Primeras fiestas sin Esther en la peña de Traspinedo: por qué todo apunta a Óscar como su asesino

En las calles de Traspinedo reina el silencio y se respira un ambiente de tristeza e incertidumbre. Según caminas por las avenidas de este pequeño pueblo, ubicado a 20 minutos de Valladolid, te encuentras con dos frases que se repiten constantemente: “Justicia para Esther” y “Esther, Traspinedo no te olvida”. Pueden verse en las cristaleras de los pequeños comercios, en las ventanas de las viviendas, en los tablones de anuncios e incluso en las farolas.

Pequeños homenajes que pueden verse también a medida que avanzas por la carretera comarcal que lleva hasta el municipio, desde donde se aprecia a lo lejos la zona donde fue encontrado el cadáver de Esther. A mano derecha y pegadas a las señales de tráfico del arcén pueden verse varias fotografías de la joven acompañadas de mensajes de apoyo, peluches y ramos de flores.

Medio año después y con tres sospechosos bajo el punto de mira de las autoridades, parece que el caso está más cerca de resolverse que nunca. Las últimas novedades de la investigación han sido los resultados del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que arrojó que la pintura hallada en el pantalón de Esther no correspondía con la de la parte delantera del Volkswagen T-Roc gris, el vehículo de Óscar. No obstante, a pesar de que el informe parecía que podría dar un vuelco a la investigación y dejar de situar al joven como el principal sospechoso, el periódico El Confidencial publicaba hace unos días unos audios que volvían a situar a Óscar en el foco de la investigación.

Cruce de la carretera N-122, donde Óscar asegura que dejó a Esther la noche de su desaparición E.E

En los mensajes de voz enviados durante la madrugada de su desaparición, Esther aseguraba que todo el grupo de amigos se iban ya a casa, contradiciendo la versión de Óscar, que ha mantenido durante este tiempo que dejó a la joven en el cruce de la carretera porque quería continuar la fiesta y él no. A pesar de que tanto Óscar, como ‘Carolo’, como ‘El Manitas’, han mantenido durante todo este tiempo formalmente la condición de investigados, existirían hasta ahora una docena de indicios para situar a Óscar como el principal sospechoso en el caso. Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL a través del abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, quien asegura que la posición de Óscar respecto a la del resto de investigados es “muy llamativa”.

—¿Los audios que se han publicado recientemente colocan a Óscar como el principal sospechoso?

—Yo no soy partidario de los juicios al estilo ‘Fuenteovejuna’, pero lo que es cierto es que desde el punto de vista procesal y con las garantías de un proceso judicial abierto, se ha llevado a cabo una investigación que determina que hay una persona, que es la última que vio con vida a Esther, que ha facilitado una versión de los hechos que no tiene corroboración con las pruebas objetivas que se han conseguido, como pruebas digitales, conexiones a teléfonos, conexiones a Wifi, ubicaciones de GPS o declaraciones de otros testigos.

Fotografías, carteles y flores recuerdan a Esther en la carretera que lleva a Traspinedo E.E

—¿Cree que el caso está cada vez más cerca de resolverse de forma definitiva?

—La verdad es que sí. El caso está resuelto. Esther murió por una muerte violenta provocada por un impacto de un vehículo. Falta conectar los hechos con un autor y entendemos que estamos ahí, nos lo va a facilitar el trabajo de la Guardia Civil. Será capaz de terminar los informes de telecomunicaciones del Grupo de Asistencia Técnica Operativa y el Grupo de Accidentes de Tráfico, que está realizando una simulación de cómo se pudo provocar el impacto. Con eso entiendo que estaría concluida la investigación.

—¿Qué tiene que ocurrir para que se celebre el juicio?

—Estamos con una juez que ha querido ser prudente. Una prudencia que no sé si otro juez o en otra situación se hubiera adoptado si no hubiera habido este foco mediático. Le pesa haber prorrogado una prisión sin tener toda la investigación cerrada y yo creo que está esperando a que concluya. Cuando haya concluido la investigación y la jueza tenga sobre la mesa todos los papeles espero que vayamos a juicio. Si por el camino decreta la prisión provisional es una decisión suya, pero sí creo que deberíamos ir a juicio.

Tristeza en Traspinedo

Por ello y a la espera de las últimas informaciones que puedan facilitar los informes de la Guardia Civil, todo el proceso de instrucción podría llegar a su fin en poco tiempo. El capítulo final de una historia que en Traspinedo esperan poder cerrar pronto de forma definitiva. El hermetismo y las pocas ganas de hablar se apoderan de los habitantes de un pueblo que, a día de hoy, no se cree lo ocurrido. Por las calles del municipio, según avanzas por las casas bajas que caracterizan a todo pueblo del interior de la península, los vecinos continúan con su vida normal. Pasean en bici, van al supermercado y compran el pan. Después, se refugian de nuevo en sus domicilios para poder soportar los 38º que marca el termómetro a las 13.00 horas a mediadios de julio.

Entrada al pueblo de Traspinedo E.E

Aunque algunos prefieren no hablar de lo ocurrido al considerarlo un “tema delicado”, otros expresan con total sinceridad su repulsa. Es el caso de una mujer de avanzada edad que, con las bolsas de la compra en la mano y un paraguas para protegerse del sol, afirma de forma rotunda que todo el pueblo está del lado de Esther. “Lo que se dice en el pueblo es que si de verdad lo ha hecho, que pague la persona que lo haya hecho. El pueblo está a favor de ella. No hay derecho a lo que ha pasado”, añade.

