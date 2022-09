Francisco, más solo contra el narco tras desmantelar Interior la unidad de élite antidroga en Andalucía

El desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur) de la Guardia Civil por parte del Ministerio de Interior ha caído como un jarro de agua fría en las coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar. Sienten que se han quedado más solos en su lucha contra el narcotráfico. Es el caso de Alternativas, una histórica entidad de lucha contra las drogodependencias y la exclusión social, a través de la prevención, intervención, sensibilización y denuncia. Su presidente, Francisco Mena, ha declarado a EL ESPAÑOL que "sabemos que la decisión ha sido tomada por la Dirección General de la Guardia Civil, y por encima está el Ministerio del Interior, que debería haber dicho que no. Marlaska ha faltado al compromiso que adquirió con nosotros en julio de 2018, a los 15 días de ser nombrado ministro".

EL OCON-Sur estaba compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio, disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana, era el grupo operativo en la lucha contra el narco en Andalucía. Ha estado operativo durante 4 años, si bien desde el pasado 12 de septiembre los agentes que integraban esta unidad en nuevos puestos de destino en sus respectivas comandancias.

Pese a que desde el Ministerio del Interior se ha explicado que el OCON se ha integrado en los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), Francisco Mena explica que esta decisión es "un grave error. Cuando una cosa funciona, por qué hay que tocarla", se pregunta.

El OCON-Sur "era el alma mater del Plan Especial" contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y la materialización de la promesa que el ministro Fernando Grande-Marlaska hizo a la coordinadora para reforzar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

A su juicio, la supresión del grupo de élite "no responde a un problema presupuestario, a priori", puesto que el Plan Especial de Seguimiento, dotado "con 30 millones de euros", recogía la inversión que sostenía al OCON-Sur: "Tres millones de euros, una cifra que, dentro de la primera, no es especialmente significativa", teniendo en cuenta "los extraordinarios resultados, el número de detenciones, los decomisos, y el restablecimiento de la autoridad". En este sentido, Mena ha subrayado que desde la coordinadora "estamos eternamente agradecidos" a esos 150 agentes por la labor que han desempeñado en estos cuatro años, "porque sabemos que su entrega ha ido mucho más allá del sueldo".

Además, destaca que muchos de ellos "eran de Madrid, venían de otros puntos de España" y no han pasado, por tanto, a engrosar el catálogo de la Guardia Civil en las comandancias de la zona. "El catálogo es el mismo, no hay más agentes, que es otra de nuestras reivindicaciones".

Imagen de un registro domiciliario contra el narcotráfico, en 2019. G.C.

Mena habla claro. "Lo que nos venden es que estos 150 agentes se van a sus unidades, y que desde ellas seguirán luchando contra el narcotráfico. Pero es que estos agentes estaban en comisión de servicio, disponibles las 24 horas, y por ello cobraban unas dietas diarias de 80 euros. A los agentes, como a todas las personas, se las incentiva económicamente. Si los incorporo a sus unidades, esa disponibilidad de 24 horas se ha acabado. No pretenderán decir entonces que van a estar 24 horas: estarán en sus turnos de 8 horas y tendrán sus descansos y sus fines de semana. Por tanto, la eficacia no va a ser la misma", advierte.

El mensaje

El presidente de Alternativas ha abundado en que el desmantelamiento "se ha hecho a la remanguillé, en el mes de agosto, y el 12 de septiembre todos ya en sus puestos. A los agentes les ha pillado por sorpresa, como a todos. Es que no es que hayan anunciado que a finales de año se desmantela, es que lo han hecho en doce días".

Además, Francisco Mena reflexiona que "el mensaje que se está dando a la sociedad del Campo de Gibraltar es que el problema se ha resuelto, y no es cierto. El problema se resolverá cuando Marruecos deje de plantar hachís y deje de ser el primer productor mundial. Y mientras siga haciéndolo y siéndolo, la puerta de entrada para el narcotráfico es el Campo de Gibraltar, por cercanía y por logística".

Mena lleva más de 30 años como activista social contra el narco en el Campo de Gibraltar. E.E.

En estos cuatro años, al estrecharse el cerco al narcotráfico en la zona, las mafias se han desplazado hacia Málaga y hacia el Guadalquivir, en Huelva. "Por eso, cuando la presión afloje, como se ha hecho ya, los narcotraficantes van a volver, de manera natural, al Campo de Gibraltar".

No obstante, Mena reconoce que se ha avanzado "en muchos aspectos", lo que no es óbice para vaticinar que, desmantelada el OCON-Sur, el narcotráfico va a volver al Campo de Gibraltar. "Llevamos en esto más de 30 años y ya hemos visto situaciones como esta anteriormente. Lo que ocurría en 2015, y que provocó que saltaran todas las alarmas por la pérdida de autoridad, no era la primera vez que sucedía. Por lo tanto, creemos que se vuelve a cometer el mismo error: que van a volver las organizaciones (delictivas) al Campo de Gibraltar".

El presidente de la coordinadora Alternativas pone de relieve que el problema persiste. "Solo tenemos que ver que en los últimos días le han quemado un coche a un funcionario de la prisión de Botafuegos, y ya van dos", mientras advierte que "nosotros apoyamos al OCON y a los funcionarios de prisiones. Pero como esto es una cajita de sorpresas, puestos a desmantelar lo próximo puede ser el GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado)" de la Policía Nacional.

Mena, conocido y reconocido en los movimientos sociales en la lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar, preside además la Plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos', creada precisamente en 2015, cuando comenzó a recrudecerse la situación con los narcos. La Plataforma, compuesta por organizaciones policiales, sindicales y sociales unidas en la lucha contra el narcotráfico, tiene previsto reunirse este miércoles, precisamente para hacer una valoración sobre la decisión del Ministerio del Interior.

Mayor implicación

En los 4 años en los que OCON-Sur ha funcionado se han decomisado 1,1 millones de kilos de hachís; 35.146 kilos de cocaína; 59.275 kilos de marihuana y 2.445.025 cajetillas de tabaco de contrabando; se ha detenido a 12.813 personas, se han incautado 2.622 vehículos, otras 1.137 embarcaciones y 779.468 litros de gasolina.

Las cifras se traducen "en un ingente trabajo" de fiscales y jueces y a la existencia de "macrojuicios" que no pueden celebrarse "por falta de espacio en las salas". En este sentido, Mena también critica a la Junta de Andalucía, "porque desde hace dos años esto se sabía, y hoy todavía están buscando un espacio para celebrar juicios con centenares de acusados". Es el caso de los 157 investigados del Clan de Los Castañas, dentro de la Operación Dismantle de la Guardia Civil.

"Ni que tuvieran que construir la sala", ironiza Francisco Mena. Bastaría "con que alquilaran un espacio", algo que aún no se ha hecho. El resumen, para Mena, es claro: "Entre unos y otros, la casa sin barrer".

