Las mil polémicas de Juan María Rivas, el edil de Vox que culpa a Trini de que la matara su marido

Juan María Rivas conocía la noticia. A la hora a la que se celebraba el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Albuñol el pasado lunes, se sabía que la Guardia Civil en sus primeras pesquisas apuntaba al posible asesinato machista de Trini por parte de su marido, Ramón, que se había suicidado a posteriori, aunque la investigación debía continuar. El Consistorio debatía si se declaraban tres días de luto por la mujer y él se negó: "Sí, han sucedido unos hechos trágicos en los que se han visto implicados Trini y Ramón. Y yo estoy en el convencimiento profundo de que Ramón tiene culpa. De que Trini tiene culpa, seguro".

Durante su intervención, Juan María dejaba claro que su opinión era personal e intransferible. "Yo os voy a decir lo que piensa Juan María. Juan María como Juan María, no como concejal de Vox, que casualmente pensamos lo mismo. Y digo que Juan María como Juan María porque también fui concejal del PP anteriormente y sobre estos acontecimientos acaecidos pensaba lo mismo. Lo mismo que pienso ahora".

El enfado del edil con la propuesta parecía mayúsculo. Si había empezado llamando a sus compañeros de consistorio "políticos de pacotilla" —"Os creéis que podéis juzgas a los vecinos de este pueblo"—, más tarde culpaba a la sociedad de lo ocurrido: "Creo y estoy seguro de que hay un culpable más. Un culpable principal que tiene más culpa que ellos dos. Y es esta sociedad cargada de políticos con el mismo adjetivo que he dicho antes, el mismo, en el que lo único que sabéis es enfrentar a la sociedad y sus componentes por sexo, religión, ideología, etcétera".

El discurso político del que fuera alcalde de Albuñol entre 2011 y 2014 siendo miembro del PP traía consigo frases que no iban aparejadas al caso: "Eso es lo único que sabéis hacer. Dejad de meteros donde no os llaman, dejad de rectificar ya las evidencias de los tribunales mediante los indultos. Esos políticos como vosotros que pretendéis culpar a unos y ensalzar a otros. Dejad tranquilos los hechos".

Finalizaba diciendo que iba a votar que no, aunque le gustaría votar que sí. "En verdad me gustaría votar sí, y votaría sí si el asunto fuera la declaración de tres días de luto por los trágicos hechos acaecidos, sin nombrar a sus implicados. Solamente con este supuesto, Juan María votaría sí".

Dejó atónitos el discurso al resto de concejales. Incluso, quedaron anonadados sus compañeros de partido. Vox Granada ha rechazado las "desafortunadas palabras del edil". "Queremos expresar nuestro rechazo y pedimos disculpas. En ningún momento contaba con la autorización o beneplácito de nuestra formación esas declaraciones, ya que nos parecen una falta de respeto a la víctima y con las que se ahondan más en el dolor de sus seres queridos".

Esta no es la primera polémica en la que se ve inmerso Juan María Rivas. Sus tres años de gobierno al frente del Ayuntamiento de Albuñol fueron tan accidentados que acabaron en moción de censura.

El terror de la policía local

Juan María Rivas logró ser alcalde de Albuñol (Granada) entre 2011 y 2014. La tranquilidad duró poco en el Consistorio durante su mandato. Los primeros en quejarse fueron los agentes de la Policía Local: tuvieron que desplazarse en autobús porque tenían orden de no sacar del garaje los coches y la moto para ahorrar en gasolina. Fuentes municipales aseguraban, no obstante, que estaban autorizados a utilizarlos "para emergencias".

Juan María Rivas, a la derecha, en un acto de Vox junto a otras dos personas.

Los policías llegaron a reprocharle esto al alcalde: "¿Y si hay un detenido lo llevamos también en el autobús?". En aquel momento, Ideal apuntó que vivieron momentos surrealistas, como acompañar a una mujer maltratada a toda prisa para no perder el autobús de vuelta.

