Jorge estranguló a su novia Karla en el viaje de sus sueños a Perú y la enterró en la casa de su abuela

Karla viajó a Perú por amor y allí encontró la muerte. Tenía 36 años y era hondureña, pero su familia se trasladó hace años a España y ella creció en Valencia como una valenciana más.

En la actualidad residía en Reino Unido y el 27 de septiembre su presentó en España una denuncia por su desaparición. Karla tenía la nacionalidad española y es la víctima número 35 que deja la violencia de género. Su actual pareja, Jorge Alfredo Minaya, de origen peruano y nacionalidad española, ha confesado que la asesinó y la enterró en el patio de casa de su abuela en Lima (Perú) en el transcurso de unas vacaciones.

El autor confeso del crimen tiene 46 años y ha sido detenido en Londres (Reino Unido). La autopsia ha revelado que la mujer murió por asfixia mecánica, es decir, estrangulada con algún objeto, según han informado diversos medios de comunicación de Perú.

La policía peruana sospecha que Jorge Minaya no habría actuado solo e investiga si su familia colaboró en el crimen, por lo que no se descartan nuevas detenciones. El cuerpo de la valenciana permanece en la morgue peruana y la División de Homicidios de Perú se ha hecho cargo de la investigación.

Karla era madre de una niña de 10 años que residía en Valencia junto a su expareja. Su madre también reside desde hace años en la capital del Turia y ambos denunciaron su desaparición el pasado 27 de septiembre en la Policía Nacional.

Las primeras diligencias practicadas en España situaron desde un principio a Jorge como el principal sospecho, según a apuntaron a EL ESPAÑOL fuentes policiales. Con la hija de Karla, ya son 25 los huérfanos españoles que deja este año la violencia machista, 362 desde el año 2013.

Viaje de ensueño

Karla se había marchado a Reino Unido en 2020 por motivos laborales y allí conoció a su actual novio, nacido en Perú y también con nacionalidad española.

Hacía poco menos de un año que los dos vivían juntos en un piso compartido en la periferia de Londres. A mediados de septiembre, él la invitó por primera vez a su país de origen para que conociera a sus familiares y las ciudades en las que creció.

Era un viaje de ensueño. Karla estaba enamorada de Jorge y había llegado el momento de conocer a su familia y formalizar la relación.

En Perú, llegaron a visitar, entre otros lugares, el histórico complejo de Machu Picchu, en Cuzco, y los dos tenían previsto desplazarse a la región donde nació su pareja, muy cerca de Lima. Karla estaba entusiasmada con este viaje y compartió con su familia multitud de fotografías y vídeos a través de un grupo de WhatsApp.

El 21 de septiembre, Karla cambió su imagen de perfil en Facebook por una fotografía tomada en Perú y nada hacia presagiar el trágico desenlace.

Karla colgó esta fotografía del viaje en Facebook días antes del crimen.

La última vez que la valenciana habló con su madre y su hermano Eric, residente en Estados Unidos, fue el pasado 22 de septiembre. En ese momento, ella les explicó que iba subida en un taxi a visitar a la familia de su novio y que al día siguiente, el 23 de septiembre, cogería un vuelo con destino Valencia para visitar a su madre e hija.

Al parecer, Karla les comunicó que tenía previsto pasar unos días en España antes de volver a Reino Unido para reincorporarse a su puesto de trabajo. Pero jamás llegó a salir de Perú y su familia no volvió a saber de ella. Su rastro se esfumó y no contestaba a los mensajes.

"Mi hermana debía volver a España el 23 de septiembre y luego regresar a Londres. Él se quedaba unos días más pero acabó volviendo antes. No tenemos contacto con nadie de allá de la familia de él", denunció su hermano en diversos medios de Perú.

Karla y Jorge posan durante unas vacaciones.

Los días pasaron y la familia de Karla, alarmada por no tener noticias de ella, presentó una denuncia por desaparición en la comisaría local del barrio de Abastos de la Policía Nacional en Valencia.

La confesión

En un primer momento, la familia de Karla pensó que podía tratarse de un secuestro pero el propietario de la casa en la que residían en Londres les contó que Jorge había regresado solo. Nada más llegar al domicilio de la pareja, se deshizo de la ropa y de otras pertenencias de la víctima.

Las diligencias practicadas en España situaron desde un principio al novio como el principal sospechoso. Así, de acuerdo cone acuerdo a la información obtenida por los agentes de la Policía Nacional, Jorge salió de Perú con destino a Chile el 1 de octubre, pero sin ir acompañado de Karla.

Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Reino Unido el 4 de octubre.

Jorge fue capturado por la policía británica en el condado de Kent el pasado 12 de octubre tras confesar el crimen durante una conversación con el hermano de Karla. "Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está", le rogó Eric.

Jorge le respondió con un audio reconociendo su implicación en el asesinato y confirmó que la había enterrado en el patio de la casa de su abuela, en Carabayllo, a unos 30 kilómetros al norte de Lima, para después huir rumbo a Reino Unido.

"Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie".

La policía peruana descubrió el cadáver de la mujer después de la confesión. Tras varias horas de búsqueda, encontraron el cuerpo de Karla carbonizado y envuelto en un plástico azul, según informó la Policía peruana.

Karla en un viaje a París en 2020.

Más implicados

Días antes del hallazgo del cadáver, un canal de televisión peruano visitó la humilde vivienda de la abuela del joven en Lima. La mujer explicó a los periodistas que su nieto estuvo en su casa, pero se marchó sin decir dónde.

La familia de Karla ha pedido que Reino Unido asuma la investigación, pero la Fiscalía de Perú se ha hecho cargo del caso porque el crimen se cometió allí. El hermano de Karla está absolutamente convencido de que hay más personas implicadas en el crimen y que Jorge la asesinó en una casa familiar.

"La bestia ahora está en manos de las autoridades inglesas. Y yo prefiero que las autoridades inglesas se hagan cargo del caso para que él pague lo que le hizo a mi hermana, queremos que pague por todo este daño que ha causado a mi familia. Quiero justicia y que encuentren a los involucrados", ha manifestado Eric en las últimas horas a través de un vídeo difundido en redes sociales.

Tras conocerse la detención, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, destacó la coordinación de las fuerzas policiales de varios países tras lograr detener al supuesto autor de la muerte de la mujer.

"Queremos que se haga justicia y ese asesinato machista sea castigado como merece", declaró.

Jorge será trasladado a Perú en las próximas semanas para responder por este crimen machista, según han apuntado diversas fuentes policiales.

