a su hijo. Además, apunta que le han llegado a pintar la espalda a su hijo con palabras como "maricón", dibujándole más abajo un pene. Las agresiones físicas llegaron a tal punto en su anterior colegio que le hundieron el cráneo tres centímetros.

"Quiero que esto acabe cuanto antes", dice la madre en La Voz del Sur. La madre, al igual que el menor, está desesperada. El pequeño ya ha pasado por dos centros distintos, pero la progenitora asegura que el acoso no cesa. Ambos centros se encuentran en el mismo entorno.

[El acoso escolar, en el nivel más alto desde que inició la pandemia: 1 de cada 4 niños lo percibe en su clase]

La Fiscalía de Menores de Tenerife se ha reunido con la madre del joven este miércoles y está recabando datos al respecto. Sheila ha denunciado en más de una ocasión en sus vídeos en las redes sociales que la fiscalía archivaba sus denuncias porque los menores que acosaban a su hijo no tenían aún 14 años. Desde la Consejería de Educación están estudiando el caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macrina Leon (@macrina.leon.73)

Todo comenzó hace dos años

Una campaña en Change.org y vídeos a través de las redes sociales fue el arma de la madre de este niño para poner el foco sobre el caso. Era su última opción tras verse apartada de todo. En los vídeos, apunta: "Tengo un niño de 13 años. Lo he tenido que cambiar dos veces de colegio".

A partir de ahí, explica que en una ocasión un niño le golpeó en medio de unas escaleras. Esto le provocó al menor una caída por las mismas. Como secuelas sufrió una hendidura en el cráneo de tres centímetros. "El niño ha tenido que atenerse a neurocirugía", explicaba esta madre desesperada.

[El 'ciberbullying', la forma de acoso escolar más frecuente en pandemia: ya no sólo se usa WhatsApp]

Asegura Sheila a través de redes sociales que ella tras esa agresión puso una denuncia ante la policía y alertó al colegio y a Educación. "Me dicen que como son más de dos niños (los que hacen bullying), tengo cambiar al mío de colegio", explica.

El menor ha sufrido desde entonces "ataques de ansiedad, ataques de pánico, está en manos de psicólogos y demás".

El problema es que los niños han descubierto donde vive el menor. Eso ha provocado que hayan ido hasta a su casa a buscarlo "en pandilla". "Le han dicho que si lo vuelven a ver en la calle le van a pegar", comenta Sheila en un vídeo subido a las redes sociales.

Tras el tercer intento de suicidio del menor, la madre, en declaraciones al periodista Rubén Guerrero, apuntó: "Si lo vuelve a hacer no habrá otra".

La madre ha denunciado la dejadez de las administraciones en este caso. "Que yo tenga que tener a mi hijo encerrado, mientras los otros están en la calle...", apuntó en uno de los vídeos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Sanchez (@sheisanchez87)

El apoyo

Desde que se ha dado a conocer el caso, han sido muchas las muestras de apoyo que se le han hecho llegar al pequeño. Por ejemplo, Ibai Llanos enviaba un mensaje al menor que se puede ver en las redes sociales.

En distintos puntos de España también se han volcado con el joven canario. Por ejemplo, el colegio La Marquesa, en Jerez de la Frontera, también ha expuesto un mural con cartas de niños de sexto de primaria. Tal y como explican en LaVozdelSur, algunos niños han tendido su mano al compañero: "Aunque hayas tenido mala suerte, hay más gente buena que puede llegar a tu vida".

Por desgracia, el caso de niños acosados por bullying en España no es aislado. Hace apenas unos meses se viralizó un vídeo en las redes sociales sobre Izan, un joven de 11 años al que le hicieron la vida imposible en su cumpleaños.

A raíz de la exposición que ganó el caso, muchos apoyaron al pequeño, lo que mejoró su ánimo. Muchos, como Ibai Llanos o Aitana también se volcaron en aquel caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Sanchez (@sheisanchez87)

A través de redes sociales, Sheila agradecía a todas aquellas personas que estos días se han volcado con su hijo. Entre lágrimas, apuntaba que "no saben cuánto puedo agradecer esto". Ella también necesita ayuda. "Me veo tan sola que a veces no tengo con quien hablar ni en quién apoyarme. Sé que hay muchas madres que lo saben. Para mí esto es nuevo y estoy a medio camino. Pero yo lucharé por mi niño, por los que no están y por los que están pasando todo esto", apuntaba en el vídeo.

Sigue los temas que te interesan