Nacho Jacob usaba a un menor para captar niños y abusar de ellos: así cayó 2 veces el 'Conde de Madrid'

Las preguntas y respuestas que van a leer a continuación pertenecen a una conversación grabada, entre dos menores de edad, mientras ensayan lo que deben decir al juez para exonerar de toda culpa a Nacho Jacob por delitos de abusos sexuales y prostitución de menores. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a las diligencias de la Policía Nacional sobre esta trama, supuestamente orquestada por el falso conde de Pozos Dulces, consistente en entregar guiones a las víctimas para que modificasen su relato en sede judicial, a cambio de recibir 500 euros antes de testificar y otros 500 a la salida.

- ¿Ratifica su declaración anterior?

- No.

- No ratifica su declaración anterior. ¿Por qué?

- No, porque vengo a decir la verdad. Todo lo que hemos dicho era mentira.

- ¿Por qué cambia ahora la versión?

- Porque cuando hemos visto en las noticias que 'El Nacho' estaba en la cárcel, queremos decir la verdad para que se arregle 'to' aquí [en el juzgado].

-¿Es falso que usted quedara con Diego y Manuel [nombres falsos de menores] y les pusiera chocolate y se la ch***** [a Nacho]?

- Eso del chocolate en la p*** es mentira.

- ¿Os ha dado alguna vez droga o la ha ofrecido?

- No, nunca, pero si nosotros llevábamos no nos decía 'na'.

Además, se embolsaban 50 euros si acertaban todas las respuestas en las sesiones de estudio y repaso del guion que en ocasiones eran grabadas, incluso supervisadas supuestamente por el abogado del afamado asesor de imagen. Todo se fue al garete el 10 de noviembre de 2022, un día antes de que comenzasen las testificales en sede judicial, debido a que tiró de la manta uno de los adolescentes que hizo de "conseguidor" de otros chicos para Nacho Jacob, después de haber mantenido presuntas relaciones sexuales con el falso conde cuando solo tenía 15 años.

Extracto de uno de los guiones que obraba en poder del adolescentes que delató la supuesta trama para modificar los testimonios en el juzgado contra Nacho Jacob.

"Se presenta de forma voluntaria en las dependencias del Grupo de Menores de Murcia, Tomás [nombre falso], quien asegura que ha sido amenazado, tanto por Albert como por Diego [nombre falso de un menor], para cambiar la declaración inicial que dio en dependencias policiales, alegando que si conseguían arreglar las cosas con Nacho para que quedase impune, sacarían a su primo de la cárcel. Además, si se negaba a colaborar, le amenazaron diciéndole: 'Vamos a subir fotos tuyas desnudo a las redes sociales, Nacho te quiere mucho, pero tiene mucha gente peligrosa y mucho dinero, y hará lo que tenga que hacer'".

Tal comparecencia del adolescente es el inicio de un nuevo escándalo legal para el fundador de la agencia Jacob Fitzgerald Eventos & Comunicación, a la vista del relato explosivo que el chico ofrece al Grume y donde identifica en reconocimientos fotográficos a Diego, Albert y al abogado del influencer: los supuestos compinches en esta trama de amaño de testimonios que se investiga como un delito contra la Administración de Justicia.

"Para que cambiase la versión que había dado previamente, y no perjudicar a Nacho, le mostraron unos folios impresos en los que estaban escritas una serie de preguntas, así como las respuestas que tendría que dar en su declaración en sede judicial. Todo ello, con el fin de desvirtuar la declaración que prestó en sede policial y exculpar, de alguna manera, de los delitos imputados al investigado (lgnacio de Jacob Gómez), llegando incluso a ser grabado, y a recibir 50 euros como contraprestación", según exponen los agentes. "Cuando realizaba los simulacros de declaración, estaba también presente quien al parecer era un letrado de Nacho".





Nacho Jacob, declarando en los juzgados de Madrid, tras haber sido detenido por segunda vez al haber intentado supuestamente modificar los testimonios de menores, víctimas de agresiones sexuales.

La confesión de este adolescente ha sido clave para que no se fuera al garete la investigación que el Grupo de Menores inició en la primavera de 2022, sobre el entonces conocido como conde de Pozos Dulces, después de recibir la llamada de un vecino de Alicante, tío de un menor de edad, donde alertó de unos hechos que pusieron a Nacho Jacob en la diana policial:

"Tengo conocimiento de que mi sobrino, de 17 años, está teniendo encuentros sexuales con un adulto, en el Hotel Nelva de Murcia. He tenido conocimiento de estos encuentros, tras preguntar a mi sobrino por el origen de las grandes cantidades de dinero que he observado que maneja".