"Desde que ha entrado el nuevo alcalde al Ayuntamiento de Albuñol se están haciendo estragos con la Policía Local", decía un portavoz sindical. Sin embargo, las quejas no sólo provenían de estos empleados municipales. El resto de funcionarios tampoco cobraban las nóminas en noviembre de 2011, cuando Rivas apenas llevaba unos meses al frente, y anunciaban paros.

Juan María se defendía como podía. Aseguraba que la situación a la que se enfrentaba su Gobierno era límite y que, si Hacienda no les levantaba el pie del cuello, cerraría el Ayuntamiento y entregaría las llaves "a quien correspondiese".

Multó a los vecinos

La pelea con la Policía Local fue de época. Rivas llegó incluso a poner multas de tráfico a los vecinos siendo alcalde. Los agentes le llevaron a los tribunales por prevaricación, falsedad documental y usurpación de funciones. El juzgado mixto número 4 de Motril acabaría archivando la denuncia, al no encontrar indicios de delito por parte del primer edil, coincidiendo con la opinión del fiscal.

El regidor popular redactaba las multas y se identificaba como el agente "5.000". La localidad granadina sólo cuenta con una decena de policías locales, por lo que el juzgado nunca entendió que tuviera ánimo de mentir.

Rivas explicó en su día a la prensa local que su intención "no era suplantar a ningún agente. Yo actuaba como el jefe de la Policía y volvería a hacerlo porque entiendo que era necesario". Creía el alcalde que había un problema de seguridad con los vehículos mal estacionados en el municipio.

El exalcalde en aquella época no se amilanaba, sino que sacaba pecho. "Creo que fui demasiado valiente por actuar así ante la incompetencia de la Policía Local".

Actitud "autoritaria"

A principios de 2014, el PSOE acabó por convocar una moción de censura en su contra. "Se niega a dialogar y a negociar con nadie y ha hecho del 'Mientras que yo sea alcalde se hace lo que yo diga' su único lema", afirmó la edil socialista María José Sánchez, candidata a arrebatarle el puesto.

Rivas, que gobernaba en minoría con el apoyo de Convergencia y un independiente, acabó por caer. Le acusaban de "caciquil" y "autoritario", de no tener soluciones para el pueblo. La moción de censura tuvo como desenlace su derrota.

Juan María Rivas, en un acto de campaña de las andaluzas.

"Me da pena porque me hubiese gustado que fuesen los vecinos los que me hubiesen dicho que dejara la alcaldía a través de las urnas, no así", aseguró por entonces.

Pero no sólo sus socios de Gobierno terminaron por darle la espalda. También lo hizo el Partido Popular, que para las siguientes elecciones puso a otro candidato como alcaldable. Él, no obstante, creía que aún era "querido entre los vecinos".

El luto de un pueblo

A lo largo de la mañana de este martes, la subdelegación del Gobierno en Granada apuntaba que, efectivamente, María Trinidad Monferrer (50 años) había sido asesinada por Ramón Martín (60 años), su marido. Es decir, se trataba de un nuevo asesinato machista.

El Ministerio de Igualdad de Irene Montero condenaba los hechos. María Trinidad era la víctima mortal número 25 de la violencia de género en España. No había denuncias previas de malos tratos, pero sí era conocido que Trinidad había comenzado los trámites para separarse de Ramón.

Concentración en Albuñol para recordar a Trini. Ayuntamiento de Albuñol

Se trataba de una familia muy conocida en el pueblo y muy querida. Se dedicaban al negocio de la agricultura bajo plástico, según pudo saber EL ESPAÑOL, y el matrimonio contaba con cuatro hijos mayores de edad.

En contra de lo que votó Juan María Rivas, el Ayuntamiento de Albuñol celebró un emotivo minuto de silencio por "Trini", que nunca tuvo culpa de nada, este martes desde las 12 de la mañana.

El Ayuntamiento de la localidad mostró su pesar en las redes sociales. "Vivimos unos momentos muy duros, enviamos toda la fuerza y cariño a sus hijos, familiares y amigos. Descanse en paz".

