El drama de Laura en la campaña navideña: le roban tras reventar su tienda con una excavadora

A Laura le han fastidiado a las bravas la campaña de Navidad: cuatro encapuchados han asaltado su negocio, mediante un alunizaje en el que han empleado un tractor con una pala excavadora. "Han reventado la persiana y el cristal blindado de uno de mis escaparates", tal y como detalla Laura, propietaria de ElectroRegalos, un negocio familiar que está ubicado en pleno corazón de Roldán, una pedanía de Torre Pacheco.

"El destrozo que me han hecho ha sido impresionante", lamenta con amargura la dueña de esta tienda, especializada en electrodomésticos, porque este robo supone un grave percance en plena campaña navideña. "Tenemos unas medidas de seguridad grandes en nuestro comercio, pero les ha dado igual: los ladrones hicieron el alunizaje con una pala excavadora que le robaron al dueño de una empresa de venta de leña".

Laura tiene claro que los asaltantes no son ningunos aficionados y que estudiaron su establecimiento antes de perpetrar el alunizaje, ocurrido este jueves, a las 4.30 horas de la madrugada. "El comercio lo tenían controlado, se ve que habían entrado esta semana porque sabían perfectamente donde están las cajas registradoras, que hay pivotes en la acera que impiden empotrar un coche contra el escaparate y que el cristal blindado que tengo no lo revientas ni con un marro".

Los cuatro ladrones, este jueves por la tarde, primero robaron un Mitsubishi Montero en Balsicas, otra pedanía de la localidad murciana de Torre Pacheco, que está a solo seis kilómetros de Roldán. Cuando cayó la noche se desplazaron con el todoterreno hacia el solar donde estaba la pala excavadora y tras arrancarla se la llevaron hasta ElectroRegalos. El tractor lo aparcaron frente a este negocio familiar con dieciocho años de historia y comenzaron a arremeter con la pala contra una de las tres balconeras que conforman el amplio escaparate.

Cuando cedió la persiana y colapsó el cristal de seguridad, similar al que emplean las entidades bancarias, tres encapuchados se bajaron del todoterreno, equipados con marros, para meterse en ElectroRegalos y arrancar a golpes las dos cajas registradoras del establecimiento. Así lo pone de manifiesto una de las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio a las que ha accedido EL ESPAÑOL:

Los encapuchados entran en el establecimiento comercial, equipados con marros, para llevarse las cajas registradoras.

El primer impacto contra la cristalera provocó que saltasen las alarmas y algunos residentes de la zona se asomaron y grabaron a los asaltantes desde sus casas. "Iban con ropa deportiva y ocultaban sus rostros con capuchas, pero eran marroquíes porque los vecinos les escucharon hablar", según precisa esta comerciante, de 43 años.

Los ladrones dieron el palo en apenas tres minutos: el tiempo justo que necesitaron para cargar en el Mitsubishi robado las dos cajas registradoras. Una de ellas es de las convencionales, pero la otra es una máquina inteligente de cobro seguro. "Lo dejaron todo patas arriba", insiste Laura, mientras que este jueves alternaba las labores de limpieza con la actividad de la tienda, ya que no puede permitirse el lujo de cerrar en plena campaña navideña. "La gente cuando entra se echa las manos a la cabeza", admite resignada.

- ¿Ha calculado el alcance de las pérdidas entre el dinero de las cajas registradoras y los daños del alunizaje?

- Laura: No sé cuánto dinero en efectivo tenían las máquinas registradoras, pero son días de muchas ventas. Los daños materiales tampoco los he evaluado porque la persiana y un cristal de estas características, que mide siete metros de largo por cinco de ancho, cuesta mucho dinero. Pero es que además me han roto todos los productos de calefacción que estaban en ese escaparate, el suelo...

La Asociación de Vecinos de Roldán filmó el alunizaje con la pala excavadora al negocio, ocurrido este jueves, a las 4.30 horas de la madrugada.

