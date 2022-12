Los mejores roscones de Reyes del súper según las 'doctoras' Begoña e Irene: Mercadona, Dia, Lidl…

Cada año se consumen en España unos 30 millones de roscones de Reyes, según la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac). Y, evidentemente, la época dorada del consumo de este dulce es la Navidad. En particular, la víspera del Día de Reyes o el propio 6 de enero. De ahí que este bizcocho navideño tradicional reciba el nombre de roscón de Reyes.

Históricamente, se piensa que el roscón nació en el siglo II a. C. para celebrar la finalización de los trabajos de campo en unas fiestas paganas, conocidas como Las Saturnales, que se prolongaban desde diciembre hasta febrero. Pero al evangelizarse el imperio la tradición pasó a ser cristiana. Desde entonces, el dulce se hizo muy popular cada Navidad, provocando que en España ya no se entiendan estas fiestas sin él.

Hasta un punto en el que, por ejemplo, este pasado lunes se celebró un certamen en Madrid en el que se escogió al mejor roscón de Reyes artesano de la Comunidad. Ganó el del obrador Panod, frente a otros 10 finalistas. Sin embargo, muchos consumidores optan por una solución más práctica y compran su roscón en el supermercado habitual que frecuentan.

Por ello, EL ESPAÑOL, en su labor de informar acerca de los productos de las distintas cadenas, ha organizado una nueva cata en la que dos expertas han probado los roscones de Reyes de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Alcampo con el fin de valorarlos e indicar a los consumidores cuáles son, a su juicio, los mejores.

Así, este medio ha contado con la colaboración de Begoña Gardel (Madrid, 1989) e Irene Amat (Murcia, 1996), pasteleras del hotel Hotel Mandarin Oriental Ritz y ganadoras del Campeonato de España de Cocina y Repostería de 2021. Tanto Begoña como su acompañante, Irene, se alzaron entonces con el título a las mejores reposteras de este país.

Una profesión que ha sido vocacional. “Desde pequeña me di cuenta de que me gustaba mucho la pastelería. Por ello, me dediqué a estudiar y formarme, a ejercer e, incluso, he sido profesora durante siete años en Buitrago de Lozoya”, explica Begoña Gardel. “En mi caso, me di cuenta de que era lo que me gustaba cuando tenía 16 años y ayudaba a mi madre a hacer bizcochos en casa. Por ello, también me formé en pastelería y he mejorado en sitios como StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz en Londres. Pero, al empezar la pandemia, me apetecía regresar y volví”, confiesa Irene Amat. Y así la vida ha juntado a Begoña e Irene para formar un tándem capaz de llevarse el premio a las mejores reposteras de España.

–A vuestro juicio, ¿qué debería tener un roscón de Reyes y qué vais a valorar?

–En primer lugar, el bizcocho tiene que ser alveolado, esponjoso y jugoso y, sobre todo, tiene que saber a azahar, porque, si no, sería como una Corona de la Almudena o un Bizcocho Suizo. En segundo lugar, la distribución del relleno del bizcocho –nata en este caso– tiene que ser uniforme y equilibrada. En tercer lugar, valoraremos las frutas escarchadas. Y, por último, también comentaremos cómo son los roscones en fase visual. Ten en cuenta que los postres entran por los ojos, así que tienen que ser bonitos.

Dia

Tras explicar su método de valoración, las dos pasteleras se colocan en sus puestos, preparadas para iniciar la cata a ciegas en las cocinas de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE). EL ESPAÑOL les irá sacando cada roscón, uno a uno, para evitar que sus paladares puedan tener algún prejuicio al mirar de donde provienen.

Y el azar hace que el primer roscón que prueban Begoña e Irene sea el de Dia. La pieza de 550 gramos cuesta, en este caso, 6,99 euros. “Estoy viendo la figurita desde aquí. Es algo poco cuidado”, le dice Begoña a Irene mientras ambas reposteras examinan el dulce a nivel visual.

“Tiene un buen contenido de fruta escarchada y de almendras, algo que es muy positivo porque no escatiman”, comenta Irene Amat. Acto seguido, toma el cuchillo y parte dos trozos con habilidad.

“El roscón está algo seco y no sabe mucho al agua de azahar, pero tiene un buen sabor, en general”, celebra Begoña. “La nata, por su parte, está buena y tiene un buen punto de azúcar. Y tiene una buena proporción roscón-nata”, añade Irene.

En general, las valoraciones de las profesionales de la repostería han sido buenas. Por ello, cuando EL ESPAÑOL les ha pedido hacer un ranking de los mejores roscones de Reyes de los supermercados, han colocado al de Dia en la segunda posición.

Alcampo

“La apariencia de este roscón, a priori, es diferente porque han usado azúcar granillo, algo que podría ser incómodo a la hora de comer, pero que tampoco es malo”, dicen Begoña e Irene nada más ver el siguiente roscón. En este caso, es el de Alcampo, cuya unidad de 420 gramos ha valido 7,99 euros.

