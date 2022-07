Las redes se mofan de Carla: celebra aprobar un examen y en realidad lo había suspendido

Momento en el que Carla se entera de que finalmente su nota no es un aprobado. Tik Tok

Los Sanfermines de este año han dado para mucho. Además de la multitudinaria celebración del 'Chupinazo', los encierros diarios y el cierre de las fiestas con el 'Pobre de mí', este año Pamplona ha sido testigo de un gran número de historias que se han hecho virales gracias al poder de las redes sociales. El hombre que presumió de correr un encierro y se demostró que fue mentira, el joven que acabó cuatro días ingresado en el hospital o el chico que se intentó meter en un cubo de basura y acabó volcando son algunas de las imágenes que nos ha dejado la celebración de San Fermín.

Pero ninguna de ellas se ha vuelto tan viral como la historia de Carla, una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, que pasó de la euforia a la tristeza en tan solo un día. Lo sucedido a esta joven fue narrado a través de un Tik Tok publicado en la cuenta @amigrabri28. En apenas una semana, el vídeo ha superado las 126.000 reproducciones y acumula más de 8.500 "me gusta".

En él, puede verse a la joven Carla disfrutando de la compañía de sus amigos y de la música de las calles de Pamplona, justo en el momento en el que recibe la nota del examen de recuperación de una de las asignaturas de su carrera. Ante la atenta mirada de su grupo de amigos, que animan a la joven sin descanso, la protagonista del vídeo revisa la nota con nerviosismo. Instantes después, se desata la euforia al comprobar que ha logrado aprobar la recuperación con una nota de 5.

Todo fue un error

Sin embargo, la euforia no dura a la protagonista ni 24 horas. El vídeo continúa y, al día siguiente, Carla recibe la llamada de su profesor para informarle de que se produjo un error en la nota y que, finalmente, no era un 5. La estancia de la joven en los Sanfermines no sirve para evitar la llamada del profesor, que pronto se pone en contacto con Carla para realizar una revisión del examen vía telefónica. Tras la revisión, recibe su nota final: un 4,85. La joven se queda a 15 décimas de aprobar la asignatura.

Tras la noticia, la joven tira de ironía y humor para salir de la situación y pide a sus amigas "llevarla a casa en ambulancia". De fondo, puede escucharse la frase "a curar las penas con alcohol", seguido de unas imágenes en las que se puede ver a la joven bailando y disfrutando de las fiestas de San Fermín. Un final no muy feliz para una historia que, por el momento, no se sabe cómo terminará. Si lo hiciera como lo hace el propio vídeo, Carla dejará la carrera, pero "nunca la fiesta", tal y como cuenta su amiga.