El marido de Laura es Policía Local en Los Alcázares y no dudó un segundo en acudir corriendo al establecimiento para tratar de dar caza a los cuatro asaltantes. "Cuando sonó la alarma, me puse un chaleco antibalas y fui para pillarlos", tal y como confirma Jesús. "Los vecinos me dijeron que no me crucé con ellos por unos segundos: huyeron hacia Balsapintada".

Este experimentado agente -con veinte años de trayectoria- tiene claro que se trata de un grupo organizado. "Es una banda porque siempre actúa con el mismo modus operandi, ya se han producido tres robos de las mismas características en municipios del Campo de Cartagena, primero roban un vehículo y luego van a por su objetivo que siempre es una caja registradora automática para cobro y cambio seguro", según reflexiona Jesús. De hecho, en la tienda de su esposa parece que no se llevaron un solo electrodoméstico.

"Hace doce días, en la Venta El Puerto III, entraron varios encapuchados con palos y bates con los que amenazaron al vigilante de seguridad para llevarse la caja automática", tal y como ejemplifica este policía local. "Hace seis días, en una panadería de San Pedro del Pinatar también entraron de la misma forma a por la caja: en todos los casos actúan igual y tienen la misma complexión física".

Este agente no habla en vano porque la Asociación de Vecinos de Roldán ha difundido unas imágenes que apuntan a la teoría de un grupo organizado, puesto que en el restaurante Royal Bite de Roldán, unos encapuchados trataron de hacer un alunizaje con un camión que previamente habían robado. Los hechos se produjeron este martes y el robo se vio frustrado porque en ese momento pasó por allí un camión de la basura. "Deben tener algún almacén o una casa de campo por la zona".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer si detrás de estos robos hay un grupo organizado. De momento, este jueves por la mañana ha sido localizado el Mitsubishi Montero que emplearon para este asalto: el todoterreno robado fue abandonado por los ladrones en un descampado de San Cayetano.

El robo frustrado al restaurante Royal Bite, este martes, en la pedanía de Roldán. Asociación de Vecinos de Roldán

Los ánimos entre los vecinos de Torre Pacheco están muy caldeados porque llevan tiempo reclamando un incremento de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil debido a que han sido objeto de varias oleadas de robos. La primera de ellas afectó al sector agrícola: unos ladrones se dedicaban a robar tractores para estrellarlos contra casetas de riego para llevarse el cable cobre. Y ahora sufren los alunizajes a comercios de esta localidad. Prueba de ello es que la Asociación de Vecinos de Roldán reclama "más seguridad" a través de su cuenta de Facebook y los vecinos hasta han creado un grupo de vigilancia por WhatsApp.

"Tenemos un grupo de seguridad ciudadana por WhatsApp porque estamos vendidos", según critica Laura, propietaria de ElectroRegalos. "Por ese chat ya se informó de que habían robado un todoterreno en Balsicas, sabíamos que iban a hacer alguna el jueves por la noche y por desgracia nos ha tenido que tocar a nosotros".

Su esposo, Jesús, corrobora que la situación es insostenible: "El índice de delitos contra el patrimonio es bestial y la gente está desesperada en Torre Pacheco porque hay un robo diario". Prueba de ello es que los vecinos no descartan organizar patrullas ciudadanas para evitar nuevos alunizajes, ya que solo hay dos patrullas policiales para atender un extenso término municipal compuesto por once pedanías.

El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ya ha reconocido en alguna ocasión que hace falta el doble de guardias civiles en el cuartel de la localidad, pero por ahora solo se han incrementado los medios materiales de la Policía Local con seis nuevas patrullas. Algo que es insuficiente para la Asociación de Vecinos de Roldán después del alunizaje a este comercio de electrodomésticos: "Seis coches patrulla más: ¿Para qué? A los hechos nos remitimos después de dos intentos de llamar a la Policía Local y no coger el teléfono: ¿Por qué hubo que recurrir a llamar al 112?"

