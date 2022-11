El pinchazo de Manuel, el líder de los transportistas sin camión: apenas 1.000 apoyan la huelga

El día se torna noche en los alrededores del Cívitas Metropolitano. El medio centenar de cabezas de camión deja a la vista que el paro patronal convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte no ha tenido el apoyo que logró el pasado mes de marzo. Atrás quedaron las imágenes de calles repletas y de kilómetros de camiones. Manuel Hernández, el presidente de los convocantes, llega a catalogar el día de "tibio", pero está "satisfecho".

La jornada fue dura. Por la mañana, varios kilómetros de caminata en Madrid, desde la Ronda de Atocha hasta llegar al Ministerio de Transportes. Allí se llevaron la sorpresa. La secretaria de estado les iba a recibir, pero unos minutos después todo se truncó porque problemas de agenda lo impidieron. Esto enfadó a los transportistas, que plantearon varias veces una sentada frente al edificio que alberga el Ministerio.

Manuel decía que se quedarían allí hasta que entraran. Fuese la hora que fuese. Sin embargo, la policía puso cordura y les recordó que sólo tenían permiso para permanecer con la protesta hasta las tres de la tarde. Luego, debían desalojar.

Cumplieron. Manuel daba una nueva cita a los suyos: a las 5 de la tarde en el Metropolitano. Allí estuvieron todos puntuales. La concentración dio poco de sí, con menor afluencia aún que por la mañana. Tras más de dos horas hablando entre corrillos, Hernández hacía que todos le siguieran hasta un lugar alejado de la prensa para poder decirles las cosas de manera tranquila. "Luego hablo con vosotros", dijo a los medios.

En el círculo de camioneros se pedían coches libres y coches completos. Levantaban las manos unos y otros. No se sabe muy bien por qué, la reunión se diluyó para convertirse en una fila de coches cuando ya era noche cerrada. Manuel y su compañero Rafael, directivo de Plataforma, hablaban uno con uno con los vehículos. Nadie sabe qué les dijeron; todos partían tras acercarse ellos a las ventanillas.

Foto de las cámaras del Ayuntamiento en el Paseo de la Castellana.

Manuel se quedaba prácticamente solo, con los 50 camiones y un grupo de confianza, en la explanada del Wanda. Allí se ponía por última vez a hablar ante los medios, al menos en el primer día de paro. Porque no habían pensado en la desconvocatoria. "Vamos a seguir con el paro mientras la administración no hable con nosotros y llegue a los compromisos que tiene que llegar". Eso sí, a partir de ahora lo harán, "cada uno desde su provincia".

La 'soledad' de Manuel

Manuel camina solo por la carretera, enfilando ya a los periodistas. Lleva un día bastante largo. De esos que hacen que tu cabeza no sepa ni cuándo empezó la protesta, casi ni por qué estás donde estás. Pero él no pierde la cara al toro. Se ha mostrado convencido durante toda la jornada de que no era un fracaso el escaso apoyo, que los próximos días llegarían los refuerzos, y de ahí no se mueve. Aunque algunos asistentes hayan dicho que ha sido un "fracaso". Aunque los encargados de la seguridad hayan visto cómo se marchaban los camioneros cabizbajos.

"Yo criticaba esta mañana que se estaban sacando conclusiones nada más comenzar el paro —exponía Manuel—. La campaña de presión y coacción por parte de los cargadores a los transportistas era que iban a ser despedidos. Hay mucha gente con miedo. En estos siete meses han sido despedidos muchos. Primero por exigir subidas de precios, segundo por pedir que se cumpla la ley desde el 2 de agosto. Según pasen los días, vais a ver el apoyo que tiene este paro. Pero yo hago una pregunta. ¿Tenemos que llegar al extremo de marzo para que el Gobierno tome en serio nuestras peticiones?".

No es que desde marzo hasta ahora no haya cambiado la situación. Sí que lo ha hecho. El problema, según el presidente de la Plataforma Nacional del Transporte, es que los primeros meses hubo una mejoría, pero desde agosto todo se ha ido a pique. Su reclamación ahora: un número mayor de inspecciones y que se aplique la ley aprobada el 2 de agosto.

Manuel Hernández hablando con los medios.

Hernández culpa a los lobbies de los grandes transportistas de la situación. "A primeros de septiembre dijeron que se iban a poner a inspeccionar empresas. No tenemos noticias de sanción e inspección. Hemos denunciado a través de las distintas vías que hay que hacerlo. No se quiere inspeccionar. Se ha desautorizado a la Guardia Civil para que no cumplan la ley. Esto va contracorriente a la ley, la administración lo sabe. Nuestra situación empeora, se están cerrando miles de pequeñas empresas. Que presenten ese plan y digan cuándo, que se quite la exención a los contratos continuados...".

