La jubilación de oro del cabestro Ronaldo, el enemigo de corredores ‘suicidas’ en San Fermín

Ronaldo se retira. El coronavirus le ha privado de correr por última vez por las calles de Pamplona. No será nunca más un quebradero de cabeza para los mozos en San Fermín, ni protagonizará los encierros más rápidos de la semana; la polémica no le acompañará más. Ahora le espera un retiro ‘espiritual’ en el campo. Ronaldo es, por si no lo recuerdan, uno de los cabestros más rápidos de los encierros pamplonicas.

Ronaldo, en realidad, es un sobrenombre. Preciso es el verdadero. Todo comenzó en pleno mundial de fútbol de Rusia 2018. Al ganadero le preguntaron por su mejor cabestro y con qué jugador le compararía. “Este -señaló-. Con Cristiano Ronaldo”.

A partir de ahí llegó Messi, que sí es el nombre del otro buey ‘famoso’ de San Fermín. “Desde el primer día, cuando lo vi, dije que era Messi. Es pequeño y muy rápido. Por características…”, dice el ganadero López, que se declara madridista.

Messi E. E.

La primera carrera de Ronaldo en San Fermín fue en 2018. Él y nueve de sus hermanos llegaron al corral de la cuesta de Santo Domingo para quedarse. No obstante, antes ya había pasado por otros encierros, en las ciudades de Guadalajara, San Sebastián o Arganda del Rey. Allí no parece que hubiera polémica con su participación.

Su día a día en el campo es tranquilo. Junto al resto de bueyes, reposa al lado del lago hasta que llega la hora del trabajo.

El entrenamiento de Ronaldo consiste en hacer tres kilómetros durante cuatro o cinco días a la semana. No es para prepararlos para San Fermín ni otros encierros. Es su labor diaria. Nada más. Eso le sirve para estar como un toro. Mejor incluso, según se pudo ver en los encierros de 2018 y 2019.

Su décimo cumpleaños le hace retirarse. A partir de ahora, Ronaldo se dedicará a la vida en el campo. No será un semental: está castrado. Sus labores pasan a ser las de cuidado. José María López cuenta que “se quedará en la ganadería y algunas plazas donde no halla encierro para corralear y enseñar a otros bueyes”.

El tiempo dirá si la retirada es definitiva o no. “Olvidémonos de finales soñados”, dijo el exfutbolista Aritz Aduriz cuando decidió dejar el fútbol en pleno parón por el coronavirus. Ronaldo tendrá una retirada similar a la del futbolista: nunca supo cuál fue la última carrera de su vida.

A partir de ahora habrá que conformarse con disfrutar de Messi: es joven y le quedan, al menos, dos años más de carrera.

La polémica

El año pasado, Ronaldo ocupaba todas las portadas junto a Messi, uno de sus hermanos. Las quejas de los mozos se repetían una y otra vez. Hubo una sentada en protesta contra ellos: los cabestros cogían la delantera del encierro y no permitían a los corredores ponerse delante de los toros, dejando una manada compacta. Esto se traduce, según algunos corredores, “en que los encierros son menos espectaculares y son menos emocionantes”.

La polémica estaba servida. El periodista corredor de San Fermines Chapu Apaolaza advertía entonces: “Lo primero, esto no es un espectáculo. No somos estrellas de circo (…) Y, por otro lado, cualquier día un toro se puede dar la vuelta o puede ocurrir cualquier cosa y que haya más heridos. Entonces nos lamentaremos”. Además, puntualizó: “Sí se puede ir entre los toros, pero hay que ser más rápido. Si alguien no puede, entonces igual lo que tiene que hacer es retirarse”.

Los cabestros, durante el segundo encierro de los Sanfermines. Reuters

José María López, de ganadería El Uno, a la que pertenecen Messi y Ronaldo, les ha defendido siempre. “Al principio me lo tomé a lo personal, pero hablan porque lo hacemos bien. Todo va avanzando. He visto un encierro del 1997 y los cabestros de antes eran animales viejos, desnutridos. Creo que es mucho mejor ahora. Al igual que todo evoluciona en la vida. Los corredores de antes no son los de ahora; los cabestros, igual”, dice el ganadero en conversación con EL ESPAÑOL.

Lo cierto es que Ronaldo ya no volverá a protagonizar ninguna polémica. A no ser que el año que viene se encuentre bien para correr, aunque no hay muchas esperanzas. “Quizás el hecho de que no haya encierros este año y esté sólo en el campo, le permita correr el año que viene. Pero, en principio, cumple diez años y ya no correrá”, expone López.

Toros de San Fermín

La cancelación de los festejos taurinos y las fiestas de San Fermín ha dado una segunda oportunidad a algunas de las reses que iban a ser lidiadas esta temporada. Los toros que acuden a las plazas son los cuatreños y cinqueños. Una vez que alcanzan los seis años, no pueden participar en el espectáculo.

Esta normativa, unida a la cancelación, ha provocado que algunos toros ganen un año más de vida. Otros, sin embargo, han acabado en el matadero. La mejor de las suertes las han corrido aquellos que han pasado a ser sementales.

Los toros que iban a ir a San Fermín han corrido distintas suertes. Este año participaban en las fiestas pamplonicas las ganaderías de Miura, Victoriano del Río, José Cebada Gago, Jandilla, José Escolar Gil, Núñez del Cuvillo, Fuente Ymbro, La Palmosilla y El Capea-Carmen Lorenzo (rejones).

Conde, bravo cuatreño de La Palmosilla, debía participar en San Fermín 2020 E. E.

Los Jandilla han tenido que enviar a uno de los toros al matadero. No saben si el resto de los que iban a acudir a San Fermín 2020 estarán en 2021. “Es un ser vivo y en el campo hay que ir viendo lo que pasa. Esperamos que cuatro o cinco de ellos sí corran el año que viene”, dicen desde la ganadería.

No tenían aún seleccionados los toros para esta cita en Victoriano del Río. Tenían vistos unos diez preseleccionados, pero no estaban concretados. La elección definitiva se suele hacer en mayo o junio. “Con esta situación pues no se ha podido hacer”, afirman desde la ganadería, que no saben si los mismos preseleccionados irán el año que viene a Pamplona: “Es difícil porque además el volumen de Pamplona no es acorde con otras plazas. Quizás en alguna corrida extraordinaria se puedan lidiar...”.

La ganadería La Palmosilla es la que más diversidad muestra. Cuentan que la mayoría de los bravos que iban a acudir a San Fermín este año eran cuatreños. Todos ellos han ganado un año de vida. Es el caso de Conde, Cartucho y Currante. El destino de los tres será Pamplona 2021.

Currante, de La Palmosilla, participará en San Fermín 2021 E. E.

Peor suerte ha tenido el único de sus hermanos cinqueño que iba a participar este año en los encierros y la corrida. Ha ido al matadero, ya que la normativa no le permite participar en el festejo en 2021.

Sin embargo, en esta ganadería también se ha dado la situación contraria. Parecida a la de Ronaldo. Gorrazo, bravo cinqueño de La Palmosilla, estaba destinado a jugarse la vida en la plaza de Dax, en Francia. Las probabilidades de salvarse eran mínimas, como siempre. Sin embargo, la cancelación de festejos por el coronavirus le ha dado la oportunidad de vivir y disfrutar su vida. Fue tentado en el campo y del corredor de la muerte escapó: ha pasado a ser semental de la ganadería.