"Mi sobrino no es el único menor que acude a estos encuentros sexuales, ya que este adulto cita a otros menores al mismo hotel, donde los menores realizan algún tipo de actividad sexual, sin que me conste en qué consisten esos encuentros. Del adulto, solo conozco que se llama Nacho Jacob, y que se presenta como asesor de imagen y relaciones públicas, teniendo varios perfiles en las redes sociales con gran cantidad de seguidores".

Este confidente entregó a la Policía Nacional una conversación grabada, donde su sobrino le explicaba que Nacho Jacob es un "Conde de Madrid" y se llevaba a sus amigos de juerga por La Manga, incluso a una habitación VIP del Hotel Nelva en la que presuntamente no faltaban ni los porros ni las rayas: "Hicimos una fiesta allí, con 'payas' y 'to'". Los investigadores tardaron poco en constatar que el señor conde era cliente habitual del complejo hotelero de cuatro estrellas, y que solía meter a los menores por el garaje, al que accedía al volante de su flamante Ford Mustang.

"Al parecer, el 'modus operandi' que realizaba lgnacio de Jacob Gómez era agasajar a menores con regalos, invitaciones en lugares de fiesta, así como comprarles cosas, todo ello con el fin de obtener posteriores favores sexuales", tal y como sostiene el Grume. De la lectura de las diligencias se desprende que el asesor de imagen (1971, Madrid) no se cortaba un pelo, cuando se desplazaba a la capital del Segura para acabar en la cama con la supuesta compañía de menores. Valga como botón de muestra este extracto de una de las declaraciones prestadas en sede policial:

"Manuel [nombre falso] siempre estaba con él [Nacho] porque se lo llevaba de fiesta y hace un año, cuando estábamos en un descampado bebiendo, vino Nacho con un Porsche y me enseñó una placa de Policía y me dijo si quería quedar con él para ir al hotel y me propuso que le chupara la polla y que lo follase, a cambio de dinero, pero me negué y me pasó su contacto por si algún día cambiaba de opinión".

La dirección del Nelva confirmó las sospechas policiales sobre los viajes del 'Conde de Madrid': "Ignacio Jacob es un cliente habitual del hotel. Se tiene constancia, por el personal de recepción, que es habitual la presencia de menores de edad preguntando por Ignacio Jacob. El personal del hotel ha indicado a algún menor que no podía acceder a las instalaciones sin un acompañante y sin estar alojado, para posteriormente, el menor acceder al hotel mediante el garaje, tras haber entrado en el vehículo de Ignacio Jacob".

Tal situación fue captada por las cámaras de seguridad, de forma que la Policía Nacional montó un dispositivo de vigilancia en el hotel y también solicitó autorización al juzgado para pinchar el móvil del asesor de imagen porque solía recurrir a Instagram para contactar con los críos que le atraían. La medianoche del 17 de abril, en uno de esos dispositivos, los agentes presenciaron cómo Nacho Jacob llegaba con su coche de alta gama, acompañado de dos jóvenes: uno de ellos era un menor de edad, con una detención en su historial, por extorsionar a un adulto para que le entregase dinero a cambio de no confesar que había mantenido sexo con él.

El 'Conde de Madrid' regresó a Murcia este verano, reservó habitación en el mismo complejo hotelero, posiblemente con la intención de volver a salir de copas por las discotecas de la zona de Atalayas o de La Manga, como ya había hecho en otras ocasiones, pero esta vez había un operativo esperándole para cazarle en cuanto le pillasen acompañado de un menor. Y eso es lo que ocurrió un caluroso 19 de julio:

"En el momento de la detención de Ignacio de Jacob Gómez, la cual se produjo tras desplegar un dispositivo de vigilancia policial en el Hotel Nelva, se le sorprendió bajando en ascensor desde su habitación, en compañía de un menor, siendo este menor: Brais [nombre falso], de 14 años. El menor relató en su toma de exploración que lgnacio de Jacob Gómez consiguió ganarse su confianza mediante la compra de regalos, camisetas y zapatillas deportivas, o bajo la promesa de la compra de ellas, a cambio de mantener relaciones de índole sexual".

