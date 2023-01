El tratamiento del fisio Jesús Serrano a Cristina Pedroche: sus recetas para runners o lesionados

Cristina Pedroche acostumbra a publicar en redes sociales -más allá de todo lo relacionado con su vestido y las campanadas- todos los beneficios de usar separadores de dedos en los pies para evitar dolores y malformaciones. Y eso es gracias, según cuenta ella misma, gracias a su fisioterapeuta Jesús Serrano.

El madrileño lleva tratando a la vallecana desde hace varios años, instruyéndola en el uso de los separadores para prevenir lesiones y aconsejándola entrenar en el gimnasio sin zapatillas, descalzándose para lograr un mayor equilibrio.

Serrano atiende a EL ESPAÑOL desde la clínica Improve para darnos las pautas que aconseja a Pedroche y al resto de sus pacientes para cuidar los pies, apostando por un calzado minimalista para evitar las lesiones más habituales: juanetes, dedos en garra, neuromas de morton, metatarsalgias, fascitis plantar…

Conocidos por un amigo

Cristina Pedroche, ya a finales de diciembre de 2022, en su visita a El Hormiguero, su obsesión por los pies de sus compañeros, de conocidos y desconocidos: “Voy todo el rato mirándolos. Llevamos zapatos muy estrechos y eso hace que los dedos se vayan aplastando y lo que tienen que estar es separaditos. Siempre entreno con separadores y descalza, también utilizo calcetines de dedo", afirmó la presentadora en su conversación con Pablo Motos.

Su fisioterapeuta y el que le enseñó a usar los separadores de pies es Jesús Serrano, al que conoció a través de un antiguo nutricionista que tenía ella y que era amigo del madrileño. “Como Cristina, en aquel momento, corría mucho y tenía una periostitis, una lesión muy frecuente entre runners, empecé a tratarla y generamos una relación profesional. Siempre me ha tenido como fisioterapeuta de confianza para tratarla en muchas cosas”, comenta el fisioterapeuta en conversación con EL ESPAÑOL.

“Como es muy deportista, tiene diferentes lesiones. Cuando entrenó para la prueba del número de las telas en El Desafío tuvo una fractura de costillas, lesiones por tracción en los hombros… y se las tratamos”, recuerda Serrano. La vallecana también tuvo una época en la que publicaba muchas fotos en redes sociales practicando yoga, algo que también le pasó factura: “En algunas posturas se pasaba de flexibilidad y se lesionó en los isquiotibiales. En Improve alternamos el trabajo en gimnasio para corregir las lesiones con técnicas en camilla para regenerar tejidos más rápido y con Cristina hacemos ese tipo de cosas”.

“Siempre que viene hacemos una ecografía para evaluar su tejido muscular, le mando ejercicios, la trato en camilla… un poco de todo. Como es muy deportista, siempre agradece que trabajemos juntos y que le mande ejercicios específicos para corregir sus lesiones”, asegura el experto.

P: ¿Qué puede contar del tema de los separadores de pies que comentó ella en su visita a El Hormiguero?

R: Ella tenía un problemilla en uno de los pies y me preguntó mi opinión. Le dije que lo que debería hacer es llevar zapatos adaptados a la forma del pie. Defiendo que el calzado convencional está basado en estándares de moda, ninguno está adaptado a la forma del pie sino de punta o pico. Eso hace que todo el mundo, en mayor o menor medida, tengamos los dedos deformados. Lo primero que le dije que hiciera fue que se pusiera zapatos que respetaran la anatomía del pie, entonces ella contactó con unos podólogos para que le ayudaran con el problema y le pusieron plantillas.

Al preguntarme mi opinión, le dije que su problema no se iba a corregir así porque el pie seguía estando en un zapato que no respetaba la anatomía de esa extremidad. Pasó un tiempo y la patología siguió con ella. Entonces le animé a usar separadores y zapatos con horma más ancha, así fue cuando descubrió que los dedos de los pies no tienen porque estar deformados por los zapatos, y no lo digo solo por los tacones, también por muchos calzados convencionales que son estrechos, acabados en punta y que deforman los dedos de los pies.



P: ¿Para qué sirven los separadores?

R: Empezamos a usar separadores para ‘desdeformar’ los dedos de los pies, que el dedo gordo esté alineado con el arco del pie, que no mire hacia dentro, que el dedo meñique no tiene por qué estar empotrado o escondido debajo del cuarto dedo sino que debe de tener su espacio. Los dedos deben de tener forma de abanico y que funcionen individualmente cada uno. Ahí es donde interviene el calzado minimalista que respeta la anatomía del pie.

Las personas que tienen un pie estrecho, en el calzado convencional van más o menos bien, pero hay mucha gente que tiene el pie medio o ancho que lo lleva totalmente comprimido y es el origen de los juanetes, dedos en garra, neuroma de Morton y un montón de patologías asociadas a la estrechez de los zapatos convencionales que, a su vez, tienen una suela muy gorda y amortiguada. Esto impide el contacto con el suelo y, al final, con ese acolchamiento, la musculatura del pie se inhibe y mucha gente tiene esos músculos muertos. También está el drop, que es que llevan un poco de tacón elevando el talón variando el centro de gravedad, acortando los gemelos, los sóleos y provocando una pequeña deformación en la pisada.

P: ¿El drop no es lo que llevan ahora muchas zapatillas de deporte?

R: En el caso de las zapatillas de running, el drop es un pequeño doping tecnológico que está bien, te eleva un poco, te desfatiga los gemelos y sóleos, pero si siempre lo llevas y haces entrenamientos de fuerza con él, los gemelos y sóleos se acortan y la movilidad del tobillo se pierde y es una de las causas principales en el deporte, esa falta de movilidad.

