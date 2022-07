Qué carreras han elegido los 17 mejores alumnos de Selectividad: su futuro en la universidad

Cristina Guasch siempre ha querido estudiar medicina, pero para poder hacerlo tendrá que cursar otra carrera previamente. “Quiero hacer Medicina y me voy a Estados Unidos. Para poder hacer Medicina ahí tengo que hacer antes una carrera”, explicó recientemente la joven a EL ESPAÑOL, que optará por cursar antes Neurociencia para poder optar a ser médico. Cristina disfruta ahora de unas merecidas vacaciones tras sacar una de las mejores notas de Selectividad en España. Pasado el verano, aterrizará en el Boston College.

Esta joven ibicenca es la única estudiante entre las mejores notas de la Selectividad 2022 que estudiará fuera de España. Sin embargo, la carrera que ha elegido es, con diferencia, la más común entre los jóvenes más brillantes. Un total de 14 estudiantes entre los mejores de cada comunidad autónoma han optado por esta carrera.

El año pasado fue igual, sin embargo, este 2022 el número ha aumentado notablemente. Y, también como cada año, es una de las carreras con la nota de corte más alta. No bajan de 12 sobre 14 en las principales universidades de España. Es más, la mayoría no bajan del 13.

Para estudiar Medicina en la Universidad Complutense de Madrid hace falta, al menos, un 13,5 sobre 14. En el otro lado de la balanza está la Universidad Rovira i Virgili de Reus con un 12,7 para acceder a su facultad de ciencias de la salud. Entre medias están el resto de universidades públicas de España que ofertan Medicina.

Así pues, esta carrera es la elegida por Ana, José María, Lucía, Raúl, Julio… y así hasta completar 14 nombres entre los mejores expedientes de España en el bachillerato y la Selectividad de este año. Pero también hay otras carreras que sobresalen en el listado.

Cerca o lejos de casa

“Quiero estudiar medicina porque siempre me ha llamado mucho la atención. Además, mi madre es médico y mi hermana también está estudiando medicina, por lo que veo esta profesión muy de cerca”., quien habla es Ana Terrado, la alumna con mejor nota de Aragón. La alumna del Colegio Corazonistas sacó un 14, es decir, la máxima nota posible, lo que le abre las puertas de cualquier facultad. “Me gustaría estudiar la carrera en la Universidad de Zaragoza, porque está cerca y quiero seguir viviendo con mi familia”. La nota de corte para esa facultad es de 13,2. Todo en orden.

Ana Terrado, alumna del Colegio Corazonistas de Zaragoza y mejor expediente de Aragón. Cedida

José María Fuentes, uno de los mejores de Andalucía, también se queda cerca de casa. Quiere cursarla en Córdoba, siendo él de Úbeda (Jaén). Lo mismo harán Julio Raposo (el mejor de Galicia), José María Moreno (Murcia) y Alejandro Monroy (Navarra). Los dos mejores de Cataluña, Ramón Bernadas y Marta Bernadet, tienen exáctamente la misma nota y estudiarán lo mismo en la misma universidad: la Pompeu Fabra.

Otros de los que han elegido Medicina, sin embargo, se irán lejos de casa. Es el caso de Lucía Carnero, que abandona su Talavera de la Reina (Toledo) natal para estudiar en la Complutense. Su 13,975 se le permite sin problemas. También Laura Afonso, una de las mejores notas de Canarias, abandonará el archipiélago para irse a Salamanca. Pero nadie se irá tan lejos como Cristina Guash, la ibicenca que ha decidido cruzar el charco para convertirse en médico.

Tres futuros ingenieros

Como también pasa todos los años, algunos de los mejores han optado por la carrera que tradicionalmente copa la nota de corte más alta de toda España: Matemáticas y Física. Es más, Daniel García, uno de los mejores expedientes de Extremadura se plantea estudiar esa carrera tras conocer que tiene un 14. “Siempre he tenido claro que quería estudiar Matemáticas, porque me encantan. Pero ahora que tengo esta nota creo que puedo ir a un doble grado de Física con Matemáticas”, confesó el joven en una conversación con este periódico.

Daniel García, uno de los mejores de Extremadura, donde comparte la máxima nota (14) con otras tres personas. Cedida

Laura Freitas, por su parte, hizo Bachillerato en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña (Toledo) y en unos meses comenzará su andadura universitaria en Madrid, también en la Complutense madrileña, donde estudiará un doble grado de Matemáticas y Física. "Sabía que más o menos la EBAU me iba a salir bien, pero no me esperaba esta nota tan alta".

También como cabía esperar, hay varios estudiantes que han optado por ingenierías. Tres, concretamente. Daniel Muñoz Tymofyeyeva, el mejor expediente de Cantabria, optará por estudiar Ingeniería Aeronáutica, aunque todavía no ha decidido dónde. Se plantea las politécnicas de Madrid o Barcelona o la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos.

Mario Herreruela, en cambio, lo tiene más claro. Él ha elegido la Universidad de Badajoz para cursar sus estudios de Ingeniería Mecánica. Este joven alumno del IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata, Cáceres) tiene un 14 que le abre las puertas de cualquier facultad, pero prefiere quedarse en su tierra para cursar sus estudios universitarios. A diferencia del ceutí Jaime Pedrosa Comino, el mejor expediente de la ciudad autónoma. Con un 13,8 va a estudiar Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial en la Universidad Comillas.

Las que no se repiten

Así pues, el resto de carreras elegidas entre los mejores se podrían calificar de rarezas, puesto que ninguna más se repite. Lucía Parry es un caso peculiar en esta lista. Es la única persona que va a estudiar Bellas Artes. De hecho, esta joven de Cudillero (Asturias) empezó estudiando un bachillerato de ciencias y decidió cambiarse persiguiendo su pasión artística. “Pasé del bachillerato científico al de artes porque, aunque sacaba buenas notas, no podía renunciar a mi pasión por lo bello”, aseguró al diario El Comercio. En ese bachillerato, se ha coronado con un 13,8.

Gabriel Plaza, el mejor expediente de la Comunidad de Madrid. Efe

Otro caso peculiar -y envuelto en críticas- es el de Gabriel Plaza, el mejor de la Comunidad de Madrid. Con un 13,964 va a estudiar Filología Clásica. El caso de Gabriel ha sido mediático por las críticas que muchos tuiteros han hecho a su decisión de estudiar una carrera “sin salidas”, en palabras de los críticos. Tal ha sido el acoso que ha recibido el joven que tuvo que cerrar dos días su cuenta de Twitter.

Completan el elenco de excepciones Natalia Plaza (Melilla), que cursará Psicología; Isabel Martín (Extremadura), que hará Química; e Iratxe Ugartetxea (País Vasco) que se debate entre Comunicación Audiovisual, Sociología y Antropología Social.

