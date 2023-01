Josie, sobre el vestido de Cristina Pedroche: "Se va a liar con las acusaciones de plagio, pero estoy tranquilo"

Cada 31 de diciembre, Fin de Año y día de Nochevieja, la expectación de los españoles se concita en la Puerta del Sol de Madrid para descubrir el vestido con el que la presentadora Cristina Pedroche (34 años) da la bienvenida al nuevo año. Sin duda, el secreto mejor guardado de la vallecana desde que debutó en el año 2014.

Cada año, Pedroche se supera a sí misma, y este 2022 no ha sido, precisamente, una excepción. Además de dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas de todo el mundo a través de su nuevo diseño, la mujer de David Muñoz (42) también ha anunciado, emocionada, su embarazo.

Por octava vez consecutiva, la idea original, junto con la dirección creativa del estilismo más viral del año, corre a cargo de Josie, el creador del vestido que luce cada año Cristina Pedroche. El estilista ha contado con la ayuda de sus amigos, el diseñador Íñigo Garaizabal y el escultor Jacinto de Manuel, para el diseño de este proyecto. Horas después de descubrirse el gran misterio del año, Josie se sincera sobre la intrahistoria del diseño de la Pedroche para cerrar este 2022.

La paloma esculpida y la falda de tul que ha lucido Pedroche bajo su capa.

Cada año, las Campanadas tocan un tema de actualidad. ¿Cómo surgió esta idea de 2022?

No es así exactamente. Cuando empezó todo esto hace ocho años, sólo buscaba diversión y fantasía con pinceladas de moda. Pero, poco a poco, he contribuido a crear un foco mediático inmenso en torno a este vestido tan esperado y comentado. Por eso no puedo dejar escapar la oportunidad de expresarme a través de él, de compartir ideas, hacer homenajes como el del año pasado o contar historias... La idea de este año surge al contemplar los horrores de la guerra 2022 y la necesidad de pedir paz para todos a través de este estilismo. Quería que el exterior fuera reflejo del caos y que al quitárselo se descubriera la paz que ojalá nos inunde en 2023.

Tras muchos intentos y planteamientos fallidos, tras estudiar cómo podía reflejar este contraste, pensé que las víctimas de los horrores o aquellos que huyen y buscan una segunda oportunidad lejos del caos podrían participar y ser homenajeados.

Me fui a ACNUR para pedir su ayuda y para plantear una acción conjunta alrededor de las Campanadas de Antena 3. Desde el primer momento, Amaia Celorrio -responsable de comunicación del comité español- se sintió entusiasmada con la idea y me puse manos a la obra con la búsqueda de necesidades, equipo y dejar todo listo antes de meterme de lleno en Tu cara me suena 10. La verdad es que ha sido un año complicado. Muchos frentes abiertos, pero muy contento con el resultado en todos ellos.

¿Cree que este momento tan especial es una oportunidad para comunicar los derechos y deseos de las personas que se ven obligadas a huir?

Sobre todo, me interesa que la gente sea consciente de que este tipo de desgracias nos pueden pasar a todos en cualquier momento. En la customización de la capa me he encontrado con casi un centenar de personas normales y corrientes que tenían sueños en su lugar de origen, un trabajo -en algunos perfiles, muy cualificado-, planes de futuro y sobre todo un hogar... Han tenido que huir a este lado del mundo para buscar otra oportunidad arrastrando un trauma inmenso y me alegro de contribuir a darles visibilidad. La historia de la moda esta llena de gente como ellos, de gente que huyó y encontró el éxito fuera de sus países de origen.

¿Qué hubiera sido del Vogue americano sin su refugiado estrella, Alexander Liberman, que huyó primero de la revolución rusa y después de la Segunda Guerra Mundial hasta plantarse en el Nueva York de las oportunidades y revolucionar la moda y las revistas con su arte...? Recomiendo a todo el mundo que lea Ellos, de Francine du Plessix Gray, para que entiendan que la moda debe mucho a esos genios que huyeron de la guerra y encontraron su lugar y su momento muy lejos de su origen, persiguiendo deseos que son similares a los plasmados en la capa que Garaizabal ha hecho para las campanadas de este año.

Pedroche y Josie junto al resto de responsables del vestido: Jacinto de Miguel, Amaia Celorrio e Íñigo Garaizabal.

¿Considera que la moda tiene la obligación de estar presente en estas causas sociales?