Manuel defiende a solas lo mismo que rodeado de camioneros: van a seguir adelante. Porque él está satisfecho. "Claro que estoy satisfecho", dice, porque ha juntado en Madrid a las distintas delegaciones de Plataforma en Madrid. Están "dispuestos a llegar donde haga falta para trabajar de una manera digna".

Una manifestación que 'pinchó'

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", "RS (por la ministra del ramo, Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", señalaban la pancartas que se podían leer este lunes desde las 10.00 en la madrileña la Ronda de Atocha.

Los transportistas se congregaban junto a agricultores y ganadores, que llegaban también a la capital de España desde distintos puntos de la península en señal de apoyo. De ahí que la primera parada de la manifestación fuese el Ministerio de Agricultura y que se escucharan cánticos contra asociaciones como Asaja o Coag.

En esta manifestación sólo hubo un sindicato: Solidaridad, el sindicato de Vox. Se escucharon cánticos como '¿dónde están no se ven Comisiones y UGT?'.

Las asociaciones del transporte que no secundaron el paro también recibieron su parte del pastel. A Fenadismer le preguntaban por qué no estaban y les tildaban de traidores.

Manuel hizo un vídeo en plena manifestación. DD

Los cánticos, sin demasiada fuerza a lo largo de la caminata excepto en ciertos paros, eran ensordecidos por una gran cantidad de bubucelas, bocinas, pitos e incluso tambores —Manuel Hernández demostró al final de la manifetación, incluso, su buen hacer con las baquetas—.

Pero lejos de atacar todo el tiempo, los transportistas también sabían que era un momento delicado y debían estar con Hernández, que se jugaba mucho. "Manuel, amigo, Plataforma está contigo", le dedicaban al líder de este paro patronal. Luego, obviamente, todos coreaban el "presidente, presidente".

El baile de cifras fue, cuanto menos, curioso. Si subdelegación del Gobierno decía que 800, los transportistas acusaban de mentirosos a los periodistas. Se podían oír auténticas barbaridades, mientras la organización guardaba silencio. "Aquí hay 30.000", decía un transportista a una reportera, a la que le recriminaba haber dado datos ficticios. Al final, desde la organización dieron un cifra de unas 3.000 personas, aunque las imágenes dejen a la vista que fueron muchas menos.

"Dicen que no tienes camión"

Manuel no fue en esta ocasión la estrella de rock que fue en marzo. Estaba vez los periodistas no se daban empujones y codazos por meter el micro, la cobertura era mucho menor y la seguridad preparada por la organización también. Tan poco fue el agobio de Hernández durante la manifestación que incluso sacó el móvil para hablar a los que se habían quedado en casa.

Frente a las puertas del Ministerio, Manuel respondía a las televisiones y a todo el que se lo pedía. Eran muchas las entrevistas, la mayoría con las mismas preguntas y mismas respuestas. Alguna se ponía tensa y Manuel achacaba a sus interlocutores en plató estar haciendo daño a la plataforma tergiversando lo que ocurría a pie de calle.

Antes de cerrar la conexión, un camionero le advertía. "Diles que tienes camión, que están diciendo en todos lados que no tienes". Él miraba al camionero, pero parecía no haberle escuchado y perdía la oportunidad de contárselo a la cámara.

Manuel y otro representante de Plataforma hablan con la policía. DD

EL ESPAÑOL habló con él de esas acusaciones. ¿Qué tiene que decir al respecto? El presidente de la plataforma se ríe. "Si yo llevo en un camión desde pequeño...". Uno de los camioneros sale en su defensa y le dice directamente al reportero ante las risas del resto: "Si quieres te paso el vídeo en el que llega ayer en su camión".

Manuel apunta al Ministerio de Transportes: "Pregúntale a ellos si tengo licencia". El presidente de Plataforma, lejos de amilanarse, responde. "Es más, te voy a decir una cosa. Si no lo tengo y ellos me han elegido para que les represente porque transmito bien el mensaje, ¿qué pasa? ¿Es la ministra tranportista? ¿Los anteriores han sido transportistas? Lo que pasa es que quieren descabezar la organización y yo soy la diana".

Sea como fuere, los transportistas acumulan un día más de paro. Un primer día en el que ha cundido la normalidad en todas las ciudades de España y el seguimiento ha sido más que minoritario; escaso. A priori, a partir de este martes, las protestas se realizarán por provincias. O eso se dijo. Porque, ¿para qué se organizaron los coches en fila en las afueras del Wanda Metropolitano antes de irse? ¿Qué les dijeron, Rafael y Manuel, uno a uno por las ventanillas? Continuará...