Como se ha apuntado, la prueba es a ciegas y el siguiente paso era valorarlo a nivel visual. En este sentido, Begoña ha dicho que “la fruta es algo escasa, pero que tiene buena cantidad de almendras”, algo positivo. Irene, nuevamente toma el cuchillo y parte los trozos antes de decir que la masa estaba amarillenta, “con lo que se persigue imitar la mantequilla o porque tiene más huevo”.

Cuando lo prueban, ambas reposteras coinciden en que tiene un buen sabor, pero que se han pasado un poco con el dulce, por lo que acaba “empalagando”. Eso sí, a diferencia del primero, en este caso el bizcocho no estaba seco.

Al final de la prueba, las reposteras clasificarían el roscón de reyes de Alcampo en una correcta cuarta posición, aunque insistían en que, en general, “todos son bastante parecidos”.

El Corte Inglés

“A simple vista, le falta un poco de nata, pero tiene una proporción de guindas, fruta escarchada y almendras que está muy bien”, dice Begoña Gardel. Pero Irene destaca un aspecto como dato negativo: “Han troceado la almendra”. Esa pequeña conversación la mantenían mientras escudriñaban el roscón de Reyes de El Corte Inglés, cuya pieza de 450 gramos ha valido 8,95 euros.

Irene Amat, nuevamente, corta un par de trozos mientras comenta que este roscón, a priori, “parece muy esponjoso”. Una característica que confirman las pasteleras en boca. “Aunque no sabe mucho a agua de azahar, tiene una textura muy rica y se percibe la mantequilla”, dice Irene. No obstante, la nata no le convence mucho a Begoña: “Tiene un sabor raruno”. Puede ser que fue montada, pero no se ha descongelado bien”.

Pese a todo, las reposteras valoraron de manera positiva, sobre todo, el bizcocho por lo que el roscón de El Corte Inglés ocuparía la quinta posición.

Mercadona

El siguiente roscón de Reyes que emplata este diario para presentárselo a las profesionales de la repostería es el de Mercadona. En este caso pesa 800 gramos y cuesta 8,50 euros. “Este tiene muy buena pinta. Es un roscón que entra por los ojos y yo lo compraría por el aspecto, pues tiene bastante fruta y almendras”, valora Irene Amat.

Pero la cosa no quedaba ahí. Cuando las pasteleras lo prueban las valoraciones positivas comienzan a caer en cascada. “Tiene mucha nata y está perfecta de dulce”, dice una. “El bizcocho sabe un poquito más a agua de azahar”, dice otra. “La textura del bizcocho está bien”, añade una. “La proporción nata-bizcocho está muy equilibrada”, añade otra.

Todo ello ha servido para que, al final de la prueba, Begoña e Irene acordaran que el mejor roscón de Reyes de la cata era el de Mercadona.

Lidl

El roscón de Lidl de 800 gramos y 5,99 euros sería el siguiente en pasar a examen. Nada más verlo, Begoña comenta que “se ve equilibrado en fruta escarchada, azúcar y almendra y que tiene una decoración bonita”. Irene, a su izquierda, asiente con la cabeza confirmando lo que dice su compañera.

De hecho, las pasteleras destacan que, pese a ser industrial, parece que han echado la nata como en una pastelería artesanal, por la forma. “Un detalle bonito”. Y, tras hablar de la elaboración, ambas reposteras toman un trozo para probarlo.

“En boca, el bizcocho tiene sabor a mantequilla y agua de azahar”, dice Begoña, destacando lo positivo. No obstante, Irene explica que, para su gusto, “el bizcocho está un poco seco y muy dulce”. Begoña la mira y concuerda con ella: “Sí, si el bizcocho no estuviera tan seco ganaría puntos. Se han pasado con la cocción”.

Esta circunstancia ha penalizado al roscón de Lidl, empujándolo a la tercera posición del ranking.

Carrefour

“Este roscón no es muy estético. Es simpático, diríamos”. Ha sido la primera valoración de Begoña e Irene nada más ver el roscón de reyes de Carrefour –7,29 euros la unidad de 500 gramos–. “La verdad es que a este le falta bastante fruta escarchada y se ve seco a simple vista”, continúa Begoña mientras observa el dulce.

Tras ello, ambas reposteras se disponen a partir un trozo cada una para probarlo. Y lo que vaticinaba al verlo, se confirma en el paladar: “Está seco y las almendras está puesta a cuentagotas” En cuando a la nata, Irene Amat dice que es “muy dulce”, lo que provoca que esta elaboración sea empalagosa.

Al final de la prueba, Begoña e Irene clasificarían al roscón de Carrefour en el último lugar.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a las reposteras Begoña Gardel e Irene Amat, que hagan un ranking de los mejores roscones de Reyes con nata del súper. Y la conclusión de las expertas, tras desvelarles cuál es cuál, es la siguiente: “El mejor ha sido el de Mercadona; después, el de Dia y; en tercer lugar, el de Lidl”. En el cuarto lugar de la clasificación, las especialistas clasifican al roscón de Alcampo; en el quinto, al de El Corte Inglés y en última posición al de Carrefour.

