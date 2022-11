El paro de transportistas 'pincha': seguimiento minoritario para una protesta que no bloquea la economía

El primer día del paro indefinido de los transportistas ha tenido escaso efecto. La convocatoria de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte no ha tenido el respaldo de ninguna de las grandes patronales a escala nacional, y no se registran bloqueos de la actividad. Ni siquiera en Madrid.

Según el Gobierno, el seguimiento ha sido muy minoritario. Es en la capital de nuestro país donde se ha celebrado una manifestación que, en números, se ha quedado muy lejos de convocatorias anteriores. Unos cientos de transportistas se han reunido, apoyado también por colectivos de agricultores.

Según cálculos de la subdelegación de Gobierno, se han concentrado en torno a 800 personas. Los organizadores elevan la cifra a 3.000 personas.

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", "RS (por la ministra del ramo, Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", señalaban la pancartas que se podían leer este lunes desde las 10.00 de la madrileña la Ronda de Atocha, según Efe.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la citada plataforma, Manuel Hernández, ha explicado que no es intención de su colectivo que la protesta se prolongue tanto como la del pasado marzo, que duró 20 días y puso contra las cuerdas a la cadena de distribución logística española.

En ese sentido, ha insistido en la idea de que con la protesta, convocada a las puertas del periodo de ventas más intenso del año, incluidos el Black Friday y todo el periodo navideño, no se busca "hacer daño" a ningún sector. "Nosotros somos las víctimas", ha defendido.