Mismo sentimiento el de un trabajador de un pequeño comercio del municipio, que asegura que desde que ocurrieron los hechos, no se habla de otra cosa en el pueblo. Conoce a la familia “de toda la vida”, al igual que conocía a Esther, a la que guarda especial cariño. “Era una más del pueblo y al final no te lo crees. Y menos te crees que otra persona del pueblo haya podido hacerle algo”, explica el joven. Pero además de la incertidumbre y la tristeza, poder resolver el caso se ha convertido en el principal deseo de los habitantes de Traspinedo y, sobre todo, de la familia de Esther. “Esperemos que se solucione pronto y que sea lo mejor para la familia y para el pueblo”, señala el joven.

Los vecinos piden justicia

Los habitantes de Traspinedo recuerdan a Esther cada día. Ni siquiera durante las fiestas del pueblo, que se han celebrado recientemente, han sido capaces de olvidarse de ella. “Una chica que siempre estaba en la peña, con su cuadrilla, que vivía muy intensamente todo lo que se hacía en el pueblo”, explica el alcalde del municipio, Francisco Javier Fernández. Los vecinos la recuerdan como una chica familiar que siempre era vista por las calles del municipio en compañía de sus padres y sus amigos. Una vida normal que puede seguir cualquier joven y que también siguió la noche de su desaparición. “Es como ocurrió esa noche, estaba con sus amigos, viendo el fútbol, una cosa normal. Un miércoles 12 de enero en un pueblo estamos cuatro viendo el fútbol y tomando una cerveza”. cuenta.

Una de las avenidas de Traspinedo con carteles pidiendo justicia por Esther E.E

Sin embargo, esa noche todo cambió. Tal y como asegura Francisco Javier a este medio, desde que comenzó la investigación han sido meses muy duros para todos los habitantes. “Un Ayuntamiento de un pueblo nunca cree que se va a enfrentar a una cosa tan drástica”, añade. Por ello, desde el Consistorio continúan con su labor de recordar a la joven cada vez que existe posibilidad, organizar concentraciones, apoyar a la familia y pedir justicia por la muerte de Esther.

A pesar de la incertidumbre que se vive en el pueblo, los vecinos no tienen miedo por lo ocurrido. “Es un caso puntual. Sucede una noche de invierno que nadie en Traspinedo piensa que pueda pasar”, cuenta el alcalde. Desde que comenzaron los interrogatorios, el principal sospechoso, Óscar, no ha vuelto por el municipio. “Participó en las primeras batidas y luego no ha vuelto a venir. Si es cierto que no es un vecino habitual del pueblo, es más de fin de semana o de veraneo”.

Mientras tanto, la familia de la víctima continúa manteniendo conversaciones diarias con los encargados de llevar el caso. Tanto el alcalde de Traspinedo como el propio abogado de la familia han asegurado a este medio que en el entorno de Esther están convencidos de que el caso se solucionará pronto. Por ello, sin ejercer presión sobre los investigadores y manteniendo la paciencia, los familiares de la víctima continúan a la espera de poder cerrar pronto el caso. Un deseo por lograr que la investigación arroje las certezas necesarias que permitan determinar si hay culpable, hacerle pegar por ello y poner así fin al capítulo.

Acto en el Ayuntamiento de Traspinedo para pedir justicia por Esther Ayuntamiento de Traspinedo

Cronología del caso

Se cumple ya medio año desde que la familia de Esther López denunciara su desaparición, justo cinco días después de ser vista por última vez. El trágico suceso ocurrió una noche fría de invierno en Traspinedo. La joven, de 35 años, había quedado con su grupo de amigos en uno de los bares del pueblo para ver el encuentro de la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Una vez finalizado el partido, todos ellos siguieron su camino hasta el domicilio de uno de los miembros del grupo y, a continuación, de nuevo se trasladaron a otro bar.

Lo último que pudo saberse de ella fue la versión aportada por Óscar, el principal sospechoso del caso, que tal y como aseguró en su declaración, dejó a Esther en el cruce de la N-122, frente al restaurante La Maña, sobre las 02.30 horas de la madrugada. Cinco días después, la familia de la joven denunció una desaparición que iba a marcar la historia de todo un pueblo. Un pueblo de poco más de 1.000 habitantes sumido en la tristeza por el intento de resolver seis meses después las incógnitas sobre quién acabó con la vida de Esther López la noche del 12 al 13 de enero. Tras la desaparición, comenzaron a organizarse las primeras batidas, en las que participó incluso el propio Óscar. Traspinedo no dejó de buscar a la joven y pronto comenzaron los interrogatorios a los círculos más cercanos, los primeros registros y las detenciones, aunque sin poder presentar pruebas que vinculasen a los sospechosos con la desaparición.

Finalmente, fue el 5 de febrero, 24 días después de ser vista por última vez, cuando un senderista encontró el cuerpo sin vida de Esther en unas tierras situadas en la zona de la Carrascosa, a escasos kilómetros de Traspinedo. Una zona que ya había sido peinada por los agentes y vecinos y donde no se halló el cuerpo días antes, lo que ha hecho pensar a la familia durante todo este tiempo que Esther fue asesinada en una localización y trasladada a otro lugar posteriormente. La autopsia reveló que la joven recibió un golpe en la cadera, ocasionado por un atropello, que le provocó una hemorragia interna. Fue dicha hemorragia y las horas a la intemperie a temperaturas de cinco grados bajo cero le provocaron la muerte.

