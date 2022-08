El imperio de Len Blavatnik, el ucraniano judío que 'huye' de Putin y dueño del fútbol con DAZN

DAZN se ha convertido en un auténtico gigante del contenido deportivo audiovisual. La plataforma, que este pasado fin de semana se estrenaba retransmitiendo los partidos de LaLiga, ha sido noticia por los constantes fallos en su plataforma que impedían ver su contenido. Es por ello que esta situación ha generado en muchos una nueva duda, ¿quién se esconde detrás de DAZN?

Pues se trata de Len Blavatnik, nacido bajo el nombre de Leonidas y rebautizado posteriormente como Leonard, quien según la lista Forbes ha logrado alcanzar la vigésima posición en el ránking de las personas más ricas del mundo (35,4 miles de millones de dólares de riqueza) y tercera de Gran Bretaña. Tras su figura se esconde una historia que le ha llevado a enriquecerse tras el colapso de la Unión Soviética, a hacerse con la mayor parte de Warner Music Group, a 'huir' en lo económico de Putin y a fundar su empresa Access Industries Holdings.

Inicios y juventud

Len es ucraniano de nacimiento. Nació más concretamente en el año 1957 en Odessa, que en aquel momento formaba parte de la Unión Soviética, en una familia judía. Años después de mudarse a la ciudad de Yaroslavl (ubicada al norte de Moscú), Blavatnik arrancaría sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de Ingeniería Ferroviaria de Moscú (una de las únicas universidades que aceptaban judíos en el país en la época), estudios que no completaría.

Poco después, concretamente en el año 1978, se trasladaría con su familia a Estados Unidos. A la edad de 21 volvería a la Universidad, pero en este caso ya en el país norteamericano, donde estudiaría ciencias de la computación en la Universidad de Columbia, situada en Nueva York.

Leonard Blavatnik hablando. EFE

Su formación no se detendría aquí y, una vez completados los estudios en la ciudad neoyorquina, pondría rumbo a Harvard, donde continuó dando forma a su currículum estudiando un máster en Administración y Dirección de Empresas.

"Boom" empresarial

Su andadura empresarial empezó allá por el año 1986, cuando fundó Access Industries (compañía de la que sigue siendo dueño). Blavatnik logró aprovechar el momento de incertudimbre que se vivía en la Rusia postcomunista entrando de lleno junto con otros empresarios en el negocio del petróleo. Esto le terminó dando un resultado redondo años más tarde.

Antes de cerrar su gran negocio, Blavatnik no hizo más que seguir expandiendo su imperio. Adquirió la mayor parte de la discográfica Warner Music por 3.300 millones de dólares, casi 3.000 millones de euros, en el año 2011.

[Dazn, Amazon y MásMóvil irrumpen en el negocio del fútbol televisado y abren un escenario inédito en LaLiga]

La jugada maestra de Len consistió en comprar, junto con otros importantes empresarios, la petrolera TNK aprovechando su privatización. Años más tarde, cuando ya se había hecho con ella, en el año 2013, le vendieron un 50% a British Petroleum por un montante cercano a los 55.000 millones de dólares, 48.000 millones en euros. A Blavatnik le terminaron cayendo a su bolsillo nada más y nada menos que 7.000 millones de dólares.

El magnate siguió invirtiendo en diferentes negocios, y a Access Industries, le añadió inversiones en producciones de Hollywood y en el año 2014 pagó una cantidad cercana a los 1.200 millones de dólares para adquirir Perform, y aterrizar de esta forma en el sector del streaming deportivo. También hay que destacar que Blavatnik posee el 21% de LyondellBasell, compañía que es la mayor productora mundial de polipropileno.

Lazos con Putin

Las empresas del magnate (entre ellas DAZN) se han esforzado por cortar de raíz con los rumores de cercanía entre Blavatnik y Putin para que de esta manera no se vean excesivamente afectadas por posibles sanciones.

A este punto de vista también se ha sumado el antiguo socio de Leonard, el ucraniano Viktor Vekselberg, que admite que ganó mucho dinero en Rusia pero respetando la legislación americana en todo momento. "Hizo su fortuna [en Rusia], casi todo su dinero aquí, y luego hizo inversiones fuera (…) No veo que haya ganado mucho dinero fuera de Rusia, lo siento. Todo su dinero principal lo ganó aquí en Rusia, conmigo”, afirma Vekselberg al Financial Times. Además los allegados del magnate insisten en que no se ve con Putin desde el año 2000.

Blavatnik comenzó a reducir sus operaciones en Rusia hace cerca de diez años. Pese a que la mayor parte de sus beneficios llegaron en territorio ruso, hoy en día sus movimientos allí son prácticamente inexistentes debido a la imagen internacional que envuelve al Kremlin y al país hoy en día.

Presente con DAZN

Hoy en día, DAZN se ha convertido en uno de los mejores negocios de Blavatnik, y al dueño no le ha temblado el pulso a la hora de invertir grandes cantidades de dinero para hacer que su plataforma sea una referencia a nivel internacional. De hecho, ya desde sus primeros pasos, la plataforma invirtió una cantidad cercana a los 3.000 millones de euros para hacerse con derechos deportivos. Según afirman en The Guardian, estas primeras inversiones salían del bolsillo de Blavatnik.

Logo de Dazn en un micrófono durante un partido de fútbol en Italia. AFP7 / Europa Press

La plataforma fue creciendo con el paso de los años tras un primer curso poco satisfactorio, hasta el punto de convertirse en el año 2021 en la principal emisora de fútbol en Italia tras hacerse con la emisión de la Serie A, lograr ampliar su cobertura de la Bundesliga en Alemania y cerrar uno de sus principales acuerdos, el que le permitía hacerse junto a Telefónica con los derechos de LaLiga.

Este acuerdo, que tendrá de duración hasta el año 2027, permitirá a los usuarios de DAZN ver 175 partidos de LaLiga en exclusiva. Un paso adelante de la plataforma que promete seguir dando guerra a las grandes compañías de telecomunicaciones los próximos años. Y teniendo en cuenta el "modus operandi" y mentalidad de Blavatnik esto será así casi con total seguridad.

