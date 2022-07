La historia secreta de Antonio 'el Tostaíllo', el abuelo saetero de Aitana: de Jaén a Barcelona

Todo sucedió durante la actuación del pequeño Antonio Cortés en La Voz Kids. Justo antes de empezar a cantar, Aitana le contó a sus compañeros del programa de Antena 3, David Bisbal, Sebastián Yatra y Pablo López, que su abuelo era de Jaén cantaba saetas.

“Era un saetero increíble que se presentaba a los concursos de radio y los ganaba. Me encantaría tener ese arte por parte de mi abuelo. Es cierto que nadie de mi familia canta, nadie, solo él, pero no le llegué a conocer. Ya me hubiese gustado a mí heredar esa faceta...", les contó la artista, nacida en San Clemente de Llobregat (Barcelona, 1999).

Pero López la interrumpió para aportar un dato sorprendente de la vida privada de la catalana: “Tú, cuando bebes aguardiente, seguramente depende de la hora, te sale una saeta...”. Entre risas, la cantante le respondió que ya le gustaría a ella cantar como su abuelo y, de algún modo, algo habrá sacado de él, pero no el arte, porque el que tenía su abuelo… “ya me gustaría tenerlo yo ahora", admitió.

Aitana, durante un concierto.

El Tostaíllo

Al terminar de cantar Antonio, todos los coaches giraron sus sillones para que se sumara a sus equipos, pero la cantante, para intentar convencer al concursante, tiró de un as guardado en la manga, sacando a relucir la garra más flamenca que había en su familia, la de su abuelo José el Tostaíllo.

“Yo no tengo una voz como la tuya y menos mal que la final no se ha venido nadie conmigo porque, si te vienes tú, será nuestra oportunidad”, le confesó Aitana a Antonio. También le dijo que su familia por parte de padre eran de Torredonjimeno y que su abuelo cantaba saetas: “Era increíble”, afirmó.

La extriunfita le comentó que tenía algo con lo que conseguiría convencerle para que formara parte de su equipo en el talent musical de Atresmedia. “Te voy a poner un trozo de lo que mi abuelo cantaba”, le dijo, mientras el resto de coaches aplaudían la decisión y Eva González se sorprendía de la táctica de la cantante: “¡Ya no sabe qué hacer!”, exclamó la presentadora.

Aitana le contó que su abuelo era llamado el Tostaíllo, que nunca llegó a conocerlo porque murió muy joven, pero su familia siempre le había hablado de él como alguien con mucho arte. En ese momento, la coach del programa sorprendió a todos acercándose a Antonio para poner en el micrófono del pequeño su móvil y, de esa manera, que todos pudieran escuchar los audios que guardaba Aitana de su abuelo cantando saetas.

Aitana.

La interpretación fue recibida con cara de emoción por parte de ella y de sorpresa por el resto de sus compañeros del programa y por Antonio: “¡Viva ese abuelo! Gracias por este regalo”, exclamó Bisbal cuando acabó. “Me ha hecho mucha ilusión poner esta parte de mi abuelo porque sé que, si estuviese vivo y hubiese llegado a más edad, ahora mismo sería un grande de España”, señaló Aitana.

Tras acabar el programa, la artista quiso compartir el momento vivido en La Voz Kids con sus seguidores en redes sociales, colgando el vídeo de lo sucedido cuando enseñó a todos el torrente de voz con el que contaba el Tostaíllo: “Nunca te llegué a conocer, pero toda la vida me han contado mil historias tuyas abuelo. Siempre compartiremos algo muy bonito, la música”, escribió la cantante.

De Jaén a Barcelona

Como muchos miles de andaluces en los años 60, José el Tostaillo y su familia emigraron de Andalucía a Cataluña en busca de trabajo y de una vida mejor. Junto a él viajaba su hijo Cosme Ocaña (padre de Aitana), que con nueve años abandonó su Torredonjimeno natal para acompañar a su padre a Barcelona.

Atrás quedaron multitud de victorias en certámenes de saetas celebrados por toda la provincia, donde la potencia de voz de el Tostaíllo le valió para lograr multitud de galardones, siendo conocido allá por donde cantaba.

“Incluso cuando nos fuimos a Cataluña mantuvo su fama, la gente escuchaba su voz en cintas cuando llegaba la Semana Santa”, comentó Cosme en La Contra de Jaén hace unos años, cuando su hija comenzó a despuntar en Operación Triunfo.

El Tostaíllo y su nieta no llegaron a coincidir por la prematura muerte del saetero, pero los genes artísticos fluyen por la sangre de Aitana, que desde que participó en el talent musical no ha parado de triunfar en la música.

Aitana.

Eso sí, el estilo de la joven es totalmente distinto al de su abuelo, pero su amor por la música es algo que siempre les mantendrá conectados. “Son dos intérpretes con estilos muy diferentes, pero es cierto que hay un punto de conexión entre sus voces, que son muy finas. Ella dice que algo le viene de su abuelo”, explica Cosme.

Gracias a esa conexión entre Andalucía y Cataluña y a sus votos y apoyo, Aitana consiguió quedar en segunda posición en Operación Triunfo 2017, solo siendo superada por Amaia Romero (que representó a España en Eurovisión junto a Alfred García).

“Vimos que sus momentos dentro eran muy comentados en redes sociales”, señala el padre, que recuerda que su hija iba a comenzar sus estudios universitarios en Diseño, pero tuvieron que anular la matrícula por su participación en el concurso. “Teníamos pensado ir a Torredonjimeno en septiembre de ese año para visitar a la familia. Al final no pudimos porque Aitana tenía que presentarse al casting final”, recuerda Cosme Ocaña, testigo directo del éxito que tuvo su padre y del que tiene ahora su hija.

