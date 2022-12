Giro en el caso de Sandra Bermejo: la joven de 32 años no estaba sola la noche que desapareció

La psicóloga madrileña Sandra Bermejo, de 32 años, desapareció el 8 de noviembre cerca del Cabo de Peñas (Gijón). Los investigadores encontraron una camisa blanca junto a los acantilados y sospecharon que la desaparición habría sido voluntaria, con la posibilidad de que fuera encontrada en el mar. Ahora su abogado apunta a que no estaba sola la fatídica noche en que desapareció.

La familia de Sandra no fue consciente de la desaparición hasta el 9 de noviembre, cuando no compareció a una cita que tenían por videollamada, algo muy raro en ella. La madre habló con las amigas y le confesaron que ellas ya estaban preocupadas desde el día anterior porque "no acudió a clase de teatro, siempre me avisaba cuando no venía", tal y como contaron a EL ESPAÑOL. Además, tampoco le llegaban los mensajes al WhatsApp.

Juan Manuel Medina, abogado de Bermejo, ha explicado en 'El programa de Ana Rosa' que tiene "muy claro que no fue un suicidio, puede existir la posibilidad de un accidente, pero es clave que no se ha encontrado prácticamente nada".

"Siento decirlo, cada vez tengo más claro la hipótesis de una desaparición forzosa y además, por respeto a la investigación, no puedo dar ciertos datos. Tengo el convencimiento de que Sandra no estuvo sola... o mejor dicho, esa noche en Cabo de Peñas hubo más personas", ha continuado Medina.

Varias hipótesis

Las autoridades saben, gracias a la geolocalización del móvil, que Sandra Bermejo estaba el 8 de noviembre en Cabo de Peñas alrededor de las 17:30h. Además allí estaba su coche y prendas de ropa.

A la hipótesis de la desaparición voluntaria se suma que tuviese un accidente y cayera al vacío desde los acantilados, lugar donde se concentraron intensas lluvias. Con la investigación aún abierta, el abogado ha dicho que hay otra hipótesis: la de que haya un tercero involucrado.

El jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Gijón Jesús Marco Riaño cree que la principal línea de investigación es la de "la desaparición voluntaria en el entorno en el que apareció su vehículo". Este domingo hasta 50 voluntarios de la zona, con Protección Civil, perros adiestrados y bomberos, buscaron a Sandra Bermejo por los alrededores de la zona. Sin embargo, el resultado ha sido el mismo que el del equipo de búsqueda de buzos: ninguna nueva pista. "Como todo en la vida, nada se puede negar, puede existir la posibilidad, pero para mí es clave que a medida que pasan los días no se ha encontrado prácticamente nada", es la conclusión a la que ha llegado el abogado Medina. Algo parecido a lo que piensa la familia, que descarta la hipótesis de desaparición voluntaria por los planes de futuro que tenía la joven.

