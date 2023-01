El peligro de las peluquerías 'low cost': por qué un corte de pelo por 8€ puede ser infeccioso

Un brote de tiña lleva circulando en España hace al menos dos años, según algunos peluqueros tradicionales, por la proliferación de peluquerías 'low-cost'. Para ellos, la razón es que estos establecimientos obtienen su margen de beneficio haciendo muchos cortes al día y eso pasa muchas veces por no limpiar, esterilizar o desinfectar los instrumentos. Además, denuncian que se une el agravante de una falta de protocolos y regulación que ha disparado las prácticas antihigiénicas que están en el origen del brote.

Han sido dermatólogos del Hospital General de Granollers quienes han alertado de la extensión de la tiña de cabeza o tiña capitis, a través del estudio “Brote de dermatofitosis en región de cabeza y cuello asociadas al rasurado en peluquerías: Estudio descriptivo multicéntrico de una serie de casos”, publicado en la revista Actas Dermo-Sifiliográficas.

La tiña es una enfermedad altamente contagiosa, provocada por el hongo Trychophyton tonsurans, y muy poco común en Europa. De hecho, parece un recuerdo de otra época en la cual las medidas sanitarias eran prácticamente nulas. Afecta principalmente a niños de seis meses a 12 años de edad y, entre sus síntomas, está el picor, la descamación de la zona, la pérdida de pelo y, en algunas ocasiones, inflamación, supuración, dolor o fiebre.

José Pérez Romero lleva 40 años siendo peluquero en Madrid y es presidente de la asociación Peluqueros Unidos de Madrid. Denuncia que la falta de regulación en el sector es el principal motivo de las prácticas antihigiénicas que han dado lugar a diversos brotes que se han detectado en diferentes ciudades de España. Al tratarse de un estudio basado en casos particulares, no existe una estimación del número de infectados.

“La única comunidad autónoma con una ley higiénico-sanitaria es la Comunidad de Madrid. Pero en el resto de comunidades, eso no existe. Además, cualquiera puede abrir un local de peluquería sin tener titulación”, dice el veterano peluquero, que pone el foco en las peluquerías y salones de belleza 'low-cost'.

“Desde nuestra asociación hemos calculado que un corte de pelo a coste cero, sin beneficios, es de 8,75€. Para que sea rentable tener un negocio de peluquería a esos precios o inferiores, se hacen muchos cortes sin parar a lo largo del día. El tiempo de desinfectar máquinas, cuchillas, etc., es dinero que pierden, que no facturan… También se ahorran tener un mínimo de dos instrumentos de corte, por ejemplo, o no invertir en esterilizadores”, denuncia Pérez.

El peluquero explica que todas las barberías deberían tener al menos dos esterilizadores, uno de bolas de cuarzo para los instrumentos metálicos, y otro de rayos UV para los no metálicos. También un tercero, de vapor y a presión, para elementos de manicura. “La no limpieza de las cuchillas tiene un claro interés económico y de desconocimiento”, añade.

Sin embargo, contra sus palabras se pronuncia Santiago Moline, presidente de la ANEIP, principal patronal del sector: "No podemos cargar las culpas en las peluquerías 'low-cost'. Todo el mundo tiene derecho a poner el precio que quiera. A falta de comprobar si se trata de tiña, es un problema de higiene, no de precios. Se habla de 107 casos pero no está confirmado que todos sean brotes. Es algo realmente minoritario y no se pueden confundir otras afecciones dermatológicas pequeñas que aparecen con el rasurado con la tiña, que es algo que lleva desaparecido en España desde la posguerra".

Pero Pérez, el peluquero madrileño, insiste en que este brote de tiña debe ser una alarma para que las administraciones tomen cartas en el asunto, y que además de establecer protocolos como el de Madrid en todo el país, es necesario que sean de “obligado cumplimiento y conocimiento”.

“El certificado de actividad tiene que estar vinculado a tener una titulación válida que garantice que los peluqueros hayan tenido la formación necesaria. Ahora solo se exige que esté colgado el diploma en la pared, pero muchos se lo bajan de internet y abren el negocio”, prosigue. “Esto no se exige ni siquiera en Madrid, donde ya hay el protocolo sanitario”, añade. Pérez clama por un compromiso entre las administraciones autonómicas y municipales para obligar a las peluquerías a ejercer “con todas las de la ley”.

Por su parte, Moline, de la patronal, afirma: "Todos los titulados hacen un curso de 40 horas de higiene capilar. Estamos hablando de un sector ejemplar, que durante la pandemia cumplió con escrupulosidad las medidas sanitarias, y porque a un señor se le pongan al lado dos chicos jóvenes que cobran menos, no vamos a estigmatizar a todo un sector que hace las cosas bien".

El 'peligro' del degradado

Pérez señala también que, junto al modelo de negocio 'low-cost', hay otros factores de riesgo en la extensión de infecciones como la tiña, en coincidencia con los dermatólogos autores del estudio. Señalaron que "las lesiones aparecieron predominantemente en la nuca y el área temporal, que son las zonas donde se apura más el rasurado o degradado".

Así, el estilo de corte de pelo y la frecuencia son los principales. “Se dice que los degradados extienden más la tiña porque se usa una máquina con una cuchilla que tiene gran superficie de contacto con el cuero cabelludo. Estos cortes exigen, además, que se arreglen con más frecuencia, con lo que las probabilidades no hacen más que aumentar. No es lo mismo un corte con peine y tijera en el que apenas hay contacto con la piel, que el uso de máquinas con cuchillas que han pasado por otras personas y sin desinfectar”, señala el peluquero.

La investigación de los dermatólogos señala que la identificación de los afectados es fundamental para intentar frenar el contagio. Para ello, es conveniente que se tenga en cuenta cómo se manifiestan las lesiones: en ocasiones en forma de descamación y, en otros casos, con zonas del cuero cabelludo inflamadas, rojizas y con supuración.

"Después de un correcto diagnóstico, existe un tratamiento específico que permite la curación", señala José Ignacio Galván, uno de los coautores del estudio. Lo que sí matiza es que "cuanto más precoz sea el diagnóstico, más favorable y menores riesgos de secuelas tendrá el paciente".