Defiendo que hay que entrenar descalzo y los que corren mucho, combinar zapatillas con más o menos drop con hacerlo descalzo para favorecer la movilidad del tobillo, la fuerza del pie, que los dedos trabajen bien… Luego, de cara a competir, buscar la zapatilla que les iguale en condiciones a otros deportistas que llevan las famosas zapatillas con placa de carbono, que las zapatillas de clavos de toda la vida son cero drop y no ha pasado nada nunca. No tiene sentido entrenar con esas placas de carbono porque el pie pierde funcionalidad, efectividad y rango articular. Yo corro con calzado minimalista carreras de 5 o 10 kilómetros y sin calcetines, con el pie totalmente libre.

P: Ahora, la tendencia de las zapatillas es de mucha amortiguación

R: Es que al tener tanta amortiguación vas como en una nube, pero la musculatura de tu pie se muere y la fascia es la que asume la labor de sujetar el arco del pie y por eso hay muchas fascitis plantares. Es una de las consecuencias de usar ese tipo de zapatillas súper amortiguadas, con mucho drop y demás. No obstante, entrenar descalzo, la previene.

A veces nos volvemos locos con el outfit y nos olvidamos de tener el peso adecuado, trabajar el pie, tener buena técnica de carrera… Cuanto menos amortiguación, más estabilidad. Volver a la zapatilla con una amortiguación justa es menos lesivo que ponerse más y más amortiguación. Estamos viendo muchas lesiones provocadas por las zapatillas de placa de carbono por su inestabilidad.

P: ¿Todo el mundo puede utilizar separadores?

R: Igual que los dedos se deforman por el uso de un zapato estrecho, con los separadores buscamos quitar la deformación de los dedos intentando devolver su alineación natural separando el dedo gordo, que es el más importante del cuerpo, el meñique y los tres de en medio. Ayudamos a volver a tener contacto con el suelo, mejor flujo sanguíneo, recuperar la musculatura de cada dedo e intentamos con los pacientes que sean capaces de mover independientemente cada dedo del pie. Los separadores ayudan a eso que se ha perdido por el uso excesivo uso de los zapatos cerrados y que han hecho que los dedos pierdan todo el protagonismo del mundo.

P: ¿Duele al usarlos?

R: Depende del grado de deformación que tenga uno puede molestar más o menos. Recomendamos empezar por media hora al día y en movimiento porque si te los pones para dormir o trabajando quieto, los dedos te acaban doliendo porque cortan un poco el riego sanguíneo. No es una solución pasiva, están diseñados para que entrenes con ellos, para que los dedos vuelvan a fortalecerse.

Beneficios no inmediatos

Como las dietas, el entrenamiento en el gimnasio para ponerse más fuerte y otras rutinas, el efecto de los separadores de dedos necesitan su tiempo para que puedan verse los resultados positivos en los pies. “Todo depende del grado de deformación de cada pie, pero esto no es mágico, no es ponérselo y ya mejoras de por sí. Recomendamos usarlo descalzo todo lo que se pueda, en invierno, con calcetines de dedo, entrenar con los separadores puestos y hacer ejercicios de dedos de los pies”, explica Serrano.

P: ¿Cuánto se tarda en ver los beneficios de esta técnica?

R: Considerábamos al pie como el tonto del cuerpo, si tenía una patología se le ponía una plantilla y no había que hacer mucho más, pero es que el pie es una estructura que debe de ser entrenada como el resto. Los tres pilares para ver los beneficios son cambio de calzado, separadores y ejercitar el pie. Por eso hay gente que mejora enseguida y otra que necesita meses o años para corregir un juanete avanzado porque hay que ser muy constante para ver resultados.

Jesús Serrano, en su clínica.

P: ¿Es recomendable caminar descalzo por casa?

R: Si. Cristina también ha nombrado en ocasiones a Neus Moya, que es una influencer de los pies, sobre todo de calzado infantil, que defiende lo mismo que yo, que el pie tiene que ser entrenado. Los niños tienen que jugar descalzos en casa lo máximo posible, que el zapato sea blando y ancho. Cuantas menos ayudas, mejor.

Deportes lesivos

La presentadora, con su gran presencia en redes sociales, tiene un gran impacto en sus seguidores, y muchos de ellos la imitan o siguen los consejos de sus publicaciones. A raíz de hablar de los separadores de pies y del trabajo de Serrano, la clínica Improve del fisioterapeuta ha recibido la visita de algunos de ellos: “Vemos a muchos deportistas y, a raíz de Cristina tratamos muchos pies con problemas, pero también lesiones de jugadores de pádel con ‘codo de tenista’, jugadores de golf con ‘codo de golfista’, tendinitis, dolores de espalda, rodillas… todo lo tratamos descalzos y desde el pie que, si no funciona bien, provoca problemas de rodilla, de cadera…”, explica.

P: ¿Qué deportes son los más lesivos?

R: Siempre digo que si solo corres te lesionarás, si solo juegas al golf te lesionarás, si solo juegas al pádel te lesionaras… porque considero que el mejor deporte de todos es el entrenamiento de fuerza, en el que cada uno corregimos nuestras debilidades y eso hace que practiquemos más tiempo el deporte que nos gusta.

Los de impacto tipo fútbol o rugby, en los que no todo depende de nosotros, tienes más riesgo de lesión porque nadie está exento de que venga otro jugador y te de una patada en la rodilla y te lesione. En los que no hay contacto, si estas fino y fuerte, el riesgo de lesión es menor. Por eso defiendo el entrenamiento de fuerza y luego, el deporte que le guste a cada uno.

