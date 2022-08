'Indepe', islamófobo y de Menorca, Francesc reventó el 17-A: 'Soy víctima del terrorismo por ser catalán'

Unas pocas decenas de independentistas radicales bastaron para reventar el acto en conmemoración del quinto aniversario de los atentados en Las Ramblas de Barcelona, celebrado este miércoles. Un ataque de perpetrado por una célula islamista y reivindicado por el Estado Islámico que se cobró la vida de 16 personas e hirió a otras 130. Murió otra más ese mismo día en Cambrills, antes de que cinco terroristas fueran abatidos. Fue un "hijos de puta" el que rompió el minuto de silencio, animando al resto del grupo, que llamó "asesinos" a la Guardia Civil y coreó "17-A atentado español".

¿El motivo? La teoría de que el CNI estuvo detrás de los ataques. Una hipótesis conspiranoica fraguada en las bambalinas más oscuras de las redes sociales. Un hombre barbudo, con gafas, sexagenario y con una guitarra echada a la espalda llevó la batuta del sabotaje, llegando a coger del brazo a un familiar de una víctima de los atentados que le pedía respeto ante la impotencia de muchos de los presentes. “Yo también soy una víctima del terrorismo: soy catalán”, argumentó.

Su nombre es Francesc Cesc, nació en Ciudadela (Menorca) hace 62 años y es un clásico en los actos más simbólicos del independentismo catalán. Su sketch más viral hasta ahora había sido una interpretación catalanista del Bella Ciao, el popular himno de los partisanos, al compás de Pilar Rahola, tras la detención de Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat de Cataluña, el año pasado en Cerdeña.

[Los 4 argumentos del separatismo para acusar a España de los atentados islamistas en Cataluña]

Muy activo en su cuenta de Twitter, sobre todo a base de retuits que deslizan sus motivaciones, Cesc alimenta la teoría de la conspiración respecto al origen de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona. El guitarrista de las revueltas, siempre rodeado de jóvenes soberanistas que jalean sus cánticos, pone el foco en el CNI y en unas declaraciones del entonces ya ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Un "van a pasar cosas" en Cataluña, pronunciado por el ahora eurodiputado semanas antes de los atentados pero en relación al reférendum ilegal del 1 de octubre, que ciertos grupúsculos soberanistas interpretan rocambolescamente con una participación en los atentados. JxCat hizo público un comunicado en el que denunció "incógnitas por resolver" y exigía "transparencia y rigor" en las investigaciones.

“Guitarrista” de estrecha trayectoria

"Estoy aquí, en la acampada de la Plaza de Cataluña, desde el primer día. Canto canciones con mi guitarra para animarnos. La canción que más veces he cantado es l’Estaca de Lluís Llach. Lo deseable no es cultivar el respeto a la ley sino a la justicia", se definía en el blog Humans of Barcelona, hace cuatro años y medio.

En la misma publicación hablaba de él mismo como músico, si bien, como él mismo reconocía en una hagiografía en elDiario.es publicada en octubre de 2019, aprendió a tocar por Youtube.

"Aprendí a tocar hace siete u ocho años", dijo entonces, "a través de YouTube, no he ido a la escuela, pero ves que con la música puedes llegar a mucha gente". "Esta guitarra es mi metralleta", pone el artículo citado en boca de Cesc, parafraseando a la artista Patty Smith. También que con su música lo que pretende es "destensar" y que la violencia "no nos lleva a ningún sitio", que sería usada por la Policía en contra de los manifestantes.

En contra del Islam en Cataluña

Sin embargo, la idealización que hace Cesc de una futura Cataluña independiente pasa por desislamizarla y descastellanizarla. Una suerte de darwinismo social donde predomine el catalanismo más ortodoxo: puro, catalanoparlante, sin exotismos. Son continuos los mensajes que escribe o retuitea en esta línea. Sobre todo, los lanzados por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Gerona) y líder de Aliança Catalana, la plataforma que bajo el lema Salvem Catalunya [Salvemos Cataluña] gobierna la localidad. Se trata de la política con la que Cesc siente mayores filias ideológicas.

Una treballadora social amb vel islàmic dient q els terroristea van patir discriminació racial.



Només els fonamentalistes consideren q els musulmans són una raça.



Només els fonamentalistes consideren q els cabells de la dona són pecat.@tv3cat fent d'altaveu del fonamentalisme — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 16, 2022

En @perearagones no ha de dimitir perquè tingui un avi franquista, no n'és pas responsable d'això.



Ha de dimitir perquè no té ni el caràcter, ni el coratge, ni la determinació necessàries per protegir Catalunya de la castellanització i islamització que patim.#SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 16, 2022

Ara mateix hi ha desenes d'imams salafistes predicant contra Occident, contra els homosexuals, contra les dones i contra els no-musulmans. Aquí, a CATALUNYA.



I vosaltres ben distrets a Twitter, dient-me nazi i feixista... — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 10, 2022

Estos son sólo algunos de los tuits lanzados por Orriols y compartidos fervientemente por Cesc. Mensajes islamófobos donde se desliza el patrón de una ideología ultra. Son muchos, de hecho, los que enmarcan a Orriols como líder de una ultraderecha independentista.

"No son secretos de Estado, son crímenes de Estado", alimenta la teoría de la conspiración en otros de sus tuits. No son muchos más los detalles que han trascendido de la vida de Francesc Cesc, guitarrista menorquín.