No hay obligación de nada en la moda. Pero históricamente ha sido un vehículo de expresión muy potente y muchas veces ha lanzado mensajes políticos o sociales a través de la vestimenta, que van de los incroyables y sus contrapartes femeninas, las merveilleuses en el Directorio francés; a una sufragista vestida de blanco o a una camiseta con mensaje de Katherine Hamnett. El activismo fashion es una opción más y me encanta haberlo traído a las Campanadas para dar protagonismo a tanta gente que huye de distintos conflictos y que han podido poner su granito de arena gráfico en este estilismo tan cargado de humanidad y de buenos deseos.

¿Cómo es la presión de enfrentarse a un diseño tan exigente?

No hay presión, es un juego para pasármelo bien y así ha sido desde el principio. Cuando en 2014 se me propuso encargarme de este lío, no existía presión ninguna porque nadie veía esta retransmisión. ¡La 1 arrasaba! Pero aquel estilismo fue un boom y empezó una tradición muy exitosa, que ha contribuido a dar un vuelco de audiencia a este evento...

Me alegro de haber contribuido, pero el aspecto lúdico de mi labor no ha cambiado nada. Yo imagino un concepto y nadie me presiona, lo propongo y siempre tengo el ok porque siempre ha encantado a Pedroche y a Antena 3, que lo conoce cuando ya está prácticamente finalizado. Es una gozada trabajar con esta libertad y sin presión, porque de lo contrario no lo haría.

¿Por qué ha elegido al diseñador Íñigo Garizabal y al escultor Jacinto de Manuel para el diseño de este proyecto?

Quiero que parte de mi labor en las Campanadas sea descubrir o poner este inmenso foco mediático sobre perfiles que lo merecen y contar con la gente con quien me apetece estar el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Este año es un lujo tener el talento y saber hacer de Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel conmigo... Me da pena que se acabe, aunque seguiremos en contacto porque somos amigos.

Con Jacinto de Manuel colaboré en 2020 para hacer el vestido escultura oro VenusMMXX y lo hizo increíble... Fui feliz de poder mostrar su talento al gran público y me alegra mucho volver a hacerlo porque si necesitaba una pieza escultórica para este año sólo podía hacerla él, ya que es parte de las Campanadas y tanto Pedroche como yo lo vemos como parte del equipo. Ojalá estuviera siempre porque lo mejora todo con su arte y sobre todo con su buena actitud.

El estilista posando ante los medios de comunicación en un evento en Madrid, en junio de 2022. Gtres

A Íñigo, lo conozco desde mis años en el IED dónde estudió hasta convertirse en uno de los diseñadores más potentes del panorama emergente. En Garaizabal Studio saben patronar increíblemente y ha sido un lujo ver cómo convertían una tienda de campaña de 62 kilos en una capa tan amorfa, interesante y cargada de vida humana: la crudeza imperfecta de esas manchas persistentes después del lavado, los robustos frunces en la espalda, el tosco cordón de algodón que la ensambla y el rastro humano a mano alzada de esos deseos plasmados que ojalá se cumplan... Muy contento con el resultado.

El vestido para las Campanadas de este año tiene una gran simbología, y a su vez siempre ha estado muy expuesto a las críticas. Siendo un proyecto tan simbólico e innovador, ¿le preocupan las críticas?

Nunca me han preocupado. Es cierto que nunca deja de sorprenderme el revuelo porque mi teléfono quemado lo sufre durante las semanas posteriores al evento y este año habrá críticas, como siempre, porque hay transparencias y eso levanta ampollas no sé por qué... También hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de moda que es de lo más normal y a mí me encanta que las nuevas generaciones conecten con las obras de Galliano o Saint Laurent a través de un estilismo tan mediático.

Este año me encanta revelar cuánto me ha inspirado Miguel Adrover o Worth, e invito a todos a empezar el año repasando estas figuras de la moda... Además, cuando propuse la idea al comité español de ACNUR me mostraron un proyecto que hicieron con el London College of Fashion. No tiene nada que ver en absoluto con este, pero donde ya usaron una tienda de campaña...

Verás la que se lía con las acusaciones de plagio y todo eso... Pero no me preocupa en absoluto porque estoy muy tranquilo, orgulloso de este equipo y de lo que hemos hecho un año más con un concepto tan positivo que ojalá traiga paz cuando se acallan las críticas.

¿Y usted, Josie, qué le pide a este 2023?

Paz para todos, mejores noticias y, personalmente, menos estrés. Y tiempo para dedicar a mis seres queridos cuando acaben las grabaciones de Tu cara me suena 10... Ojalá nadie se lo pierda porque estoy seguro traerá mucha diversión y el mejor entretenimiento a mucha gente que lo necesita.

