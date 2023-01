Susana Estrada contra Cristina Pedroche por plagiarla: “Yo era puta y ahora parece un invento”

En realidad, puso la tirita antes que la herida. Josie, el director creativo del vestido que lució Cristina Pedroche para dar las campanadas del 31 de diciembre, advirtió a EL ESPAÑOL que iban a ser acusados de plagio. Con lo que no contaba es que una de las personas que iban a criticar el vestido iba a ser Susana Estrada, la mítica musa del destape durante la Transición y en los años siguientes.

La artista no solo se pronuncia por un supuesto plagio que le afecta, sino que lo hace, sobre todo, por la simbología que encierra algo "que han tenido que explicar" y que considera "una utilización" del cuerpo de la mujer "para unos fines" que se demonizaban y se demonizan, y ahora se aplauden en función de quién lo protagonice.

Estrada responde a EL ESPAÑOL desde Benidorm, donde reside ya alejada desde hace muchos años de los escenarios. Recuerda que, "con Felipe en el poder, me retiraron el derecho al voto". También se le retiró el pasaporte. ¿Su delito? Escándalo público: tenía un consultorio sexual en la revista Play Lady. Le pasaron factura sus desnudos, sus canciones y su manera de hablar clara y sin tapujos. No le restituyeron sus derechos hasta 1987, el mismo año en el que Sabrina cantaba aquel 'Boys, Boys, Boys' enseñando un seno al bailar en el especial de la televisión pública la noche de Fin de Año.

Pero antes, en 1980, Susana Estrada publicó su single 'Acaríciame', uno de sus temas más recordados. En la portada de vinilo del mini LP figuraba la artista tapándose el pecho con una paloma de paz.

"¿Plagio? Claro, en cuanto lo ví. Pero mi paloma no había que explicarla". El single, sobre la libertad de la mujer para decidir qué pedir para practicar el sexo, "funcionó fenomenal. Es de coleccionista, como 'Amor en libertad', un disco que fue considerado 'maldito' en el que abordaba temas como el amor LGTBI o las drogas. Lo tocaba todo. Es una joya".

Imagen del single de Susana Estrada de 1980. E.E.

Sin pelos en la lengua, sostiene que el diseño de Pedroche "es un plagio, un mal plagio. Porque... menuda mierda. Y me molesta, se te levanta todo. Esa falda, que era un visillo de casa. Por favor, ¿esto es lo que tiene audiencia?".

La forma...

No es la única acusación de plagio. Aseguró Josie a este periódico que "también hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de moda que es de lo más normal y a mí me encanta que las nuevas generaciones conecten con las obras de Galliano o Saint Laurent a través de un estilismo tan mediático."

Lo cierto es que no ha hecho falta recurrir a las creaciones diseñador gibraltareño o a la maison francesa, como en años anteriores: en las últimas horas ha trascendido la imagen de la cantante India Martínez en el videoclip de su canción 'Conmigo', estrenado en 2019. En él, la malagueña luce un top muy similar al de Cristina Pedroche y las manos pintadas de blanco.

#zapeando2262, no es idea original de Josie ni Pedroche, simplemente lo copiaron, no sé por qué no lo reconocen… pic.twitter.com/ciIRjeT3Fm — Patricia Zapater (@aurys82) January 2, 2023

"En realidad, a mí qué más me da que esta gente haga el mamarracho", continúa Susana Estrada. Se refiere "a ella (Cristina Pedroche), y Josie. Porque lo que ha hecho Josie es una cosa que han tenido que explicar, y que encima han plagiado".

"Con todo el respeto, le recomendaría a Cristina Pedroche, desde mi pequeña experiencia" -hace hincapié a EL ESPAÑOL cambiando el tono en ese pequeña- "que si es posible, que cambie de estilista. Porque hay gente muy buena, y cuando se plagia, es para hacerlo mejor, no para hacerlo peor y encima tener que ponerle un libro de instrucciones para explicar qué se ha hecho. Es la chapuza más grande que he visto en mi vida. Lo que le han puesto encima... yo me habría negado".

Susana Estrada ultima que "si hay que plagiar, hay que hacerlo con clase. Que yo los tenía también, pero bonitos y trabajados. Lo que salió clama al cielo".

...y el fondo

La artista apostilla que "no estoy en activo, pero no estoy muerta. Y a veces pasan cosas que se me revuelven los higadillos". Estrada se refiere así a lo que sintió cuando vio las imágenes de la presentadora durante la retransmisión. Y lanza su segunda crítica, mucho más profunda: "La utilización" del cuerpo femenino siguiendo los parámetros "del Gobierno, pero del Gobierno entero (PSOE y Unidas Podemos)" porque "esto sí lo consienten y no lo critican".

Susana Estrada profundiza más. "Parece ahora que todo lo han inventado ellos, y antes vivíamos en las cavernas". El plagio, considera, es también en cierta medida ideológico. Se pregunta "por qué no se habla del maravilloso vestido de Ana Obregón, o de la elegancia de Mariló Montero."

Al final, como hace 40 años, resume que "es todo igual: utilizar el cuerpo de la mujer como reclamo", en este caso, para reventar las audiencias.

"Yo no sé qué época estamos viviendo, cuando antes enseñar el cuerpo era malo porque dicen hoy que entonces las mujeres no sabíamos nada" y que no lo hacían porque querían, sino obligadas. "Porque yo antes era puta, claro", suelta con un kilo de ironía, "y ahora no pasa nada y parece que lo están inventando todo". Considera que es una copia, y doble: porque también mimetiza lo que se hacía hace décadas y que hoy se criminaliza cuando echan la vista atrás.

La exvedette continúa: "Es que no me extraña lo que está pasando en este país. Es que me toca mucho los cojones. Me rebelo porque tengo muchas espinas clavadas. Y las cosas que veo ahora, comparadas con las de una época en la que era importante hacerlas, ya no lo son. Entonces teníamos un listón que ahora no existe. Y sobre todo, cuando hacíamos algo, lo hacíamos bien".

-Es curioso que la izquierda promoviera que se prohibieran las azafatas en la Fórmula 1 por trabajar mostrando su cuerpo...

-Es que las mujeres no nos sentimos representadas por estas descerebradas. Lo que hacen ahora es una utilización, para sus fines, de la mujer. Mira, en la vida se han matado a tantas mujeres como están matando ahora. Se ha creado odio.

Enumera Susana Estrada varios ejemplos. "Con la Ley Trans, con la ley que rebaja las penas a los violadores... en este país hay mucho encefalograma plano que se deja comer la cabeza. Lo más gordo es que mucha gente cree que lo están haciendo por ellos. Y nadie da duros a cuatro pesetas. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de esto".

