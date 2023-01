Qué es el horóscopo negro que consulta Irene Montero todos los días con sus amigas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su lado más personal en la última entrevista que ha concedido al diario Huffington Post. En esta sección, que tiene el título de Prohibido hablar de política, Irene Montero se ha abierto en canal conversando con el periodista David Andújar en un salón de belleza. Allí, la ministra ha reconocido que nunca se ha hecho "las uñas". "Es la primera vez que me hago la manicura semipermanente. Tengo complejo de manos y pies", ha añadido.

Minutos después, no obstante, Montero ha revelado su afición por el horóscopo, el tarot y lo exotérico. "El tema del tarot me vuelve loca. Soy acuario", ha apostillado. Cuenta que, tal y como dice su signo del zodiaco, es una persona "fantasiosa, pensativa, independiente, que ayuda a los demás...".

Y, aunque le cueste reconocerlo, se considera una persona inteligente –como todos los acuarios–. “A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae. Sigo el horóscopo negro. A ver si acierta el día de las elecciones”, ha comentado.

Es en este momento de la entrevista se declara seguidora del horóscopo negro, y asegura que el día de las elecciones también lo consultará: "A ver si acierta Esperanza Gracia u Horóscopo Negro".

¿Qué es Horóscopo Negro?

Ante la confesión de la ministra Montero, muchas personas se han preguntado qué es el horóscopo negro. Es por todos conocido el clásico horóscopo que se puede leer en diferentes periódicos y medios de comunicación. En él, se realiza una previsión sobre como será tu día, tu semana o tu próximo año en cuestiones de trabajo, dinero y amor, según el signo de zodiaco que seas.

Pero ¿qué es el horóscopo negro? Bien, Horóscopo Negro es un portal, pero no uno cualquiera. Se trata del portal líder en el terreno de la astrología. Cuenta con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales.

Sus divertidos y originales acercamientos y predicciones zodiacales se han ganado el favor de muchos usuarios de internet. Pero, en esta ocasión dan un paso más allá y nos introducen en el apasionante mundo del tarot desde un punto de vista único.

En este sentido, Montero también ha confesado que ella tiene horóscopo "con ascendente en tauro", pero que aún no entiende bien qué significa.

