Irene Montero desvela que lee el horóscopo negro y lo que su madre le pregunta de su relación con Iglesias

Irene Montero, en una entrevista publicada en el Huffington Post, ha desvelado algunos de sus secretos mejor guardados. Lo ha hecho con el periodista David Andújar, en un salón de bellezas donde, más allá de hablar de que nunca se hace las uñas o de que tiene “complejos de pies y manos”, ha contado que es fan de Sonia y Selena, del horóscopo negro o de que su madre siempre le pregunta si ha ella ha roto la relación con Pablo Iglesias.

“El tema del tarot me vuelve loca. Soy acuario. Fantasiosa, pensativa, una persona que ayuda a las demás...”, confiesa en la entrevista. Y, aunque le cueste reconocerlo, se considera una persona inteligente –como todos los acuarios–. “A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae. Sigo el horóscopo negro. A ver si acierta el día de las elecciones”, comenta.

Irene Montero también confiesa que echa de menos su vida antes de ser ministra de Igualdad. “Hace mucho que no doy un paseo por el centro de Madrid, echo de menos ir en Metro. No te acostumbras a llevar escolta, con tus hijos menos”, reconoce. “Me crie en la Elipa y luego en Ciudad Lineal. Siempre me he movido mucho porque mi colegio estaba en Moratalaz y tenía muchos amigos y amigas en Vallecas”.

Irene Montero en el Parlamento.

Pero quizás lo que más ha llamado la atención de todo lo que ha contado ha sido sobre su infancia y su vida amorosa. “Mi primer beso fue en el colegio, pero no en horario escolar”, bromea. Pero esa no fue sino la primera de muchas veces. La mayoría, en el pueblo. “Es que cuántas veces hemos bailado ‘La Bomba’, Sonia y Selena… ¡El Torero! Y aún así estamos aquí”, prosigue.

Pablo Iglesias

En la entrevista, la ministra de Igualdad también desvela cuándo empezó a relacionarse con Pablo Iglesias. “Lo conocí porque teníamos amigos comunes debido a la militancia –comenzó a militar, asegura, con 15 años–. Habíamos coincidido en algún acto, pero nunca habíamos hablado. De hecho, no me caía especialmente bien. Más tarde comenzamos a hablar y a conocernos más militando dentro del partido. Durante mucho tiempo fuimos muy amigos y a finales de 2015 comenzó nuestra relación”, aclara.

Pero más allá de Iglesias, Irene Montero también habla de su familia y, en especial, de su padre. “Supo que estaba embarazada durante su enfermedad. Sabía que iba a tener dos nietos, pero no los llegó a conocer –falleció 20 días antes–“. Y sigue. “Él era mozo de mudanzas y le echo mucho de menos. En cuanto a mi profesión, él hubiera sufrido muchísimo, me hubiera defendido a capa y espada”, añade.

Como su madre. “Me llama para preguntarme en plan: ‘¿Sigues sin Pablo?’. A pesar de que haya estado el fin de semana con él en su casa”, confiesa. También como madre orgullosa de sus hijos. “Me gusta mucho serlo. Me río mucho con ellos, me lo paso muy bien con las preguntas que hacen y las cosas que cuentan, me encanta hacer cosas con ellos, leerles cuentos… Me lo paso muy bien. Me gustaría que supieran ue lo que estamos haciendo su padre y yo lo estamos haciendo también por ellos, para que su vida sea mejor y puedan ser felices siendo quienes son”, sentencia.

