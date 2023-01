Probamos la hamburguesa de Rauw Alejandro que ya enamora a Georgina: cómo comerla por 15 euros

"La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y venimos viraos". Los altavoces retumban con cada uno de los beats del reguetón. Por encima, y perfectamente empastada a la base, la voz —inconfundible— del puertorriqueño que se ha convertido ya en todo un ídolo de masas. Desde que su hit ‘Todo de ti’ fuera lo más escuchado del pasado verano, ya nada es igual en la vida de Rauw Alejandro. De hecho, desde ahora tiene su propia hamburguesa en The Fitzgerald Burger Company, en Madrid, donde se vende a 15 euros.

Pero volvamos a lo importante, a lo que íbamos. Suena ‘DE CAROLINA’, una de las canciones que forman parte de ‘Saturno’, el nuevo álbum del cantante. El rollito de la melodía no pide otra cosa que no sea bailar. Y nos lanzamos a ello. Pero no, no lo hacemos desde una exclusiva y lujosa discoteca en Puerto Rico y junto a la pareja del momento —Rosalía y Rauw—, sino solos, en un Ford Focus rojo y de camino a una famosa cadena de hamburguesas.

Con motivo del lanzamiento de su último disco, el reggaetonero ha querido explotar su lado más ‘foodie’ lanzándose a la aventura con la creación de su propia hamburguesa: la “Saturno Burger” by Rauw Alejandro. A una tentación como esta ya han sido muchos los famosos que no han podido resistirse. Entre ellas, Georgina, la actual pareja de Cristiano Ronaldo, que ha sido una de las afortunadas en poder disfrutar del manjar creado por el puertorriqueño. Y cómo no podía ser de otra manera, EL ESPAÑOL también ha querido probarla y vivir así, en primera persona, la experiencia “alienígena” que supone sucumbir a una tentación como esta. ¿Merecerá la pena?

La 'Saturno Burger' de Rauw Alejandro. D.M

El salto de Rauw al mundo de la gastronomía no ha sido en solitario, sino, como ocurre con muchas de sus canciones, por medio de una colaboración. Los afortunados, en esta ocasión, no han sido otros que The Fitzgerald Burger Company (Madrid, Avenida de Brasil, 14), la cadena de hamburguesas más famosa y viral del momento. "Los aliens vinieron a visitar nuestros locales para avisarnos de que Rauw Alejandro sacaba su nuevo disco y necesitaba crear la mejor burger del universo", publicaba la compañía en redes sociales en el momento del anuncio de la campaña.

Y no tardaron en lograr el reto. La hamburguesa “galáctica” ya se encuentra disponible en todos sus locales hasta el próximo día 28 de febrero. El menú incluye hamburguesa, patatas, una salsa de acompañamiento a elegir y una bebida por un total de 15 euros. En cuanto a los ingredientes, la cadena ha apostado por lo tradicional, aunque sin dejar a un lado el toque futurista que envuelve al álbum. Pan azul, patty de carne de vaca, bacon crujiente, queso cheddar, pepinillos, cebolla y salsa color verde radiactivo.

The Fitzgerald Company te lleva a casa el menú completo al realizar un pedido online a través de su propia página web o bien a través de plataformas como Glovo. Sin embargo, en nuestro caso, lejos de recibir el manjar con un pijama navideño puesto y tapados hasta arriba con una manta, nos acercamos hasta el establecimiento más cercano para poder disfrutar de ella. El motivo no es otro que la lejanía de la vivienda de este reportero, que todavía sigue siendo de los pocos que se resiste a vivir en el centro de la capital. Pero aun así, lanza una petición. Glovo, hay que extenderse y llegar a la periferia. Atentamente: David Martínez.

Realizar el pedido es más que sencillo. Al acceder a la aplicación de la hamburguesería, encontramos la lista completa de los productos y, en tercera posición, aparece la Saturno Burger. Al seleccionarla, el establecimiento nos realiza una serie de preguntas para poder completar el menú a gusto del consumidor.

El cliente puede escoger el punto de la carne: muy hecha, poco hecha o al punto. Además, al ser una hamburguesa acompañada por bebida, la cadena permite escoger Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Nestea, Mahou o Agua como acompañamiento. Y del mismo modo, ofrece al consumidor la posibilidad de elegir el tipo de salsa que desea para las patatas: barbacoa, cheddar, ketchup o ranchera.

Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. La 'Saturno Burger' no es para todo el mundo. Y es que, desgraciadamente, solo podrán disfrutar de ella aquellas personas que vivan en Madrid, Albacete o la Comunidad Valenciana, las zonas donde la compañía de hamburguesas tiene repartidos sus 19 locales.

A la izquierda, el exterior de uno de los locales de The Fitzgerald Company. A la derecha, la zona de recogida de pedidos. D.M

Una vez diseñado nuestro menú, realizamos el encargo. En el caso de hacer el pedido a domicilio, el cliente indica la dirección de su vivienda y puede elegir si prefiere que se lo envíen al instante o programar una hora de entrega. En caso contrario, que se acuda al local a recogerla, podrás elegir la hora a la que quieres que el pedido esté listo. En nuestro caso, marcamos las 21.30 horas, solicitamos el pedido, esperamos un tiempo y ponemos rumbo al local.

A nuestra llegada, nos acercamos hasta la zona de recogida de pedidos y enseñamos nuestro ticket. Tras el mostrador, una joven empieza a ultimar los últimos detalles del pedido y nos entrega la bolsa con nuestro menú.

– Una Saturno Burger con coca-cola y salsa ranchera. ¿Correcto?

– Sí, eso es. Muchas gracias.

La valoración

Al llegar a casa, con bastante hambre, nos disponemos a probar la hamburguesa. Lo primero que destaca al abrir la bolsa y sacar nuestro menú es el packaging del producto. Se trata de una caja de dimensiones pequeñas, forma rectangular y un llamativo color plateado muy acorde con la estética del álbum del reggaetonero. Sobre ella, un dibujo de la silueta de un zorro — haciendo referencia al apodo del artista — y la frase “Rauw Alejandro x Fitzgerald”.

En el interior, encontramos la hamburguesa envuelta en papel de aluminio y las patatas fritas como acompañantes. Bien es cierto que, a diferencia de lo que suele ocurrir en otras cadenas de hamburguesa, en Fitzgerald han sido bastante generosos con la cantidad de patatas. O eso o que nos ha tocado la empleada más maja del local.

La 'Saturno Burger' de Rauw Alejandro x The Fitzgerald Company. D.M

De la hamburguesa llama mucho la atención el color azul del pan. A pesar de que a primera vista no la hace demasiado apetecible, lo cierto es que encaja a la perfección con la estética del último disco del artista. Sin embargo, cabe destacar que el pan no tiene ningún sabor especial, sino que simplemente se trata de colorante. Algo parecido ocurre con la salsa “radiactiva”, en este caso algo más apetecible gracias al toque de sabor especiado que aporta.

En cuanto a la carne de la hamburguesa en sí, se aprecia que es de calidad y destaca, sobre todo, por su jugosidad. Para que los amantes de la carne lo entiendan, es de esas que se te deshacen en la boca. Si bien es cierto que hay que añadir que, desde nuestro punto de vista, faltaban unos cuantos minutos más de cocinado, ya que habíamos solicitado que la carne estuviera al punto y no poco hecha.

El queso cheddar de la hamburguesa también aporta mucho sabor, al igual que el bacon crujiente, que contrasta a la perfección con la jugosidad de la carne. Además, el pepinillo y la cebolla le dan el toque final que, junto con el resto de ingredientes, hace que la hamburguesa pueda ser valorada muy favorablemente en términos generales.

La 'Saturno Burger' de Rauw Alejandro. D.M

Por lo tanto, podríamos decir que Rauw y The Fitzgerald han cumplido el objetivo y han lanzado al mercado una hamburguesa muy rica y con mucho sabor. Además, contando con que se trata de una colaboración del precio actual de las hamburguesas en otras cadenas, no podríamos decir que se trata de una hamburguesa cara. Su tamaño, bastante grande, y el acompañamiento de las patatas y la bebida convierten al menú en una opción muy buena en caso de querer disfrutar de una burger con una estética diferente.

Y para cerrar, y usando palabras de la boca del propio Rauw, a la 'Saturno Burger' podríamos decirle lo siguiente:

De todas tus partes, ¿cuál decido?

Es que me gusta todo de ti

