Los seis únicos alumnos que sacaron un 14 en Selectividad: su receta para arrasar en el examen

El pasado mes de junio, las aulas de las universidades españolas acogieron a más de 200.000 alumnos preparados para jugarse sus futuros profesionales en los exámenes de la Selectividad. Ahora, semanas después, los estudiantes que suspendieron dicha prueba o aquellos que desean lograr una nota más alta que la obtenida en la convocatoria ordinaria contarán con una segunda oportunidad. En este caso, han sido las propias comunidades autónomas las encargadas de fijar la fecha de celebración de estos exámenes extraordinarios. En todas ellas se desarrollarán durante las dos primeras semanas de julio, a excepción de Cataluña, que ha decidido atrasar la evaluación al mes de septiembre.

Una prueba extraordinaria a la que no tendrán que presentarse aquellos estudiantes que lograron su objetivo en el mes de junio. Es el caso de los 17 mejores alumnos de Selectividad de toda España, entre los que se encuentra Gabriel Plaza. Este joven madrileño, que obtuvo una nota de corte de 13,8 puntos, se convirtió en objeto de críticas en redes sociales al mostrar su deseo de estudiar Filología Clásica.

Tampoco tendrán que presentarse a esta prueba los cuatro alumnos de Extremadura que obtuvieron un 10 tanto en las asignaturas de Bachillerato, como en la prueba de Selectividad. Mario Herreruela, Raúl Tejada, Isabel Martín y Daniel García se han convertido en los protagonistas del ya conocido como "milagro extremeño". Sin embargo, ellos no fueron los únicos que obtuvieron un 14 redondo en la primera convocatoria. También lo consiguieron la aragonesa Ana Terrado y el andaluz José María Fuentes Ruiz.

Ana Terrado (Aragón)

Ana Terrado, alumna del Colegio Corazonistas. Cedida

Tras sacar todo dieces en Bachillerato y los exámenes de Selectividad, Ana Terrado se ha convertido en el orgullo del Colegio Corazonistas de Zaragoza. Ella lo tiene claro. A pesar de tener que tomar una decisión que marcará su futuro profesional, estudiará medicina. “Quiero estudiar medicina porque siempre me ha llamado mucho la atención. Además, mi madre es médico y mi hermana también está estudiando medicina, por lo que veo esta profesión muy de cerca”, explicó a este periódico.

Ahora, nerviosa por embarcar en esta nueva aventura, Ana espera poder hacerlo en la Universidad de Zaragoza. Entre los motivos que le han llevado a elegir este centro para cursar sus estudios está la cercanía con su ciudad natal. Así de claro lo dejó en una entrevista a este medio en la que aseguró que quiere seguir viviendo con su familia.

José María Fuentes Ruiz (Andalucía)

José María Fuentes, alumno del IES San juan de la Cruz de Úbeda (Jaén). Cedida

Al igual que Ana, José María también estudiará medicina tras convertirse con un 14 en la nota más alta de Andalucía de la Selectividad. En su caso, lo hará en la Universidad de Córdoba. “Yo estudié desde el principio, todos los días. Me esperaba una nota buena porque mis capacidades me lo permiten, gracias a dios. Pero no el 14. Ni de broma”, explicó a este periódico este alumno del IES San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).

Para él, una buena organización es la clave para alcanzar las notas más altas. Tal y como él mismo afirmó a este medio, si los estudiantes se organizan y logran llevar todas las asignaturas al día serán capaces de asimilar los conceptos y ganar confianza.

Mario Herreruela (Extremadura)

Mario Herreruela, alumno del IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata). Cedida

Él mismo habla de su hazaña en Selectividad como una cuestión de suerte. No desmerece su esfuerzo, pero asegura que había problemas de Matemáticas que ya había realizado y que los textos de Historia fueron cortos y más sencillos.

Con una nota de bachillerato casi perfecta, el estudiante de Navalmoral de la Mata, Cáceres, se esperaba una nota alta, pero en ningun caso hacer un pleno. “Sacar un 14 es muy complicado, se tienen que dar muchas cosas que no dependen de ti. Tienes que tener suerte”, explicó a este medio.

Sin embargo, su esfuerzo y la suerte le llevaron a obtener la nota máxima. Al principio no fue consciente. Un colpaso en la página web de la universidad retrasó su momento de euforia y alegría. Todo dieces y un 9,75. Mario calculó su nota y obtuvo un 13,95. Él mismo aseguró que con eso estaba contentísimo. Sin embargo, la mayor alegría vino después. Su hermano le dijo que era un 14, ya que le ponderaba matemáticas en vez de Física.

Lo tiene claro y quiere quedarse en Extremadura. Por ello, cursará Ingeniería Mecánica en Badajoz. Una carrera a la que, para acceder, tan solo necesitaba un 5.

Raúl Tejada (Extremadura)

Raúl Tejada, alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra (Badajoz) Cedida

La playa fue el lugar desde donde se enteró de la noticia. Este alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, se encontraba de viaje de fin de curso con sus amigos en el momento de la publicación de las notas. "Cuando dijeron que habían puesto las notas estábamos todos muy nerviosos, pero cuando la vi me alegré mucho”, contó a este diario. Tal y como él mismo explicó, jamás se imaginaba que pudiera llegar a lograrlo. Siempre fue de sacar buenas notas, pero nunca pensaba que alcanzaría el diez en todo.

Para él, lo más difícil durante los exámenes fue poder mantener los nervios. Asegura que las pruebas de la EBAU son igual o incluso más fáciles que 2º de bachillerato. Raúl es otro de los estudiantes que, con un 14 de nota de corte en Selectividad, estudiará medicina. “Tengo pensado hacerla en Sevilla por facilidad, porque está cerca de Extremadura y porque tengo allí familia”, añadió.

Isabel Martín (Extremadura)

Isabel Martín, alumna del IES Norba Caesarina. Cedida

Isabel es otra de las autoras del "milagro extremeño". Seguir unos horarios establecidos y dejar los nervios atrás han sido para ellas las claves de su éxito. Sabía que tendría buena nota pero, al igual que Raúl, tampoco esperaba el 14. "Me metí a ver las notas y no podía creerlo”, explicó.

Estudió Bachillerato en el IES Norba Caesarina, pero ahora su futuro le llevará hasta la Universidad de Extremadura, donde estudiará Química. "Quiero quedarme cerca de casa y ya conocí las instalaciones y profesores y demás de las olimpiadas de Química", añadió.

Daniel García (Extremadura)

Daniel García, alumno del IES Cristo del Rosario de Zafra. Cedida

El cuarto en discordia se trata de Daniel García, alumno del IES Cristo del Rosario de Zafra. Recuerda perfectamente el momento en el que conoció su nota: dando saltos de alegría. Tal y como contó a este diario, el resultado de Selectividad es fruto de la dedicación y el tiempo invertido. "Si comparamos lo que estudié antes de la EBAU con lo que estudié durante el curso, no es nada. Antes de la EBAU lo que tienes que hacer es repasar lo que ya sabes", explicó.

Siempre tuvo claro su futuro como matemático, pero la excelente nota obtenida en Selectividad le ha hecho replantearse su decisión. Ahora, su meta está en el doble grado de Física con Matemáticas en la Complutense de Madrid. De hecho, ya ha formalizado su solicitud.