Este crío, de 14 años, también confesó que su hermano Tomás [nombre falso] era otra víctima de ese tipo de encuentros y el Grupo de Menores le interrogó de inmediato. "Tomás manifiesta que tenía 15 años la primera vez que mantuvo relaciones sexuales con Nacho. Que Nacho les invitaba a bebidas alcohólicas, siendo menores, y les ofrecía drogas (marihuana), tanto a él como a sus amigos. Tras consumir alcohol, les puso un vídeo porno y mantuvo relaciones sexuales con ellos. Después de mantener las relaciones sexuales, Nacho le dio 50 euros a cada uno".

"Posteriormente, y cada vez que tenían un encuentro sexual, Nacho le daba dinero. Cada vez que Tomás le presentaba a algún amigo, con el que Nacho lograba mantener relaciones sexuales, también le daba dinero. Tomás hacia funciones de "conseguidor" de posibles "víctimas", siendo Tomás quien pedía los lnstagram o el móvil de los menores que le indicaba Nacho".

"Dado que lgnacio de Jacob Gómez solía pagar a Tomás por mantener relaciones sexuales, dándole 50 euros, y además, cada vez que este le presentaba a alguno de sus amigos, también se lo agradecía económicamente, se puede considerar que las aportaciones económicas no eran fruto de su buena voluntad, sino que estas se realizaban a cambio de los favores sexuales y de conseguir otros posibles chicos con los que mantener sexo".

Nacho Jacob, con gorra, captado por las cámaras de seguridad de la recepción del Hotel Nelva de Murcia, junto a un adolescente que oculta su rostro tras una mascarilla.

El asesor de imagen que disfrutaba de codearse con la alta sociedad española, cayó en los infiernos: ingresó en el Centro Penitenciario Murcia I por dos supuestos delitos de abusos sexuales a menores de edad y otros dos de prostitución de menores. Jacob tiró de cash para contratar al conocido penalista Raúl Pardo-Geijo para que lo sacara del talego en agosto, previo pago de una fianza de 40.000 euros. La celebrity tenía la prohibición expresa de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas, pero lo incumplió porque el 23 de diciembre volvió a ser arrestado.

De hecho, la Policía Nacional mantiene que tenía una cuenta falsa en Instagram, a nombre de Sergio López de Miranda, para ponerse en contacto con los menores. La segunda vez que el "Conde de Madrid" escuchó cómo le leían sus derechos, se produjo después de que Tomás cambiara su rol de "conseguidor" de chicos por el de confidente policial. Así lo ponen de manifiesto las diligencias donde se recoge que Tomás [nombre falso] acudió por voluntad propia a la Comisaría, el 10 de noviembre, para confesar que estaba empollándose un guion con la declaración que debía ofrecer ante el juez para que Nacho Jacob saliese libre de polvo y paja.

El chico explicó al Grupo de Menores que si no colaboraba le habían amenazado con hacer públicas "fotos íntimas" suyas. Hasta entregó un audio de una de las sesiones de estudio que mantuvo con un amigo suyo: un adolescente al que Jacob supuestamente utilizaba de intermediario para contactar con todas las víctimas, con el objetivo de que modificasen su relato. Ese chico era Diego [nombre falso], de 18 años, y también figuraba en la causa de abusos. En cuanto fue detenido por los investigadores por un delito contra la Administración de Justicia, el intermediario cantó por soleares:

"Nacho contactó conmigo. Me llamó por teléfono y me dijo que para evitarle cualquier tipo de problemas, tendría que cambiar mi declaración y la del resto de víctimas, con el fin de que Nacho no tuviese ninguna implicación y acabar impune, y a cambio sería bien recompensado económicamente", tal y como afirma Diego. "Además, Nacho me dijo que cuando terminase el proceso y todos hubieran declarado lo que él quería, entonces me daría mil veces más dinero de lo que percibirían los demás".

Diego recibió los guiones que debía entregar a las víctimas en una reunión que mantuvo con el nuevo abogado de Nacho Jacob y con Albert: un amigo del asesor de imagen. También le dieron las instrucciones que debía trasladar al resto de adolescentes: si negaban los abusos percibirían 1.000 euros en dos pagos, 500 euros antes de declarar ante el juez y otros 500 euros si el caso se archivaba. Para ello se estudiarían el nuevo relato, en sesiones por las que cobrarían 50 euros, si demostraban haber memorizado su papel:

- Pregunta tipo: ¿Cómo le gustan los hombres a Nacho?

- Respuesta tipo: Jóvenes y mayores de 16 años.

