La infalible regla del 5,5 para saber si te va a quedar bien el pelo corto

El pelo corto es un look clásico con el que sueñan muchas mujeres, pero encontrar el corte perfecto no siempre es fácil. Todo el mundo quiere evitar equivocarse y acabar con un peinado que no le favorece. Ahí es cuando entra en juego la regla del 5.5, es un sencillo truco que sirve para predecir si a una persona le sienta bien un peinado corto o si es mejor una melena larga.

Qué es la regla del 5,5

La regla de los 5,5 cm se basa en la idea de que el rostro humano está compuesto de ciertas proporciones. La regla establece que la distancia entre la barbilla y la oreja de una persona debe ser igual a 5,5 cm. Esta distancia crea un equilibrio perfecto entre el rostro y el peinado.

Cómo utilizar la regla de los 5,5 cm

Utilizar la regla de los 5,5 cm para encontrar el peinado perfecto es fácil. Sólo necesitas una regla, un lápiz y un espejo. Para empezar:

Ponte delante de un espejo.

Sujeta un lápiz horizontalmente bajo la barbilla.

Dibuja una línea desde la parte inferior de la cara hasta la oreja.

Haz una pequeña marca donde se unan las dos líneas.

Mide la distancia entre tu lóbulo y el punto marcado.

Si mide menos de 5,5 cm, opta por un corte de pelo corto.

Si mide más de 5,5 cm, un peinado largo es una buena opción para ti.

Consejos para elegir el look corto

El estilo adecuado puede ayudar a crear un aspecto más suave y armonioso. Según los estilistas, el look más clásico es cuando la longitud termina por debajo de la mandíbula. Esta longitud es especialmente adecuada si quieres resaltar los ojos, el cuello y la barbilla. Este corte es adecuado para la mayoría de las formas de cara, como redonda, ovalada y cuadrada.

Cuando te cortes el pelo más corto, es importante que prestes atención a la estructura de tus rasgos faciales y que mantengas el pelo pegado a la cara para atraer la atención hacia los ojos. Si buscas un look más dramático, puedes probar con un peinado más corto que termine por encima de la oreja.

Opciones de peinado para el pelo corto

Puede que te preocupe que tener el pelo corto limite tus opciones de peinado. Pero lo cierto es que hay muchas opciones para peinar el pelo corto. Con un corte pixie, puedes hacer varios cambios de peinado sin necesidad de ajustar la longitud.

Si quieres añadir algo de volumen, puedes usar espuma; el producto adecuado puede ayudarte a crear ondas playeras o un look más estructurado.

También es posible cambiar radicalmente tu imagen con peinados más cortos. Puedes añadir distintos elementos de peinado como trenzas, gel, sprays, purpurina y mucho más para crear un look único. Siempre que experimentes y encuentres las mejores técnicas, no estarás limitada por tener el pelo corto.

Otros consejos para encontrar el corte perfecto

Aunque la regla del 5,5 es una forma estupenda de decidir si el pelo corto te sienta bien, no proporciona una respuesta completa para todo el mundo. Siempre puedes consultar a un peluquero profesional o pedir a tus allegados que te den su opinión.

Es una buena idea tomarse su tiempo y experimentar con distintos estilos antes de tomar una decisión. Recogerte el pelo en una coleta es una buena forma de hacerte una idea de cómo te quedaría un peinado más corto. Aunque es importante que te sientas cómoda con tu estilo, no debes tener miedo de experimentar.

Estilos impactantes y femeninos con el cabello corto

Como mujeres, a menudo sentimos la presión de ajustarnos a ciertos cánones de belleza. Uno de los mayores tabúes de belleza es el pelo corto. Se asocia con ser "varonil", por lo que algunas mujeres dudan en llevar el pelo corto. Sin embargo, llevar un peinado corto puede dominar tu look y hacer que desprendas feminidad.

Explora tus opciones

Antes de lanzarte a cortarte el pelo, deberías tener en cuenta los distintos peinados cortos que se adaptan a las distintas formas faciales y personalidades. El corte pixie clásico es atrevido pero femenino. Te proporciona un look fácil de peinar. El corte bob es un look atemporal con capas que añaden profundidad y dramatismo. Puede ir desde un corte recto en ángulo a uno asimétrico.

Ponte accesorios

Independientemente del corte, puedes añadir accesorios que lleven tu peinado al siguiente nivel. Por ejemplo, puedes atreverte con clips u horquillas de colores. Si tienes el pelo largo, en particular, añade una diadema para dar más definición a tu rostro. También puedes adornar tus mechones con un pañuelo o una cinta. Ten en cuenta que no debes atiborrar tu pelo con demasiadas cosas.

Encuentra un color de pelo que se adapte a ti

El color del pelo es una de las formas más rápidas de mostrar tu feminidad. Tanto si te gustan los tonos rubios, morenos o rojos, el color debe complementar tu tono de piel y resaltar tus mejores rasgos. Si no te atreves con un color atrevido, empieza con reflejos sutiles para dar más dimensión a tu estilo. Para las almas más atrevidas, puedes optar por un cambio más drástico o un color no tradicional, como el rosa o el azul.

Saca el máximo partido a tu maquillaje

El maquillaje también desempeña un papel importante a la hora de realzar la feminidad del pelo corto. Para conseguir un aspecto natural, aplica una base de maquillaje, colorete rosa pálido y una sombra de ojos ligera. Alarga las pestañas y acentúa las cejas. Para dar más definición a tu rostro, contornea los pómulos, la línea de la mandíbula y la zona del puente de la nariz. Utiliza una barra de labios en tono melocotón junto con un brillo de labios para completar el look.

Siéntete segura

El factor más importante para conseguir un look femenino no es el estilo, el corte, el color o el maquillaje. Se trata de tener la confianza necesaria para lograrlo. El pelo corto consiste en liberarte de las ideas tradicionales y hacerlo tuyo. Luce tu nuevo look con orgullo y muestra al mundo la mujer fuerte y segura de ti misma que eres.

En definitiva, encontrar el peinado adecuado para tu estructura ósea y tu rostro puede ser difícil, pero la regla del 5.5 es una gran herramienta que puede ayudarte a tomar la decisión con más facilidad. Ten en cuenta que, aunque esta regla puede proporcionar cierta orientación, nunca es mala idea consultar a un profesional para asegurarte de que estás tomando la decisión correcta. Experimentar con distintos estilos también puede proporcionarte una respuesta mejor y ayudarte a encontrar el corte perfecto para ti.