"Me dieron unos papeles donde aperecían las tomas de declaración que hizo cada víctima en sede policial, para saber lo que habían dicho. Luego me dieron otros papeles donde se especificaba lo que cada una de las víctimas debería decir en sede judicial, con posibles preguntas que les harían y las respuestas a esas preguntas", según prosigue explicando Diego. "Las respuestas eran totalmente falsas, inventadas, de tal manera que Nacho no tuvicse implicación en los hechos denunciados".

Algunas de las reuniones preparatorias se celebraron en el bar Atípico de Molina de Segura, donde Albert aleccionaba a víctimas como Tomás: el conseguidor de menores de Nacho. "¿Cómo les has hecho eso a Nacho? 'El Nacho' no es como decís. ¿Por qué habéis dicho eso que es mentira? Mira, aquí llevo unos papeles, vamos a arreglar las cosas. Mira hermano, esto lo vamos a arreglar porque te voy a dar 50 euros, cada día que nos veamos. A esto [al guion] no se le pueden hacer fotos ni te lo puedo dejar, te lo tienes que aprender de memoria".

Una captura de WhastApp con conversaciones sobre el supuesto amaño de los testimonios de menores víctimas de abusos sexuales.

Diego confesó que tres de las víctimas de los absusos sexuales se prestaron al presunto amaño: "Los tres recibieron dinero, cada vez que quedaban para repasar el nuevo guión, recibían 50 euros para motivarlos. Solíamos quedar en casa de 'X' para repasar y solían estar Albert y Paulo y en alguna ocasión también estuvo Guillermo (otro abogado de Nacho). Albert, Paulo y Guillermo les indicaban cómo decir las cosas y les corregían si había algún fallo".

Había que ser minucioso porque en juego estaba la absolución del 'Conde de Madrid', pero todo se fue al traste cuando Tomás, una de las víctimas, se plantó en la Jefatura de Policía de la Plaza Ceballos y confesó la trama. El Grupo de Menores arrestó en Murcia a Diego, como supuesto intermediario con los menores, a Guillermo R. B., nuevo abogado del asesor de imagen, como presunto encargado de diseñar los guiones entregados a las víctimas, y a Albert, como la persona que aperentemente supervisaba que los adolescentes se sabían la lección, incluso les hacía vídeos que enviaba al letrado para que visionara la preparación de las testificales.

Un frío 23 de diciembre, a las ocho de la mañana, la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid recibió una comunicación que ponía en busca y captura al hombre que antaño asesoró la imagen de cracks del balompié: "Se recibe comunicación del Grupo de Menores de Murcia, en el que se informa de la tramitación de atestado, en el que se procede a la detención del letrado Guillermo R. B. y es puesto a disposición judicial por un delito contra la Administración de Justicia, y se detallan indicios de la participación de Ignacio de Jacob Gómez en un delito de obstrución a la Justicia y quebrantamiento de condena".

Exactamente, 55 minutos después, Nacho Jacob era arrestado en la calle Tacona de Madrid por una pareja de agentes. Tras pasar por la Comisaría de Moratalaz fue presentado ante un juez donde solo respondió a las preguntas de su abogado:

- Letrado defensor: ¿Se ha acercado usted en alguna ocasión, aunque fuese un instante, al partido judicial de Murcia?

- Nacho Jacob: No.

- Letrado: ¿Se ha puesto en contacto de alguna forma, directa o indirectamente, a través de terceros, con las presuntas víctimas del procedimiento que se sigue contra usted?

- Nacho Jacob: No, yo estaba avisado de las consecuencias que podía traer. Sufrí muchísimo en la cárcel y no he tenido contacto con nadie.

- Letrado: Le ha informado su señoría sobre la existencia de determinados documentos con preguntas y respuestas [para las víctimas de abusos sexuales]. ¿Sabe usted algo sobre la confección de dichos documentos y su contenido?

- Nacho Jacob: Le doy mi palabra y lo juro que no.

- Letrado: Por último, desde que salió en libertad el 5 de agosto, ¿ha estado usted en algún local llamado Atípico?

- Nacho Jacob: No, hay un local que se llama Atípico en Molina de Segura, pero yo no me he movido de Madrid desde que salí de prisión provisional, bueno, miento, he ido a Segovia hace dos semanas. Nada más.

La jueza no creyó al influencer y le ha enviado de vuelta a prisión a la espera de un juicio donde deberá responder por delitos de abusos sexuales, prostitución de menores, obstrución a la Justicia y quebrantamiento de condena. Parece que será complicada la 'resaca legal' de las fiestas del 'Conde Madrid' por la capital del Segura.

